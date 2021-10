Sara Sieppi osti mökin – teki kaupat sokkona

Sara Sieppi paljastaa Instagramissa ostaneensa itselleen mökin, jota hän ei ollut käynyt katsomassa ennen kauppoja.

Sometähti ja entinen Miss Suomi Sara Sieppi, 30, on ostanut mökin. Sieppi kertoo ilouutisesta ja suureen haaveensa toteutumisesta Instagramissaan.

– Welcome to my mökkicrib; punainen tupa ja mansikkamaa! Sieppi iloitsee.

Voit selata Siepin jakamia kuvia mökistään painamalla kuvan oikeassa reunassa olevaa valkoista nuolta.

Kuvista paljastuu, että Siepin ostama mökki on perinteisen punainen. Sisämateriaalina on käytetty puuta, ja mökissä on muun muassa idyllinen takka.

Sieppi paljastaa tarinat-osiossa, että hän itseasiassa osti mökin sokkona.

– Seuraavaksi menen katsomaan mökkiä, jonka olen ostanut. Mä en ole nähnyt sitä, Sieppi sanoo istahtaessaan autoon jännittyneenä.

Hänen matkaseuranaan on hänen äitinsä, jolta Sieppi utelee, onko mökki hieno. Kun Sieppi pääsee paikan päälle kohteeseen, hän puhkeaa iloiseen nauruun.

– Tämä on ihana, hän sanoo.

Siepin mukaan tontti näytti kuvissa pienemmältä.

– Tämä on valtava, hän toteaa videolla.

Tarinoihin jaetuilta videoilta paljastuu, että mökkitontilla on ainakin grillikota ja rantasauna. Veteen pääsee pulahtamaan kätevästi rinteeseen tehtyjä rappusia pitkin.

– Rakastan tätä, Sieppi iloitsee.

Siepin mökkikaupat ovat saaneet lukuisia onnitteluja Instagramin puolella.

– ONNEE bebe! Tää on ihana! Sabina Särkkä ylistää.

– Ihanaa! Shirly Karvinen onnittelee.

Onnittelijoiden joukossa olivat myös muun muassa laulajat Janna ja Diandra.