Huippusuosittu Ariana Grande pelkäsi henkensä puolesta –vieras mies saapui kotiovelle päivittäin ja veti lopulta veitsen esiin: nyt piina on ohitse

Laulaja Ariana Grandea vainonnut mies sai viiden vuoden lähestymiskiellon.

Yhdysvaltalaislaulaja Ariana Grande, 28, koki viime kuussa kauhunhetkiä, kun tuntematon mies saapui hänen kotinsa edustalle ja ilmoitti taloa vartioineelle turvamiehelle tappavansa Granden. Vaikka laulaja ei joutunut todistamaan tilannetta omin silmin, se sai hänet tuntemaan olonsa turvattomaksi, kertoo Insider-sivusto.

Pian tapahtuneen jälkeen Grande haki miehelle lähestymiskieltoa, ja nyt Los Angelesin korkeimman oikeuden tuomari on hyväksynyt pyynnön. Insiderin mukaan 25-vuotiaalle Aharon Brownille määrättiin viiden vuoden pituinen lähestymiskielto, joka suojelee sekä Grandea että tämän puolisoa Dalton Gomezia.

Syyskuussa tapahtunut välikohtaus ei oikeusasiakirjojen mukaan ollut ensimmäinen laatuaan, vaan Brown on lähestynyt Granden Kalifornian Los Angelesissa sijaitsevaa asuntoa useaan otteeseen viime kuukausien aikana. Laulajan oikeuteen jättämässä lausunnossa todetaan Brownin hakeutuneen Granden kodin läheisyyteen syyskuussa lähes päivittäin. Hän ei koskaan ole tavannut laulajaa kasvotusten, sillä tämän turvamiehet ovat onnistuneet pysäyttämään miehen.

Tästä huolimatta Grande on oikeusasiakirjojen mukaan tuntenut olonsa uhatuksi.

– Hänen uhkaustensa vuoksi pelkään oman ja perheeni turvallisuuden puolesta. Pelkään, että ilman lähestymiskieltoa Brown saapuu kotiini myös jatkossa ja yrittää vahingoittaa tai tappaa joko minut tai perheenjäseneni, Granden oikeuteen jättämättä lausunnossa todetaan.

Granden pelkoa ei ole aiheeton, sillä syyskuisen hyökkäyksen yhteydessä poliisit löysivät Brownin housujen taskusta veitsen, jolla tämä oli uhannut Granden henkivartijoita.

– Aion tappaa sinut ja hänet (Granden), Brownin kerrotaan todenneen vartijalle hyökkäyksen yhteydessä.

Ariana Grande esiintymässä New Yorkissa kesäkuussa 2015.

Insiderin mukaan on epäselvää, syytetäänkö Brownia tällä hetkellä myös jostakin Grandeen kohdistuneesta rikoksesta.

ARIANA Grande nousi suuren yleisön tietoisuuteen Nickelodeonin nuortensarjasta Victorious. Nainen julkaisi debyyttialbuminsa Yours Truly vuonna 2013, ja sittemmin hän on julkaissut kuusi albumia.

Granden tunnetuimpia hittejä ovat muun muassa No Tears Left To Cry, Dangerous Woman, Problem sekä Thank u, next.