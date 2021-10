Megan Fox poseeraa rajussa kuvassa alaosattomissa – räppäri Machine Gun Kelly pamauttaa samalla hämmentävän totuuden kohusuhteesta

”Tämä on samaan aikaan ekstaasia ja kärsimystä”, räppäri kuvailee suhdettaan Megan Foxiin.

Näyttelijä-malli Megan Fox, 35, ja räppäri-näyttelijä Machine Gun Kelly, 31, alkoivat seurustella toukokuussa 2020. Pariskunta on herättänyt runsaasti huomiota musiikkipiireissä kohauttavilla esiintymisillään seurapiiritilaisuuksissa.

Pariskunta kertoo nyt British GQ Style -lehden kansihaastattelussa totuuden erikoisesta suhteestaan. Se on ensimmäinen yhteishaastattelu, jonka kaksikko antaa medialle.

– Sen pitäisi olla kevyttä, mutta ajaudumme myös välillä täyteen helvettiin toistemme kanssa, räppäri Kelly kertoo.

– Tämä on samaan aikaan ekstaasia ja kärsimystä. En halua, että ihmiset luulevat, että suhteemme on täydellinen. En sano syyttä suotta, että tämä on synkkä satu, hän jatkaa.

Artikkelissa toimittaja kuvailee pariskunnan tekevän haastattelun aikana omin käsin toinen toisilleen tatuointeja. Fox polttelee samalla maassa lailliseksi luokiteltua hamppusätkää rentoutuakseen. Toimittaja joutuu näyttämään puhelimensa taskulamppusovelluksella valoa, jotta Fox näkisi paremmin pimeässä tilassa.

Lehden kansikuvaksi on valittu hurja kuva, jossa Fox osoittaa käsiaseella rakkaansa haaroväliä ja poseeraa itse alaosattomissa.

Kohupariskunta antoi ensimmäisen yhteishaastattelunsa.

Fox puolestaan ylistää Kellyn olevan hänen sielunkumppaninsa.

– Olin ehdottomasti avoin rakkaudelle, mutta en osannut ennakoida löytäväni sielunkumppanini yhtäkkiä sillä tavalla.

Fox ja Kelly tapasivat toisensa Midnight in the Switchgrass -rikoselokuvan kuvauksissa.

–Se oli kuin välissämme olisi ollut vuosia esteitä, jotka pitivät meitä erossa koko sen ajan, mutta sitten ne esteet väistyivät ja elämänpolkumme saattoivat vihdoin risteytyä, Fox maalailee.

Megan Fox ja Machine Gun Kelly tunnetaan näyttävistä poseerauksistaan.

Fox kertoo tuntevansa, että on tuntenut seurustelukumppaninsa edellisissä elämissään.

Foxilla ja Kellyllä on molemmilla lapsia aiemmista liitoistaan. Foxilla on 5-, 7- ja 9-vuotiaat pojat ja Kellyllä yksi 13-vuotias tytär.

Kaksikko kiinnitti median huomion Billboard Music Awardseissa viime toukokuussa sekä myös MTV Video Awardseissa syyskuussa. Ensin mainitussa Foxilla oli yllään paljastava musta puku. Kun salamavalot räiskyivät, Kelly työnsi esiin mustaksi värjätyn kielensä ja nuolaisi Foxia.