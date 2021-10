Poptähti Kylie Minogue muuttaa takaisin Australiaan yli 30 vuoden jälkeen – puoliso vastusti muuttoa vielä vuosi sitten

Kylie Minogue on kertonut haluavansa viettää enemmän aikaa perheensä kanssa.

Poptähti Kylie Minogue, 53, muuttaa takaisin kotimaahansa Australiaan, kertoo brittilehti Mirror. Viimeiset 30 vuotta Isossa-Britanniassa asunut laulaja on viettänyt korona-aikana paljon aikaa entisessä kotimaassaan, ja nyt hän haluaa muuttaa sinne pysyvästi ollakseen lähempänä perhettään.

Minoguen lähipiiristä kerrotaan tähden harkinneen muuttoa jo pidemmän aikaa.

– Tänä vuonna, kun hän vietti Australiassa pidemmän aikaa matkustusrajoitusten vuoksi, hän ehti ehti miettiä rauhassa sitä, minne hän haluaa seuraavaksi asettua, lähde paljastaa Mirrorille.

– Kuten monet artistit, myös hän (Kylie) viettää paljon aikaa reissun päällä ja matkustellen. Tämä (muutto) ei ole suuri muutos, sillä hän ei koskaan pysy kauaa yhdessä paikassa, lähde jatkaa.

Kylie Minogue joulukuussa 2019.

Mirrorin mukaan sekä Minoguen vanhemmat Carol ja Ron että hänen Brendan-veljensä ja Dannii-sisarensa asuvat edelleen Australiassa. Korona-aika sai laulajan ymmärtämään, että hän haluaa viettää entistä enemmän aikaa perheensä kanssa.

Muuttouutisen puolesta puhuvat asiakirjat, joiden mukaan Kylie Minogue on siirtänyt liiketoimintansa osoitetiedot Iso-Britanniasta Australian Melbourneen.

– Hän päivitti firmansa tiedot, sillä halusi niiden kuvastavan hänen muuttopäätöstään, lähde kertoo Mirrorille.

Vielä vuosi sitten Minoguen muutto Australiaan näytti jokseenkin epätodennäköiseltä. Syyskuussa 2020 antamassaan haastattelussa hän nimittäin totesi, ettei hänen kumppaninsa Paul Solomons ole valmis muuttamaan.

– Paul on Walesista, mutta hän on asunut Lontoossa lähes 20 vuotta. Hän ei tule koskaan muuttamaan Australiaan. Minulla taas on sekä Australian että Britannian passit. Välillä tuntuu, että ihmiset unohtavat, että olen australialainen, Minogue totesi tuolloin.

Kylie Minogue ja Paul Solomons edustivat yhdessä syyskuussa 2019.

Nyt Solomons on mitä ilmeisemmin muuttanut mieltään. Mirrorin mukaan hän on nimittäin irtisanoutunut Lontoossa sijaitsevasta työstään, jotta voisi viettää enemmän aikaa Minoguen kanssa Australiassa.

Minogue ja Solomons tapasivat toisensa yhteisen ystävän kautta helmikuussa 2018, ja he kihlautuivat alkuvuodesta.