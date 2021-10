Main ContentPlaceholder

Viihde

Tamperelaisteatterin pihaan asteli odottamaton vieras – tarjoutui kantaaottavan komedian "päärooliin"

Sirkku Peltolan 20 vuotta sitten kirjoittama Suomen hevonen on yhä ajankohtaisempi näytelmä: ”Keskeinen kysymys on, mitä me syömme nyt ja tulevaisuudessa”.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki

Tallipiha Vossikan yrittäjä Markku Saari toi Päämiehen Tampereen Työväen Teatterin pihalle näytille.