Huutokauppakeisari Aki Palsanmäen mukaan Aalto-jakkaran tuunaaminen alentaa heti klassikkotuolin arvoa.

Suomen huutokauppakeisarin uuden kauden avausjaksossa Aki ja Heli Palsanmäki kurvaavat tangokuningas Teemu Roivaisen luo Klaukkalaan. Teemu on tehnyt kauppaa Akin ja Helin kanssa ennenkin, mutta tuolloin Teemun posketon hintapyyntö löi Akin ällikällä.

– Muistatko viimekertaisen hintapyynnön? Heli kysyy.

– Muistan. 120 000 euroa. Saa nähdä, onko hintapyyntö sama. Toivon, kun on muusikkomies vastassa, että ois niitä soittimia huutokauppaan myyntiin. Niitä on aina mukava myydä ja niille on aina ostaja, Aki sanoo.

Akin toive toteutuu, sillä Teemu esittelee parille guitalelen, joka on ukulelen kokoinen kuusikielinen soitin. Soittimen lisäksi Akin ja Helin mielenkiinnon herättävät Aalto-jakkarat, joiden Teemu kertoo olevan 50-luvulta.

Huutokauppakeisari toteaa Aalto-jakkaroiden olevan hyvin haluttuja, mutta Teemun myymissä jakkaroissa on yksi hintaa alentava yksityiskohta. Jakkarat on ostamisen jälkeen maalattu valkoiseksi, joka Akin mukaan alentaa heti hintaa.

– Kolmijalkainen valkoinen uustuotanto Aalto 60 -tuoli maksaa noin 200 euroa kappale. Kuinka paljon se vaikuttaa myyntihintaan… Ainahan se vaikuttaa, että joku muu kuin tehdas on maalannut, Aki pohtii.

Teemu pyytää aarteistaan 1 000 euroa, joka on Akin mielestä aivan liian yläkanttiin. Akin vastatarjous on 200 euroa.

– Aallon tuolien hinnat tiedetään. Kun ne ois tehdasvalmisteiset, mutta ne on ite maalattu. Miten ne vaikuttaa hintapolitiikkaan, niin sitä minä vähän pelkään, Aki pohdiskelee.

Akin tarjous ei miellytä Teemua, joka haluaa jakkaroista huomattavasti enemmän rahaa.

– Kyllä hän varmasti itsekin tiesi, että ollaan todella alhaisen tarjouksen kanssa liikenteessä. Parhaimmillaan saa yhdestä jakkarasta ton hinnan, Teemu sanoo.

Huutokauppakeisari ja tangokuningas vääntävät pitkään hinnasta, eikä kumpikaan ole valmis antamaan periksi.

– 500 euroa. Kyllä sä saat noista hyvän hinnan, Teemu maanittelee.

– Olen tullut vastaan jo jostain syystä 350 euroa. Jos tulee tappiokauppa perjantaina, niin lopetan nämä hommat, Aki virnuilee.

Kiihkeän kaupankäynnin jälkeen miehet lyövät kättä päälle ja sopivat hinnaksi 400 euroa.

– Enemmän maksettiin mitä meinattiin, mutta elämässä pitää ottaa riskejä, Aki sanoo.

– Ja vähemmän minä sain, mitä hain! Eli sehän meni hyvin, Teemu nauraa.

