Olisitko arvannut? Harry Styles paljasti viimein totuuden megahitistään – kertosäkeellä härski merkitys

Harry Stylesin vahvisti huhut Watermelon Sugar -kappaleen merkityksestä todeksi.

Harry Styles on onnistunut luomaan itselleen viime vuosien aikana menestyksekkään soolouran.

Poplaulaja Harry Styles, 27, tuli alunperin tunnetuksi yhtenä poikabändi One Directionin viidestä jäsenestä. Kun yhtye jäi määrittelemättömän pituiselle tauolle vuonna 2016, Styles ryhtyi luomaan jokseenkin menestyksekästä soolouraa. Hän on sittemmin julkaissut kaksi studioalbumia, joista jälkimmäinen sisältää hittikappaleen Watermelon Sugar.

Vuonna 2020 parhaan pop-sooloesityksen Grammylla palkittu kappale on noussut hittilistoille eri puolilla maailmaa, ja kesäistä tunnelmaa henkivän kappaleen sanoituksen merkitystä on pohdittu runsaasti.

One Direction perustettiin vuonna 2010, kun yhtyeen jäsenet osallistuivat sooloartisteina Britannian X Factor -ohjelmaan. Kuva on vuodelta 2010.

Viime viikolla Yhdysvaltain Nashvillessä esiintyessään Styles vihdoin valotti hittikappaleensa lyriikoita. Entertainment Weekly -sivuston mukaan hän pohjusti kappaleen sisältöä muutamalla lauseella ennen sen esittämistä.

– Tämä kappale kertoo... No ei sen niin väliä, Styles aloitti puheenvuoronsa.

Pian hän kuitenkin jatkoi puhettaan ja kertoi kappaleen kertovan siitä, miten makeaa elämä on. Tämän jälkeen Styles aloitti laulamisen ja vielä ensimmäisen säkeistön aikana hän huikkasi yleisölle lyhyen huomion.

– Se kertoo myös naisten orgasmeista. Mutta se onkin sitten ihan eri juttu, eikä liity asiaan sen enempää, Styles sanoi ja sai yleisön puhkeamaan huimiin suosionosoituksiin.

Musiikkinsa lisäksi Harry Styles tunnetaan pettämättömästä tyylitajustaan. Marraskuussa 2020 hän teki historiaa poseeraamalla ensimmäisenä miehenä muotilehti Voguen kannessa. Styles oli pukeutunut kansikuvassa mekkoon, mikä sai aikaan suurta keskustelua. Laulaja kuitenkin puolusti asuvalintaansa yhdysvaltalaislehti Varietyn haastattelussa.

– Jos et pue päällesi jotain, koska se on naisten vaate, suljet itseltäsi kokonaisen maailman mahtavia vaatteita. Ja siksi minusta nyt on mahtavaa, että voit pukeutua kuten haluat, Styles totesi.

