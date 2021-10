Aki Riihilahti villiintyi totaalisesti suorassa Tanssii tähtien kanssa -lähetyksessä – varasti Mikko Leppilammen mikrofonin ja kiikutti Helena Ahti-Hallbergille yllätyksen

Aki Riihilahti oli äärimmäisen onnellinen huippupisteet saaneen tanssisa jälkeen.

Entinen jalkapalloilija Aki Riihilahti kertoi sunnuntain Tanssii tähtien kanssa -lähetyksessä pysäyttävästä kokemuksesta, joka oli vähällä päättää hänen uransa ennen aikojaan. Riihilahti muisteli, miten hän tajusi jalkapallouransa huipulla, ettei kyennyt enää edes kävelemään.

– Tuli repeämät pohkeisiin ja kävin kaikenmaailman spesialisteilla ja se oli aika lohduton tilanne, Riihilahti kertoi TTK:ssa.

Riihilahti päätyi leikkauspöydälle ja hänen molemmista pohkeistaan leikattiin pois lihakset. Hän joutui lopulta opettelemaan uudestaan kävelemään ja siinä häntä auttoi Elton Johnin keikalla kuultu I’m Still Standing -kappale.

Kyseisestä kappaleesta tuli Riihilahden voimanbiisi, jonka tahdissa hän päätti sunnuntain TTK-lähetyksessä tanssia jivea.

Riihilahti tanssi parketilla vauhdikkaasti vaaleaan farkkuasuun pukeutuneena. Hän tikkasi mallikkaasti parinsa Katri Mäkisen rinnalla läpi vauhdikkaan esityksen.

Studioyleisö mylvi ja hurrasi Riihilahden esityksen jälkeen, ja jalkapalloilija itse riehaantui täysin. Esityksestään innostunut Riihilahti nappasi Mikko Leppilammen mikrofonin juontajan kädestä ja innostui puhumaan siihen pitkästi.

– Tämä on jotenkin mulle sellanen voimaannuttava kokemus... Otin sun mikrofoninkin… Tanssi on mulle voimaannuttava kokemus ja tämä biisi on sellainen, että joskus meillä kaikilla on huolia ja silloin pitää löytää se voima, Riihilahti selosti Leppilammen nauraessa hölmistyneenä vieressä.

Mikrofonin varastettuaan Riihilahti päätti yllättää TTK-tuomaristossa istuvan Helena Ahti-Hallbergin ja kiikutti tälle punaiset, sydämen muotoiset "voimalasit”.

Ahti-Hallberg ulvoi naurusta ja hehkutti Riihilahden esitystä.

– Kun Aki onnistuu, niin Aki osaa. Tässä on elämän true story siitä, että mennään vaikeuksien kautta voittoon, tuomari totesi.

Ahti-Hallberg kehui Riihilahtea myös siitä, että hän pysyi rytmissä.

– Tosi kiva! Jorma Uotinen puolestaan hihkaisi.

– Se oli kepeä ja hauska. Täytyy sanoa, että Akin tahtotila on tyrmäävä. Tanssissakin olit lähellä totuutta. Parina te olette tämän kisan todellinen viihdepläjäys.

Myös Jukka Haapalainen kehui Riihilahden tarinaa ja esityksen visuaalista ilmettä.

– Sulla on ollut hankaluuksia rytmin löytämisessä ja nyt se pysyi ihan läpi tanssin, Haapalainen sanoi.

Jivesta napsahti Riihilahdelle ja Mäkiselle ennätyspisteet. He saivat tuomaristolta yhteensä 22 pistettä, parhaimman pottinsa toistaiseksi.