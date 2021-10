Salkkarit-tähden yllätysilmoitus: tähdittää suosittua Netflix-sarjaa

Ilona Chevakova tähdittää The Last Kingdom -sarjan viimeistä tuotantokautta.

Näyttelijä Ilona Chevakova, 35, on saanut roolin Netflixin The Last Kingdom -sarjasta. Chevakova tunnetaan Salatut elämät -sarjan Sabrinana, ja hän on näytellyt myös muun muassa Luokkakokous 3– Sinkkuristeily -elokuvassa.

Nyt Chevakova on päässyt näyttelemään suureen kansainväliseen tuotantoon, historialliseen The Last Kingdom -brittisarjaan. Chevakovan roolista ilmoitettiin Netflix-sarjan virallisella Instagram-tilillä.

Chevakova iloitsee asiasta omassa Instagramissaan.

– Vihdoinkin! Netflix on juuri ilmoittanut, että näyttelen Ingridiä viidennellä ja viimeisellä The Last Kingdom -kaudella. Haluaisin kirjaimellisesti vain huutaa innostuksesta, koska tähän sarjaan pääseminen tarkoittaa suuren unelman toteutumista, Chevakova hehkuttaa.

Chevakova kertoo käyneensä kuvauksissa Budapestissä ja kiittää kirjoituksessaan puolisoaan ja perhettään tuesta.

– Olen rakastanut jokaista kuvauspäivää ja ihan joka ikistä näyttelijää ja tuotannossa työskennellyttä. Kumppanini ja perheeni ovat olleet suurimpia tukijoitani, jotta olen voinut lentää Budapestiin ja työskennellä koronarajoitusten puitteissa tässä unelmaprojektissani, hän kirjoittaa.

– Tämä on ollut urani hienoin kokemus. Ja tuntuu, että tämä on vasta alkua, Chevakova sanoo.

Suosittua The Last Kingdomia on esitetty viiden tuotantokauden verran vuodesta 2015. Tuleva viides kausi on sarjan viimeinen. Sarja sijoittuu kauas menneisyyteen 800- ja 900-lukujen Englantiin.

Sarjassa seurataan viikinkien ja saksien valtataistelua ja saksilaista syntyperää olevan Uhtredin matkaa soturiksi.

Ilona Chevakova on suomalaisvenäläinen näyttelijä, joka on Salattujen elämien lisäksi tuttu myös tv-sarjoista Ivalo ja Sorjonen.