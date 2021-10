Vakavasta lentoturmasta selvinnyt Sami Saikkonen kertoo voinnistaan – kasvot ”rakennettu kokonaan uudestaan”

Sami Saikkosen toipuminen on ollut nopeaa.

LASKEUTUMASSA ollut pienkone suistui maanantaina 27.9. Hyvinkäällä kiitorataa edeltävään nurmimaastoon. Toistaiseksi epäselvistä syistä alkunsa saaneessa onnettomuudessa menehtyi lentäjä, jonka ohjaama kone romuttui korjauskelvottomaksi.

Kuolonuhrin lisäksi kyydissä oli sittemmin sairaalaan toimitettu tanssija-koreografi, lentäjä ja lennonopettaja Sami Saikkonen.

IS tavoitti Saikkosen, joka on parhaillaan käymässä kotonaan sairaalasta.

– Makasin onnettomuuden jälkeen kahdeksan vuorokautta teho-osastolla, jossa minut pidettiin nukutettuna, Saikkonen kertoo.

– Vaimo olisi parempi kertomaan, mitä minulle tapahtui, koska en muista itse mitään.

Asiasta kertoi ensimmäisenä MTV.

Saikkonen kuvailee, että toipuminen on edennyt suurilla askelilla.

– Naama tosin on sellainen, että voisi laulaa Lordia: Would You Love a Monsterman. Teatterissa saisin heti Notre Damen kellonsoittajan roolin, mies vitsailee.

Kone vaurioitui onnettomuudessa korjauskelvottomaksi.

Saikkonen ei halua keskustella itse onnettomuudesta tutkinnan ollessa vielä kesken. Hän haluaa myös kunnioittaa onnettomuudessa kuollutta ystäväänsä.

– Siinä menehtyi hyvä kaveri. Omistettiin lentokone yhdessä.

Eikä Saikkonen edes muistaisi onnettomuudesta mitään.

– Tälli oli niin kova, että muisti meni. Löin naamani koneen etupenkkiin. Olen muodostanut käsitykseni onnettomuudesta sirpalemielikuvien ja muiden juttujen perusteella.

Saikkosen kasvoja on operoitu useaan otteeseen.

– Naama meni ja se on rakennettu kokonaan uudestaan. Olen kuin Terminator. Silti tilanne ei ahdista. En ole naamasta riippuvainen. Näyttelijänrooleihin tämä käkätin tietysti tulee vaikuttamaan.

Saikkonen palaa sairaalaan tiistaina.

– Silloin tehdään kasvojen toinen puoli. Täytyy kehua Töölön sairaalaa. Tekevät hienoa työtä.

– Tällä hetkellä näytän siltä kuin mut olisi muussattu ihan kunnolla nyrkkeilyottelussa. Olen aika katu-uskottavan näköinen. Ylähuuli ei liiku yhtään, eli en voi hymyillä.

Saikkonen kertoo, että onnettomuus on ollut hänen lähipiirilleen kauhea kokemus. Mies itse ei kuitenkaan ole traumatisoitunut.

– Pojalle ja vaimolle tämä on ollut raskasta. Minä kävin kerran terapiassa, mutta en ollut sen tarpeessa. En ole ahdistunut. Menen sitten takaisin jos alkaa tuntua siltä.

– Kun käy rajalla ja selviää, niin siitä syntyy elinvoimaa. Kun tajuaa, ettei vielä ollutkaan minun aikani, se antaa jännän vireystilan.

Lentopelkoa onnettomuus ei aiheuttanut.

– Tällä hetkellä lentäminen ei pelota yhtään. Mutta tässä on niin monta hommaa edessä, ennen kuin lentäminen olisi edes mahdollista, niin ei mietitä sitä. Kyllä mulla on muutakin puuhaa mielessä.

Saikkonen haluaa kertoa kaikille, että ihan pienistä asioista ei kannata välittää.

– Elämä on tärkeä. Pitkää mielenne iloisena.