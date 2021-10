50 vuoden ajan The Beatlesin hajoamista on pidetty Paul McCartneyn syynä – nyt muusikko palaa vuoden 1970 tunnelmiin: ”Se oli meidän Johnny”

Sir Paul pitää edesmennyttä bändikaveriaan yhtyeen hajottajana.

Kuka hajotti The Beatlesin?

Paul McCartney kertoi BBC:n haastattelussa John Lennonin päättäneen, että The Beatles hajoaa.

Kommentti asettaa uuteen valoon 50 vuoden takaiset tapahtumat, sillä juuri McCartneyn on kerrottu olleen hajoamisen pääarkkitehti.

Kesällä 1969 The Beatles kokoontui studioon ja äänitti joutsenlaulunsa, Abbey Road -albumin.

Huhtikuussa 1970 julkaistiin vielä albumi Let It Be. Suurin osa levystä äänitettiin jo ennen Abbey Roadia, mutta bändin jäsenet olivat tyytymättömiä tulokseen ja se jäi hyllylle.

Vähän ennen albumin julkaisua McCartney ilmoitti lehdistötiedotteessa jättävänsä Beatlesin. Ilmoitus tuli muille jäsenille yllätyksenä.

McCartney julkaisi nimeään kantavan soololevyn vuonna 1970, ja ilmoitti ”pitävänsä taukoa maailman suurimmasta rock-bändistä”.

Nyt McCartney kertoo BBC:lle, ”ettei hän lietsonut hajoamista”.

– Kyllä se oli meidän Johnny. John käveli huoneeseen yhtenä päivänä ja ilmoitti jättävänsä yhtyeen. Hän sanoi: ”Tämä on melko jännittävää. Vähän kuin avioero.” Ja sitten me muut jäimme kasaamaan palasia kokoon.