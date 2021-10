Sanna Marin kutsui sunnuntaina musiikkialan edustajat vierailulle Kesärantaan. Pari päivää myöhemmin kulttuurialaan kohdistettiin tuntuvia leikkauksia, mikä poiki rajua kritiikkiä monilta tutuilta suomalaisartisteilta.

PÄÄMINISTERI Sanna Marinin (sd) Kesärannassa sunnuntaina järjestämät illanistujaiset musiikkialan edustajille ovat saaneet osakseen rajua kritiikkiä sosiaalisessa mediassa. Marin kutsui sunnuntaina virka-asunnolleen musiikkialalla vaikuttavia tahoja sekä tunnettuja artisteja, kuten Pete Parkkosen, Anna Abreun ja Diandran. Ohjelmassa oli ruokailun ohessa muun muassa artistien vetämiä yhteislauluja.

Valtionjohdosta mukana olivat Marinin lisäksi tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen (kesk) ja eduskunnan musiikkiverkoston puheenjohtaja, kansanedustaja Ilmari Nurminen (sd).

Sosiaaliseen mediaan jaettujen videoiden perusteella tunnelma oli varsin hilpeä, mutta kaikkia kestit eivät hymyilyttäneet.

Sosiaalisessa mediassa Marinia on kritisoitu muun muassa siitä, ettei kutsua illanviettoon oltu lähetetty niille tahoille, jotka ovat korona-aikaan kaikista äänekkäimmin kritisoineet Marinin hallituksen toimintaa ja sen vaikutuksia kulttuurialaan. Tähän kritiikkiin ovat yhtyneet myös monet tunnetut suomalaismuusikot.

Monet huomauttivat myös, että samaan aikaan kun Marin toivotti musiikkialan edustajat tervetulleeksi Kesärantaan, taiteeseen ja kulttuuriin osoitettuja varoja leikattiin yli 18 miljoonalla eurolla.

Aiheen omalla sosiaalisen median tilillään nosti esiin muun muassa muusikkona, näyttelijänä ja juontajana tunnettu Roope Salminen. Salminen muistutti, että hallitus pysäytti kulttuurialan toiminnan lähes kahdeksi vuodeksi, jonka vuoksi uudet leikkaukset tuntuvat hänestä käsittämättömiltä.

– Toivoisin kaikilta artisteilta, jotka postailivat Kesärannasta kuvia Sanna Marinin kanssa vastaavasti puhetta myös näistä leikkauksista. Kokoontumiset ja yhteislaulajaiset ovat varmasti hauska juttu, mutta todellisuus on tätä, Salminen kirjoitti Instagramissa.

–Keskustelu on varmasti parempi kuin ei mitään ja ihan hyvä juttu, että tilaisuus järkättiin. Tämänpäiväisten uutisten täytyy kuitenkin herättää raivoa myös heissä, jotka ovat selfiensä ja skumppansa saaneet, Salminen jatkoi.

Myös Salminen huomautti, ettei Kesärannassa nähty muun muassa Marinin hallituksen koronatoimia rajusti kritisoinutta Paula Vesalaa tai monien artistien taustalla vaikuttavaa Carla Ahoniusta. Pian myös Ahonius itse yhtyi keskusteluun Instagramissa. Hän oli Salmisen kanssa samoilla linjoilla.

– Kutsuttujen joukossa ei ole ollut ainuttakaan ihmistä, jotka ovat äänekkäästi ja väsymättä 18 kuukauden ajan alaamme puolustaneet. Huomaan miettiväni miksi? Ahonius kirjoitti Marinille osoitetussa Instagram-päivityksessään.

– Toivon, että sinä ja tiimisi ette kuvittele uuden brändäyksesi menevän läpi. Haluamme edelleen käydä brutaalin rehellisiä keskusteluita ja vaadimme suunnitelmallisuutta siitä, miten alamme voi kriisin jälkeen aloittaa toipumisen, Ahonius jatkoi.

Ahoniuksen Instagram-päivitys keräsi lukuisia ylistäviä kommentteja Suomen musiikkitaivaan kirkkaimmilta tähdiltä. Päivitystä kommentoivat muun muassa Antti Tuisku sekä jo uransa lopettanut Jare Tiihonen. Myös Iltalehti tavoitti Tiihosen kommentoimaan hallituksen ja Marinin toimintaa.

– Tiedän, että alan toimijat ovat turhaan koittaneet muodostaa toimivaa keskusteluyhteyttä hallitukseen koko kriisin ajan. Tämä sirkus näyttäytyi kuitenkin eilen absurdina Sdp:n vaalitilaisuutena, johon oli saatu huijattua 18 kuukautta polvillaan olleen alan tekijöitä lauleskelemaan päättäjille, Tiihonen kommentoi Iltalehdelle.

Tunnetuista suomalaismuusikoista kritiikkiin yhtyi myös laulaja Nelli Matula. Matula muistutti, että koronan seurauksena monet kulttuurialalla työskentelevät ihmiset ovat hukkumassa velkoihin ja tilanne on polkenut myös hintoja alas.

– Kokonainen ammattikunta taistelee olemassaolostaan kynsin ja hampain. Lukematon määrä ihmisiä hukkumassa velkoihin kun ammatin harjoittaminen on ollut kielletty 1,5 vuotta, Matula kirjoitti Instagramissa.

– Tänään vahvistettiin 18,4 miljoonan euron leikkaus kulttuurialalle. Suomessa puhutaan paljon meidän luottamuspääomasta. Kuinka meillä on täällä poikkeuksellisen suuri luotto mm. siihen, että oikeus tapahtuu ja yhteiskunta pitää yksilöstä huolen. Tänään tunnen hämmennystä, surua, epätoivoa ja avuttomuutta, hän jatkoi.

Rajua kritiikkiä Marinille ja hallitukselle osoitti myös kitaristi Mikko Kosonen, joka vaikuttaa muun muassa Samuli Putron ja Maija Vilkkumaan yhtyeissä. Kosonen ei säästellyt sanojaan tuoreessa Instagram-päivityksessä.

Kosonen totesi tuoreessa päivityksessään, ettei Marinin toiminta mahdu hänen oikeustajuunsa. Hän myös totesi, ettei kulttuurialan toimijoilta enää löydy luottamusta hallitukseen.

– Juuri kun kuviteltiin, ettei kulttuurialaa voisi lyödä enempää, Marinin hallitus kertoo leikkauksista. Tämä on häpeällisintä kulttuuripolitiikkaa koko Suomen historiassa, Kosonen kirjoitti kuvatekstissään.

Tuoreita kulttuurialan leikkauksia Instagramissa kritisoi myös itsekin Kesärannassa iltaa istunut Shirly Karvinen. Karvinen kertoi olevansa järkyttynyt uutisista, sillä hän uskoi sunnuntain tapahtuman olleen kulttuurialan kauan kaipaama valonpilkahdus.

– Illan tunnelma oli avoin, positiivinen ja lämmin. Jutteluita käytiin vieraiden ja ministereiden kesken, mutta virallinen keskustelu tapahtumassa jäi erittäin vähäiseksi. Illan jälkeen olin toiveikas, että tällainen tapahtuma oli pieni osoitus siitä, että nykyinen hallitus pitää suomalaista kulttuuria edes jonkinlaisessa arvossa, Karvinen kirjoitti Instagramissa.

– Tänään tuli tieto, että hallitus on leikkaamassa yli 18 miljoonaa euroa kulttuurialalta, joka on jo entuudestaan valtavassa ahdingossa. Olen sanaton. Tämä ei ole ok. Olen kiitollinen sunnuntain kokemuksesta, mutta en hyväksy sitä, että todellisuudessa päätökset edustavat aivan toista linjaa, hän jatkoi.

KULTTUURIALAN ahdinko on ollut yksi keskeisistä asioista, joka on noussut esiin koronaviruspandemian aikana. Kokoontumisrajoitukset iskivät rajusti esiintyvien taiteilijoiden ja artistien toimeentuloon ja kirvoittivat rajua kritiikkiä alan sisältä.

Kesäkuussa kulttuuri- ja tapahtuma-alan edustajat järjestivät Eduskuntatalon edessä Helsingin Kansalaistorilla mielenilmauksen, johon osallistui tuhansia alan vaikuttajia. Joukossa oli niin eturivin artisteja ja näyttelijöitä kuin muita tapahtumien taustalla työskenteleviä, jotka helposti unohdetaan.