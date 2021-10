Kuvat: Anna-Marian ja Tuomaksen remontin hintalappu paisuu yli 100 000 euron – muodonmuutos ylittää parin kaikki toiveet

Turkulaisen Anna-Marian lapsuudenkodin remontti vaati yli 100 000 euron budjetin.

Remppa vai muutto Suomi -sarjan tulevassa jaksossa remonttiin pääsee vuonna 1985 valmistunut Turun Hirvensalossa sijaitseva omakotitalo. Anna-Marian, Tuomaksen ja heidän kolmen tyttärensä koti kaipaa kipeästi kunnostusta sekä ratkaisun muutenkin toimimattomassa keittiössä tapahtuvalle pyykkihuollolle.

Puuttuvan kodinhoitohuoneen lisäksi myös pieni kylpyhuone ja yksi suihku aiheuttivat päänvaivaa naisvaltaisessa perheessä.

Remonttiin asetettiin suuria paineita, sillä Anna-Maria ei halunnut muuttaa pois rakkaasta lapsuudenkodistaan. Remonttibudjetti paisui vesipumpun siirtämisen takia lopulta 115 000 euroon, mutta siitä huolimatta Marko Paananen sai ihmeitä aikaan.

–Sinne se meni raha kirjaimellisesti viemäristä alas, Marko nauraa kuvaillessaan vesipumpusta johtuvaa budjetin ylitystä.

Uuden keittiön myötä olohuoneen seinään tehtiin aukko, jolloin koko alakerran pohjaratkaisu avartui. Kodin muutos ylittää kaikki Anna-Marian ja Tuomaksen toiveet.

– Ihanaa vaaleaa pintaa ja kimallusta! Meidän elämä on yhtä juhlaa tän jälkeen, Anna-Maria ihastelee.

Myös Tuomas on vakuuttunut alakerran pohjaratkaisun muutoksesta.

– Meillä on tää osio talosta mennyt hukkaan. Nyt se on eri tavalla käytettävissä ja se muuttaa talon dynamiikkaa, hän pohtii.

Alakerran takkahuone kokee suuren muutoksen. Parin hämmästykseksi alakertaan on ilmestynyt erillinen wc.

– Pidän sitä erityisen isona saavutuksena, ettei wc-istuin ole suihkutilassa, Marko myhäilee.

Anna-Marian suureksi iloksi alakertaan on rempattu nyt myös kodinhoitohuone, jota perhe on toivonut jo vuosikausia. Enää perheen ei tarvitse pestä pyykkiä keittiössä. Marko myöntää hieman jännittäneensä, miten Anna-Maria reagoi kodinhoitohuoneeseen.

– Kyllä mua se jännitti, mitä Anna-Maria sanoo. Se kuitenkin meni alakertaan ja ikään kuin tällaiseen asunnon periferiaan, Marko sanoo.

– Kodinhoitohuonetta on tähän taloon toivottu siitä asti kun tämä rakennettiin, joten täähän on ihan kuin rasti seinään tilanne nyt. Se on vihdoin tänne saatu, Anna-Maria iloitsee.

Parin osti talon vuonna 2011 240 000 eurolla. Remonttibudjetti paisui hieman alkuperäisistä suunnitelmista ja remppaan käytettiin lopulta 115 000 euroa. Anne Ramsay toteaa, että remontin jälkeen talon myyntihinta olisi 415 000 euroa.

– Nyt ois aika hyvä aika laittaa tää myyntiin. Te tiedätte itsekin, kuinka suosittu tää alue on. Nämä asunnot viedään ihan käsistä, Anne huomauttaa.

Pari päätyy kuitenkin valitsemaan remontin. Markon loitsimat muutokset talon pohjaratkaisuun ja toimivuuteen ovat hurmanneet Anna-Marian ja Tuomaksen täysin.

–Kyllä me oltiin tähän enemmän kuin tyytyväisiä kaikkeen mitä täällä on saatu aikaiseksi, Tuomas kiittelee.

Remppa vai muutto Suomi torstaisin Nelosella ja Ruudussa klo 20. Nelonen ja Ilta-Sanomat kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.