Netflixin hittisarja teki 18-vuotiaasta Edvinistä supertähden yhdessä yössä – sitten Instagramiin kilahti harvinaisen härski ehdotus

Supersuositusta Young Royalsista pinnalle noussut näyttelijä Edvin Ryding kertoo menestyksen varjopuolista ruotsalaislehdille.

Netflixin yksi suurimmista hittisarjoista oli kesällä Young Royals, joka kertoo kuvitteellisen tarinan Ruotsin prinssi Wilhelmistä. Nuori Wilhelm menee sisäoppilaitokseen ja rakastuu duunaritaustaiseen Simoniin. Skandaali on valmis.

Nyt Wilhelmiä näyttelevä ruotsalainen Edvin Ryding, 18, avautuu Aftonbladetissa ja Expressenissä lähes yhdessä yössä tulleesta supersuosiosta ja sen vaikutuksista hänen elämäänsä.

– Se on tuntunut minusta oudolta. En ole oikein edes ymmärtänyt asiaa, Ryding myöntää.

– En olisi koskaan uskonut, että näin käy. Tällaista on mahdoton ennustaa. Kun lähtee tällaiseen mukaan, voi lopputulos olla todella hyvä tai todella huono, Ryding pohtii.

Edvin Rydingin näyttelemä prinssi Wilhelm rakastuu Omar Rudbergin näyttelemään Simoniin.

Ryding paljastaa, että suosio on tuonut mukanaan myös ikäviä lieveilmiöitä.

– Eihän tämä aina ole kivaa. Esimerkiksi silloin, kun sinua kuvataan salaa koulussa, hän myöntää.

– Ruotsissa kunnioitetaan hyvin toisen omaa tilaa. Kun olin Pariisissa, kohtasin melkein poikabändimaista hysteriaa. 30–40 ihmistä odotti hotellimme edessä ja jopa ravintolan ulkopuolella, kun söimme, Ryding kertoo.

Suosio näkyi myös hänen Instagramissaan. Alunperin Rydingillä oli kuvapalvelussa 2000 seuraajaa, nyt 1,2 miljoonaa.

– En ehdi lukea kaikkia viestejä. Ei niitä nyt niin paljon tule, mutta kyllähän ne imartelevat, Ryding sanoo.

Sarjassa seurataan nuoren prinssi tasapainoilua perheen ja rakkauden välillä.

Erikoisin lähestyminen oli erään miehen yksityisviesti, jossa esitettiin varsin härski ehdotus.

– Olen saanut pyyntöjä esiintyä aikuisviihdevideoissa, hän paljastaa.

– Eräskin mies lähetti minulle viestiä ja kysyi, että haluaisinko tehdä hänen kanssaan pornovideon. Hän lisäsi, että olisin ainoa, joka sen näkisi, Ryding nauraa.

Edvin Ryding ja Omar Rudberg tuoreimman Bond-elokuvan ensi-illassa.

Ryding paljastaa myös saaneensa lukuisia dick picejä eli kuvia miesten intiimialueista.

– Sehän on selvää, että niitä on inhottava saada. Niitä on tullut ehkä noin kymmenen. Olen saanut myös muutaman masturbointivideon, hän kertoo.

Ryding kertoo parisuhdetilanteensa olevan tällä hetkellä avoin.

– Olen sinkku, mutta tapailen vähän, Ryding paljastaa.

Lue lisää: 16-vuotias prinssi päätyy sänkyyn toisen pojan kanssa ja seuraukset ovat karut –Netflixin hittisarja pisti ruotsalaiset pohtimaan, mitä tapahtuisi oikeassa elämässä