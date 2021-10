”Laitan sen alahyllylle, että yletän silittämään”, Petri Poikolainen kertoi Venetsian elokuvajuhlien voittopystistä onnittelukahveilla Tampereen Raatihuoneella.

Siitä on noin kuukausi, kun Teemu Nikin ohjaama Sokea mies, joka ei halunnut nähdä Titanicia -elokuva julkistettiin Venetsian elokuvajuhlilla Orizzonti Extra -kilpasarjan voittajaksi.

Palkinto mullisti elokuvan pääroolin tehneen Petri Poikolaisen elämän – ainakin väliaikaisesti.

– En ole vieläkään ihan toipunut kaikesta tästä. Viimeiset kolme ja puoli viikkoa on ollut yhtä pressiä, 46-vuotias nokialaisnäyttelijä kertoo.

Miestä on haastateltu niin televisiossa, radiossa kuin lehdissäkin. Myllytys olisi vaativaa terveellekin, mutta Poikolaiselle erityisesti. Hän kun sairastaa kehoa jäytävän MS-taudin aggressiivista muotoa.

Tauti on vienyt näön ja liikuntakyvyn. Elämän nälkä on kuitenkin säilynyt. Kuten myös näyttelijän taidot, vaikka edellisestä roolisuorituksesta ehti kulua vuosikausia.

Sokea mies -elokuva oli Poikolaiselle haaveiden täyttymys. Jatkoa näyttelijän uralleen hän ei kaipaa.

– Musta tulee nyt iloinen eläkeläinen – ellei sitten (Francis Ford) Coppola soita!

Sinällään hyvä idea, sillä kaksikolla on jotain yhteistä. Ei ole 82-vuotias ohjaajalegendakaan tehnyt liiemmin elokuvia viimeisen kymmenen vuoden aikana.

– Oli hyvä, että leffa kuvattiin jo 2019. Kahdessa vuodessa kuntoni on mennyt pahasti taaksepäin. Tämä sairaus on, mitä on.

Vaikka Poikolainen on nokialainen, hän sai kutsun Raatihuoneelle Tampereen pormestari Anna-Kaisa Ikoselta. Tampereella oli syytä omia kunniaa, sillä elokuvan tekijöihin kuuluivat osatuottajat Niina Virtanen ja Pasi Hakkio.

Petri Poikolainen ja elokuvan ohjaaja Teemu Nikki.

Oleellista sekin, että Tampere tuki Sokea mies -elokuvan tekemistä audiovisuaalisen alan tuotantokannustimella.

Poikolainen koki kahvitilaisuudessa myös iloisen yllätyksen. Elokuvan tuottaja Jani Pösö luovutti Venetsiasta saadun palkintopystin, mustan kissan, Poikolaiselle.

– Miau, oli Poikolaisen ensikommentti kissaa kannatellessa.

– Järjetöntä, että sain tämän. Ettei se menekään tuotantoyhtiön toimiston hyllyyn. Laitan kissan kotona alahyllylle, että yletän silittämään sitä, Poikolainen suunnitteli.

Nokialla Poikolaisesta on tullut puolijulkkis.

– Varsinkin taksikuskit aina kuittaavat, että sieltä se leffatähti tulee taas kyytiin. Monelta suunnalta saan kuulla kommentteja.

Myös vanhat tutut ovat muistaneet pitkään unohduksissa ollutta Poikolaista.

– Onnitteluja on tullut niin paljon, etten ole jaksanut näpytellä vastauksia kännykällä itse. Olen sanellut henkilökohtaiselle avustajalleni, mitä vastata.

Ellei Francis Ford Coppola soita, aikoo Poikolainen pysyä iloisen eläkeläisen roolissa.

Poikolainen aikoo muuttaa keväällä takaisin synnyinkaupunkiinsa Pieksämäelle. Siellä elokuvan menestys on aiheuttanut ainakin yhden ongelman.

– Äitini on kerännyt minusta leikekirjaa siitä lapsikuorosta lähtien. Nyt juttuja on julkaistu niin paljon, että hän on joutunut hankkimaan kirjaan lisälehtiä.