Dramaattinen käänne Hurjan painonpudotuksen loppumetreillä: 26-vuotias Ida-Maria kiidätetään sairaalaan

114-kiloinen Ida-Maria joutuu keskeyttämään hyvin alkaneen elämäntaparemonttinsa yllättäen.

Hurja painonpudotus -ohjelmassa seurataan keskiviikkona 26-vuotiaan Ida-Marian elämäntaparemonttia. 114 kiloa painava Ida-Maria kaipaa neuvoja etenkin terveelliseen syömiseen sekä treenaamiseen.

Elämänmuutos alkaa hienosti, mutta projekti katkeaa dramaattisesti viime metreillä, kun Ida-Maria kertoo kovista vatsakivuistaan.

– Nytkin on oikeastaan aika kipeä ja syytä en tiedä, koska vatsa on jo toiminut vähän paremmin. Mulla on niin hirveä turvotus, että näytän siltä, kuin olisin puolivälissä raskaana. Ei tunnu hyvälle. Vatsa on niin pallo, että iho venyy ja tuntuu, että se repeää, Ida-Maria kuvailee oloaan.

Ida-Maria suree, että hänen urakkansa keskeytyy yllättäen.

Pian kivulle ja väsymykselle löytyy selitys. Ida-Marian umpisuoli on tulehtunut, ja hän joutuu leikkaukseen kesken painonpudotusprosessin.

– Vatsa oli vähän kipeä ja luulin, että se oli ilmaa, mutta eihän se ollutkaan. Katsotaan kauanko tässä nyt sitten menee, varmaan pari viikkoa, että toivottavasti saan taas treenata. Aika harmi. Huonoon aikaan tuli, Ida-Maria suree.

Kun Ida-Maria vihdoin pääsee sairaalasta, hän kertoo tuskastuneena saaneensa pitkän liikuntakiellon, kun viimeiseen punnitukseen on enää kuukausi aikaa.

– Pääsin sairaalasta, eilen oli se leikkaus. Mulle tuli käytännössä liikuntakielto kuukaudeksi. En saa nostaa mitään painavaa tai kurkotella tai muuta. On aika ärsyyntynyt olo tästä kaikesta, Ida-Maria huokaa.

Lue lisää: Raju kiusaaminen painoi 193-kiloisen Aijan itsetunnon pohjaan – viimeinen niitti oli kuntosalilla odottanut tyly viesti

Hurja painonpudotus Suomi keskiviikkoisin kello 20 Nelosella ja Ruudussa. Nelonen ja Ilta-Sanomat kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.