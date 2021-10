Koomikko ja näyttelijä Sacha Baron Cohen täyttää keskiviikkona 50 vuotta.

Borat on kazakstanilainen toimittaja, joka matkaa Amerikan halki tavatakseen suuren ihastuksensa Pamela Andersonin.

Kolme kertaa Oscar-gaalassa ehdolla ollut Sacha Baron Cohen ponnahti tähtitaivaalle 15 vuotta sitten, kun Borat-komedia ilmestyi. Sitä ennen hänen luomansa komiikkahahmo Ali G oli jo ehtinyt kirvoittaa huomiota.

Cohen tunnetaan mielipiteitä jakavana miehenä, joka on käyttänyt tunnetuimmissa töissään hyväkseen stereotypioilla ja tabuaiheilla leikittelyä. Dialogeissa huvitellaan estottomasti rasismin, sovinismin, homofobian ja takapajuisuuden kustannuksella. Läpimurtorooli Boratissa Cohen esittää kazakstanilaista toimittajaa, joka matkustaa Yhdysvaltoihin tekemään hölmöjä haastatteluja.

Cohenin uran varrelle mahtuu paljon kohuja, rajua kritiikkiä ja oikeudenkin eteen kävelemisiä. Listasimme koomikon uran parhaat palat!

Ali G -hahmo oli Sacha Baron Cohenin läpilyönti tunnettuna koomikkona, ja hahmoon perustuva Da Ali G Show sai Emmy-palkinnon.

Kun Ali G tapasi Trumpin

Trump-parodiat olivat varmasti huipussaan Donald Trumpin presidenttiyden aikana, mutta Ali G -hahmo tapasi Trumpin jo 13 vuotta ennen kuin hänet valittiin liittovaltion päämieheksi. Trump Towerissa järjestetyssä haastattelussa Trump käski Ali G:tä olemaan nopea. Sitten hän käveli ulos haastattelusta. Myöhemmin Trump leuhki olleensa nopeimmin ruudusta häipynyt Ali G:n haastateltava. Cohen vastasi kritiikkiin toteamalla medialle sarkastisesti, että hän oli puolestaan ensimmäinen henkilö, joka huomasi Trumpin olevan mulkku.

Maria Bakalova näytteli Boratin tytärtä.

Trumpin asianajaja jäi kiinni hotellihuoneesta ”alaikäisen” naisen kanssa

Boratin kakkososassa Subsequent Moviefilm nähdään kohtaus, jossa Donald Trumpin asianajaja Rudy Giuliani, 77, yllätetään hotellihuoneesta alaikäisen tytön kanssa.

Giuliani on suostunut ”Boratin tyttären” haastateltavaksi. ”Alaikäistä tytärtä” näyttelee elokuvassa Maria Bakalova.

Giuliani luulee antavansa haastattelua konservatiiviselle tv-kanavalle. Haastattelun jälkeen Boratin tytär ehdottaa, että kaksikko menisi vielä drinkeille hänen hotellihuoneeseensa.

Elokuvassa nähdään kohtaus, jossa Giuliani istuu hotellihuoneen sängyllä tyttären riisuessa häneltä haastattelussa käytettyä mikrofonia. Pian tilanne kärjistyy, kun Giuliani nojautuukin sängyllä taaksepäin makuuasentoon. Sitten Giuliani työntää kätensä housuihinsa.

Tässä vaiheessa Sacha Baron Cohenin näyttelemä Borat rynnistää sisään piilokameroin varusteltuun huoneeseen.

– Hän on 15-vuotias. Hän on aivan liian vanha sinulle, Borat laukoo.

Giuliani on kieltänyt julkisuudessa tehneensä mitään sopimatonta.

Potkut poliitikolle

Who Is America? -sarjassa Cohen naamioi itsensä jälleen tunnistamattomaksi ja jymäytti vieraitaan.

Tämän sai kokea edustajainhuoneen jäsen, georgialainen republikaani, Jason Spencer.

Spencerille uskoteltiin, että Cohenin näyttelemä hahmo on oikeasti israelilainen terrorisminvastaisen yksikön erikoismies.

Cohenin hahmon oli tarkoitus näyttää lainsäätäjälle, että toimimalla tietyllä tavalla hän voi suojautua terrorismilta.

Cohen vei Spencerin kameran eteen ja kertoi tälle, ettei joutuisi Isisin kidnappaamaksi, jos tämä vain ”huutaisi mahdollisimman lujaa n-sanaa”.

Spencer totteli ja alkoi karjua rasistisia kommentteja, joihin Cohen vastasi:

– Oletko sekaisin? N-sana on noonie! Sana, jota sinä käytit on inhottava.

Spencer totesi ymmärtävänsä.

Cohen sai Spencerin myös kurkkimaan selfietikun päähän asennetulla kännykkäkameralla burkhan alle ja riisumaan housunsa, koska paljas takapuoli pelottaa Isisin terroristeja.

Spencerin toiminta tuomittiin tiukasti.

– Spencerin puheet ja käytös ovat järkyttäviä ja loukkaavia. Tällaiselle käytökselle ei ole minkäänlaista selitystä olemassa. Koskaan. Olen surullinen ja minua ällöttää, Georgian kuvernööri Nathan Deal twiittasi jakson jälkeen.

Spencer pyysi käytöstään anteeksi ja kertoi tulleensa huijatuksi, koska oli täysin suunniltaan omien pelkojensa takia.

Spencer erosi tehtävistään.

Suomalainen tubettaja

Who Is America? -komediasarjassa nähtiin suomalainen hahmo, silmälasipäinen ja simppeli tubettaja OMGWhizzBoyOMG.

Tubettaja tapaa sarjassa amerikkalaisen Joe Arpaion.

Arpaio on entinen sheriffi, joka on tullut mediassa tunnetuksi laittoman siirtolaisuuden vastustajana sekä rodulliseen profilointiin liittyvistä oikeudenkäynneistään. Hän on Trumpin politiikan ja aseiden vapaan käytön vahva kannattaja.

”Tubettaja” kyselee jaksossa sheriffiltä, mitä kommunistit aikovat vielä tehdä, jotta ihmiset eivät ostaisi lisää aseita. Suomalaishahmo esiintyy satiirissa asemyönteisenä ja yksinkertaisena miehenä, joka fanittaa tuomion saanutta sheriffiä. Hän käyttää haastattelussaan apuvälineenä muovisia pikku donitseja, jotka ovat mukana keskustelussa.

– Minä pidän aseista. Minulla on todella iso kokoelma niitä ja kaikki tietävät sen minusta. Minulla on kotona 43 asetta.

– Olen kasvattanut kokoelmaani tulevaa rotujen välistä sotaa varten, suomalaistubettaja kertoo sheriffille ylpeänä.

Tympääntyneen oloinen sheriffi Arpaio kertoo innokkaalle vloggaajalle, että hän on varma, että presidentti Trump pitäisi suomalaisesta.

– Olen ihan varma, että hän pitäisi sinusta. Tiedätkö miksi? Hän pitää ihmisistä, jotka ajattelevat samoin kuin hän, sheriffi alleviivaa painokkaalla aksentillaan.

Homo tv-toimittaja Brüno hämmensi pahaa-aavistamattomia vieraitaan ja suuria väkijoukkoja kursailemattomilla tempauksillaan.

Suututti tulevan suurlähettilään

Cohenin roolihahmo Brüno suututti vuonna 2009 tulevan Itävallan Britannian-suurlähettilään Emil Brixin.

Brix hermostui vitseistä, joissa käsiteltiin Itävallan natsimenneisyyttä ja insesti-isää Josef Fritzliä.

Brüno on nimeään kantavassa elokuvassa itävaltalainen homoseksuaali muotitoimittaja, joka kertoo haluavansa Itävallan kuuluisammaksi mieheksi sitten Adolf Hitlerin.

Brüno myös viittaa hirviöisä Josef Fritzliin, kun hän sanoo, että itävaltalainen unelma on "hankkia työpaikka, löytää vankityrmä ja kasvattaa perhe siellä".

Brix ei pitänyt elokuvaa hauskana.

– Se on täysin epäasiallinen. Jokaisen pitäisi olla sitä vastaan, Brix sanoi The Sunin mukaan.