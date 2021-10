Heidi Sohlberg kertoo uuden rakkaansa yllätyskosinnasta – tästä syystä hän ei jarrutellut suhteessaan

Juontaja ja ex-missi Heidi Sohlberg kertoo elävänsä varsinaisessa rakkauskuplassa.

Juontaja ja mediapersoona Heidi Sohlbergilla, 40, on ollut monta syytä onneen. Hän paitsi täytti pyöreitä, on hän myös saanut olla kiitollinen terveen papereista parannuttuaan rintasyövästä, johon hän sairastui viisi vuotta sitten.

– Tänä vuonna on ollut monta syytä juhlaan. Täytin 40, Miss Suomi -kisasta on 20 vuotta ja syöpädiagnoosistani on nyt viisi vuotta, mitä pidetään tyypillisesti parantumisen rajana. Kaiken lisäksi menin kihloihin, vuoden 2001 Miss Suomi Sohlberg hymyilee.

– Tämä todella on minun vuoteni, hän lisää.

Sohlberg kihlautui syyskuun lopulla. Uutinen tuli yllättäen, nimittäin hän kertoi uudesta suhteestaan julkisuudessa vasta elokuussa. Vielä kesän alussa Sohlberg kertoi, kuinka toivoisi löytävänsä rinnalleen uuden elämänkumppanin.

Nyt hän paljastaa, että kosinta oli hänelle itselleenkin yllätys.

– Olimme ystäviemme kanssa Espanjassa lomalla, ja siellä hän sitten kosi, Sohlberg kertoo.

Sohlberg ei kokenut tarvetta jarrutella suhteessa, vaan antautui uudelle romanssille täysillä.

– Monet seurustelevat vuosia ennen kuin menevät kihloihin, mutta itse ajattelen, että näillä kilometreillä ja kokemuksilla ei tarvitse ensin tutustua vuosia. Oma elämäni on opettanut sen, että koskaan ei voi tietää huomisesta. Täytyy nauttia jokaisesta päivästä ja hetkestä täysillä, hän selvittää.

– Olen kiitollinen hänestä ja erittäin onnellinen. Olen elänyt tällaisessa sydämenmuotoisessa kuplassa koko kesän ja syksyn, enkä meinaa hypätä siitä kuplasta vielä hetkeen!

Sohlbergillä on kaksi tytärtä entisestä avioliitostaan Niklas Solhbergin kanssa. Pariskunnan avioliitto päättyi eroon vuonna 2018.

Sohlberg iloitsee myös siitä, että töitä on jälleen ilmaantunut. Hän kertoo koronan koetelleen hänen talouttaan.

– Viime vuosi oli rankka, kun jouduin olemaan monta kuukautta työttömänä ja mennä työkkäriin. Nyt saan tehdä niin paljon töitä kuin pystyn, hän kiittelee.

Juontajan mukaan ajanjakso oli kuitenkin tärkeä muistutus järkevästä rahankäytöstä.

– Se opetti, miten pienellä rahalla sitä pärjää. Ei tule törsättyä mihinkään ylimääräiseen, ja lapsetkin oppivat, ettei se raha kasva puussa. Olen tajunnut, että on fiksumpaa jättää jotakin sukanvarteen.

Sohlberg tekee muun muassa juontokeikkoja sekä työllistää itsensä sosiaalisella medialla.

Tänään perjantaina 8. lokakuuta vietetään Roosa nauha -päivää. Sohlberg osallistui Spalt PR:n ja SHE-E-O-podcastin järjestämään Roosa nauha -tilaisuuteen, jossa muun muassa kerättiin rahaa Roosa nauha -keräykseen.

Sohlberg kannustaa ihmisiä lahjoittamaan Roosa nauha -keräykseen.

Syöpä on koskettanut Sohlbergiä syvästi, sillä hän myös menetti äitinsä rintasyövälle. Sohlberg sairastui rintasyöpään kesällä 2016.

– Sairastumiseeni liittyy rankkoja hetkiä, mutta säilytin aina toivoni. Olen sellainen ihminen, että en halua antaa pelolle ja surulle valtaa, vaan yritän pysyä positiivisena, vaikka se olisikin välillä vaikeaa.

Sohlberg kertoo saaneensa paljon voimaa omista lapsistaan. Hän muistaa hetken, kun maatessaan sytostaattihoitojen jälkeen sängyn pohjalla kivuissaan hän sai lapsiltaan unohtumattoman piristyksen.

– Lapset olivat käyneet isänsä kanssa metsässä ja toivat minulle kourallisen puolukoita ja mustikoita. He sanoivat, että ”äiti syö nämä niin sä paranet, saat näistä parantavaa luonnonvoimaa”. Se oli koskettava hetki, hän muistelee.

– Lasteni takia teen kaikkeni ja jaksoin silloinkin päivästä toiseen.

Sohlberg kertoo käyvänsä vuosittain syöpäkontrollissa sekä tarkastuttamassa veriarvonsa säännöllisesti. Hän kannustaa jokaista tarkkailemaan terveydentilaansa aktiivisesti.

– Tietysti se vähän maksaa, mutta mieluummin säästää jossakin muussa asiassa, hän painottaa.

Sohlberg alleviivaa, ettei hän pidä terveyttään itsestäänselvyytenä.

– Olen ylipäätään kiitollinen, että olen yhä tässä.

Sohlberg täytti toukokuussa 40 vuotta. Vaikka juhlat peruuntuivat, on hän ottanut uuden vuosikymmenen innolla vastaan.

– Nyt kun on kihlasormuskin sormessa, tuntuu kuin elämä vasta alkaisi. Kaikki vastoinkäymiset on jätetty taakse. Nyt nautitaan ja mennään kovaa vauhtia eteen päin, hän linjaa.