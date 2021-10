Sokkipudotus heimoneuvostossa: alakynnessä olevan pelaajan ovela veto sekoittaa suunnitelmat ja yllätysnimi putoaa kisasta

Heimoneuvostossa nähtiin jäätävä tilanne, kun Juuso Mäkilähde kysyy, haluaako joku pelaajista käyttää amulettia tai suojata itsensä kolikoilla.

Jakson aikana Hylättyjen saarelta pääkisaan palannut Paul nostaa muiden yllätykseksi kätensä ylös.

– Mä voisin suojata itseni kolikoilla.

Heimoneuvostossa istuvat vaihtavat epäuskoisia katseita, kun Paul toistaa suojaavansa itsensä.

– Koskaan ei voi olla liian varma.

Juuso ilmoittaa, ettei Paulin mahdollisia ääniä lasketa. Heimoneuvostossa yhden yhteisen ääneen uurnaan antoivat viisi selviytyjää, jotka pääsivät kisan kautta suoraan Culebra-heimoon. Muut viisi antoivat jokainen oman äänensä.

Neljä ensimmäistä ääntä menee Paulille. Seuraava Bealle. Lukemattomia ääniä on kaksi jäljellä ja niistä ensimmäinen menee Tuulille. Viimeisenä luetaan Bean nimi, ja hän putoaa kisasta.

– Tuli täysin puskista. En ajatellut, että tippuisin tänään, mutta näin kävi, Bea kertoo Pudonneen tilityksessä.

– Oltiin melkein kaikki pudottamassa Paulia, paitsi Eija, tai niin mä kuvittelen, että Eija ja Paul äänesti mua. Mä luulen, että pudotus tuli sokkina kaikille, se tuli sokkina mullekin. Mutta niin kuin sanoin, se on pelin henki. Ihan hauska lähteä tolleen vähän yllättäen. Se on jännää katsojille ja jännää mulle, Bea sanoo.

– Kisassa on ollut ylä- ja alamäkiä. On ollut vaikeita päiviä, on ollut ikävä ja tehnyt sikana mieli ruokaa, mutta siitä on jotenkin aina päässyt yli.

Kaiken kaikkiaan Bea kehuu kokemusta hienoksi.

– Olen voittanut itseni tehtävissä, antanut yli 100 prosenttia. Kun tuntuu, että en ole enää jaksanut, tahdonvoimalla on vaan pistänyt eteenpäin. Muutamaan kertaan on harmittanut niin paljon, että ois tehnyt mieli itkeä, mutta olen saanut sen pidettyä sisällä – voi olla, että sitten tulee itku, kun pääsen jutteleen läheisten kanssa.

Omassa huoneessaan Bea tarttuu ensimmäisenä puhelimeen ja toisena asiana sujauttaa sormeensa sormuksen, jota on pitänyt kuuden vuoden ajan.

– Tää kokemus on muuttanut mua silleen, että puhelinta ei tarvitse niin paljon. Ihmisiin tutustuminen on ollut niin paljon helpompaa ja syvempää, kun ei ole ollut luurii siinä. On pakko olla läsnä, keksiä jutun aiheita, tutustua ihmiseen.

– Terveiset sanoisin saarelle, että kannattaa pysyä mahdollisimman pitkään siellä. Sitä on ylpeämpi itsestään, ja se pitsa maistuu aivan samalta silloin, kun se maistuu nyt.

Selviytyjät Suomi sunnuntaisin klo 19.30 Nelosella ja Ruudussa. Nelonen ja Ilta-Sanomat kuuluvat molemmat Sanoma-konserniin.