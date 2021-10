Sanni sai Big Brotherissa paniikkikohtauksen – kertoo nyt, mitä vessareissulla tapahtui

Big Brother -talosta sunnuntaina häädetty Sanni kertoo, mitä ulkotehtävässä tapahtui ennen kuin luovutti yhdessä Laura L:n kanssa. Laura kuvasi aiemmin pelänneensä ”henkensä edestä”.

Sunnuntaina Big Brotherista putosi tällä viikolla poikkeuksellisesti kaksi asukasta: 35-vuotias Katja ja 30-vuotias Sanni, entinen olympiatason keihäänheittäjä, joka tekee nykyään töitä hierojana.

Sannin BB-taipaleesta muistetaan erityisesi tilanne, jossa hänet valittiin suorittamaan niin sanottua ”ulkoviikkoa” muutaman muun kilpailijan kanssa. Tehtävässä asukkaat olivat mukamas matkustaneet Lemmenjoelle louhimaan kryptovaluuttaa. Asukkaiden piti elää yötä päivää ulkona ja nukkua makuupusseissa.

Sanni ei kyennyt suorittamaan tehtävää loppuun asti. Hän luovutti jo aiemmin pudonneen Laura L:n kanssa ja siirtyi sisälle BB-taloon yöaikaan kesken kisan. Nyt hän kertoo, mitä ulkona tapahtui.

Sanni kertoo kokemuksestaan IS:lle puhelimitse maanantaiaamuna. Hän on viettänyt yön ja aamun siskonsa ja poikaystävänsä kanssa hotellilla.

Millainen fiilis on nyt?

Viisi viikkoa talossa on takana. Sen jälkeen kaikki on helppoa ja kivaa. Se on nimittäin aika raju paikka.

Nyt on ensimmäinen aamu BB-talon ulkopuolella.

Kyllä, juuri näin. Eilen illalla mut häädettiin BB-talosta ja nyt sitten olen täällä siviilin puolella.

Saitko nukuttua hyvin?

Kyllä mä sellaiset vahvat pari tuntia nukuin. Ihmettelemistä on jonkin verran ja keskusteltavaa läheisten kanssa. Olen kuitenkin ihan valmis päivään. Äidille ja iskälle laitoin aamulla viestin, että hyvää huomenta.

BB-talossa lopetit yhden tehtävän kesken. Kerro vähän, että minkälainen tilanne se oli?

Heräsin jossain vaiheessa kosteaan ja kylmään ja piti käydä vessassa. Vessareissulla alkoi kylmyyden takia tulla sellainen hullu hyperventilaatio-paniikkikohtaus. Yritin hoitaa sitä kauempana, että en herättäisi ketään. Kun sellainen ottaa keskellä yötä ja kylmässä vallan, niin se on sellainen keissi, että… Se vaan yltyi ja yltyi se tilanne.

Minut kutsuttiin päiväkirjahuoneeseen, eikä sitä olisi ollut järkeä jatkaa. Päiväkirjahuoneessa mietin toki sitäkin, että se luovuttamisvaihtoehto ei ole itselle se kaikkein mieluisin. Siinä tilanteessa ei olisi kuitenkaan ollut mitään järkeä enää mennä ulos.

Se tuli puskan takaa. Mulla oli siihen asti mennyt tosi hyvin. Se pääsi yllättämään.

Oletko aiemmin saanut paniikkikohtauksia?

Olen aiemminkin saanut, muutamia kertoja. Paniikkikohtaus ei hirveästi varoittele. Jos on ihminen joka on joskus kokenut sen, niin hän tietää, että se ei ole sellainen, että voi katsoa kellosta, koska se tulee. Kyllä se tulee aina ihan puskista. Se on sellainen tilanne, että se on vaikea rauhoittaa.

Saitko apua, kun poistuit paikalta ja menit päiväkirjahuoneeseen?

Sain kyllä. Oli hyvä, että sain käydä (heti) ammattilaisen eli psykologin kanssa läpi sitä tilannetta, koska se oli aika raju. Oli ikävää, että joutui epämiellyttävästi luovuttamaan kesken pelin, eli oli tärkeää päästä käymään se läpi.

Miten voit nyt?

Nythän mulla on helppoa ja kivaa. Ja saan syödä muutakin kuin soijaa ja tomaattikastiketta!

Sanoit, että olet saanut aiemminkin paniikkikohtauksia. Tulivatko ne puheeksi ennen ohjelmaan osallistumista (tuotantoyhtiön kanssa)?

On niitä käyty läpi. On käyty ihan kyllä. Mutta niistä on aikaa hyvin pitkään. Silloin kun niitä on tullut, ne ovat tulleet stressaavassa vaiheessa elämää. Silloin se on vielä haasteellisempaa hyväksyä, kun sellainen tuleekin ihan yllättäen. Nämä asiat oltiin kyllä käyty etukäteen läpi.

Millainen arki sinua nyt odottaa ”siviilielämässä”?

Vähän töitä, koiran kanssa ulkoilua ja omia harrastuksia. Hierojan duunit jatkuvat ja luultavasti myös asiakaspalveluduunit. Asteittainen töihin paluu on edessä. Onneksi on sellainen tilanne, että ei tarvitse ihan täysillä palata töihin, vaan voi hiljalleen palata. Olen suht impulsiivinen ja seikkailunhaluinen. Tykkään, että voi tehdä asian kerrallaan!

Tosi-tv-ohjelmien kulisseista paljastui ongelmia

Yle julkaisi viime toukokuussa ison jutun tosi-tv-ohjelmien tekemisestä kulissien takana. Jutussa käsiteltiin ongelmia Temptation Islandin, Big Brotherin ja Au pairien kuvauksissa. Ylen mukaan osallistujien henkisestä hyvinvoinnista huolehtiminen on ollut heikkoa näissä ohjelmaformaateissa ja osallistujia on uhkailu isolla uhkasakolla.

Ylen MOT kysyi sekä ohjelmia lähettäviltä kanavilta että tuotantoyhtiöiltä kommentteja osallistujien ja asiantuntijoiden esittämään kritiikkiin saamatta kommentteja.

Nelonen kommentoi aihetta lyhyesti toukokuun alussa Helsingin Sanomissa. Televisiojohtaja Ville Toivonen vakuutti HS:lle sähköpostitse, että Nelonen Media aikoo tutkia Ylen MOT-ohjelmassa esitetyt väitteet tosi-tv-ohjelmiin osallistuneiden huonoista kokemuksista.

– Isona toimijana ymmärrämme vastuumme myös reality-ohjelmien tuotantojen eettisten toimintatapojen tarkastelussa ja kehittämisessä, Toivonen sanoi HS:n mukaan.

Ilta-Sanomat ja Nelonen kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.

