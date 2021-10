Taideväärennöksiä ja peiterooleja – uutuuspalvelu HBO Max tilasi ensimmäisen suomalaissarjan: tällainen se on

ID -työnimellä kulkevan rikosdraaman tuotannon on määrä alkaa ensi vuonna.

Yhdysvaltalainen suoratoistopalvelu HBO Max on tehnyt tilauksen ensimmäisestä suomalaissarjasta, kertoo The Hollywood Reporter. Kuusiosainen rikosdraama on Helsinki-filmin tuotantoryhmään kuuluvien Mia Ylösen ja Aleksi Bardyn käsialaa.

Työnimellä ID kulkevan sarjan keskiössä on suomalainen, taidehuijauksiin erikoistunut tutkija Emma, joka soluttautuu osaksi tukholmalaista huutokauppayhtiötä. Hänen tehtävään on tutkia yhtiön mahdollista yhteyttä pahamaineiseen rahanpesijään, joka tunnetaan nimellä Blanko.

Sopiakseen joukkoon rauhallisen Emman on omaksuttava peiterooli vauhdikkaasta elämäntyylistään tunnettuna Annikana. Seurapiireissä viihtyvän naisen roolin sujahtaminen nostaa Emmassa pintaan muistoja, jotka hän on yrittänyt painaa unholaan.

Aleksi Bardy oli toinen parhaan elokuvan Venla-pystillä palkitun Tove-elokuvan tuottajista.

The Hollywood Reporterin mukaan Ylönen kertoo lausunnossaan sarjan tarjoavan oivallisen mahdollisuuden oman identiteetin pohtimiseen.

– ID tutkii kysymyksiä identiteetistä, moraalista ja henkilökohtaisista rajoista. Meistä jokainen elää monien eri identiteettien ristituulessa. On olemassa työ-minä, yksityinen-minä, unelmiemme sankari-minä, menneisyyden satuttama uhri-minä sekä onnellinen ideaali-minä, joka näyttäytyy sosiaalisessa mediassa.

– Kuka olisit, jos voisit olla kuka tahansa? Iloitsisitko mahdollisuudesta luoda itsesi uudelleen, vaikkakin se tarkoittaisi luopumista vanhasta itsestäsi? Ylönen kysyy.

Sarjan tuotannon on määrä alkaa ensi vuonna. Ylönen ja Bardy vastaavat sarjan luomisesta yhdessä HBO Maxin Christian Wikanderin ja Steve Matthewsin kanssa.

Mia Ylönen kuvattuna Seilin saarella, jonne Mädät omenat -draama sijoittuu.

Sekä Mia Ylönen että Aleksi Bardy ovat tehneet pitkän uran suomalaisten sarjojen ja elokuvien parissa. Kaksikko oli mukana vuonna 2018 julkaistun, suoratoistopalvelu C Moren Pietarin kapellimestari -sarjan tuotantotiimissä.

Ylönen tunnetaan erityisesti suursuosioon nousseen Mädät omenat -draamasarjan käsikirjoittajana. Bardy taas on mukana kirjoittamassa useita kotimaisia suosikkisarjoja ja -elokuvia, joita ovat muun muassa Häjyt (1999), Leijonasydän (2013) ja Tom of Finland (2017).

Suoratoistopalvelu HBO Max tulee käyttöön Suomessa 26. lokakuuta. Palvelu korvaa kymmenisen vuotta toimineen HBO Nordicin. Lokakuun alussa uutisoitiin pian käyttöön tulevan palvelun tuovan uutuuselokuvat kotisohville ennätysvauhtia.

– Kaikki uudet Warner-studion elokuvat tulevat HBO Max -palveluun 45 päivää elokuvateattereiden ensi-illan jälkeen. Tämä on uusi strategiamme, HBO Maxin Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueista vastaava johtaja Christina Sulebakk kertoi videopuhelussa Ilta-Sanomille.

Viime vuonna Suomessa potkaistiin käyntiin ensimmäinen kotimainen HBO-tuotanto. Seitsenosainen Eristyksissä-sarja kertoo korona-ajan sosiaalisesta eristäytymisestä, seitsemän palkitun suomalaisohjaajan silmin. Kukin ohjaaja on käsikirjoittanut ja ohjannut yhden jakson.

