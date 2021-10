Main ContentPlaceholder

Tältä näyttää Game of Thronesin maailmaan sijoittuvan House of the Dragon -sarjan kuvauspaikalla

House of the Dragonia on kuvattu muun muassa Cornwallissa.

House of the Dragon nähdään HBO:lla ensi vuonna. Tarkkaa ensi-iltapäivämäärää ei ole julkaistu.

HBO julkaisi alkuviikosta trailerin, joka tarjoaa ensimmäiset maistiaiset tulevasta House of the Dragon -sarjasta. Sarja perustuu George R. R. Martinin Fire and Blood -kirjaan ja siinä hypätään 300 vuotta taaksepäin Game of Thronesin tapahtumista. Sarjan kuvaukset alkoivat Cornwallissa huhtikuussa 2021. Cornwall on historiallinen kreivikunta Lounais-Englannissa. Kuvauspaikkoina ovat toimineet ainakin Pyhän Mikaelin vuori sekä rannikkokylä Holywell. Jotkut kuvauspaikat ovat tuttuja jo Game of Thronesista. Cáceres Espanjassa toimii myös uudessa sarjassa King’s Landingina. Portugalin Monsantosta löytyy puolestaan keskiaikainen linna, joka on yksi House of the Dragonin kuvauspaikoista. House of the Dragonissa näyttelijäkaarti on komea ja siihen kuuluvat ainakin Paddy Considine ( Cinderella Man, Medusan sinetti), Matt Smith (Doctor Who), Sonoya Mizuno (Crazy Rich Asians, La La Land), Rhys Ifans (Notting Hill) ja Olivia Cooke (Bates Motel). Sarjan ensi-ilta on vuonna 2022.