Juha Larmille syyte törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta – kaahasi mökkireissulla hurjaa ylinopeutta

Juha Larm kertoo menettäneensä korttinsa välittömästi.

Jutta Larmin puoliso Juha Larm on tällä hetkellä ajokiellossa.

Yrittäjä Juha Larm on saanut syytteen törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Asia on tullut vireille Pirkanmaan käräjäoikeuteen 29. syyskuuta 2021.

Larm kertoo IS:lle ajaneensa poliisin tutkaan ohituskaistalla 24. kesäkuuta.

– Ajoin juhannusliikenteen mukana ystävien mökille juhannuksen viettoon vaimon kanssa. Kun tie muuttui kaksikaistaiseksi ohitustieksi, ohitin edellä ajavan auton ja palasin takaisin oikeanpuoleiselle kaistalle, Larm kertoo.

– Ajoin 100 km/h alueella ohituskaistalla hetkellisesti ylinopeutta 64 km/h, hän jatkaa.

Käräjäoikeuden mukaan tapauksen käsittelypäivää ei ole vielä määrätty, ja mahdollisesti asia käsitellään kirjallisena. Larmin mukaan poliisi määräsi hänet välittömästi ajokieltoon.

– Otin ajokieltoni vastaan mukisematta. Totta kai tämä on hankaloittanut työntekoa, mutta se opettaa nöyryyttä. Hyvää on se, että arkiaktiivisuus on lisääntynyt, kun lyhyemmät reissut sujuu kävellen ja pyöräillen. Taksia olen käyttänyt normaalia enemmän ja työmatkoista suurin osa menee vaimon kanssa samalla kyydillä, Larm kertoo.

Larm kertoo myöntäneensä tekonsa heti poliisille.

– Tietenkin se oli multa typerää käytöstä ja poliisilta hyvää toimintaa. Pidän itseäni melko rauhallisena kuljettajana, eikä meillä ollut mihinkään kiire. Lähdin ihan turhaan ohittamaan, kun siinä liikenteessä matkanteko ei nopeudu yhtään. Myönsin paikan päällä poliisille kaiken ja muistaakseni kommentoin vielä kuulustelussa, että tyhmyydestä saa sakottaa. Mielestäni on hienoa, että liikennettä valvotaan ja tieturvallisuudesta pidetään huolta, Larm sanoo.

Larmin mukaan hän on parin viimeisen vuosikymmenen aikana saanut muutaman kerran ylinopeussakot.