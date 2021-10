Ville Virtanen paljastaa, miten huippusuositun Sorjosen hahmo syntyi – yksi yllättävä paikka korostuu fanien joukossa

Sorjonen: Muraalimurhat -elokuva saa pian ensi-iltansa. Näyttelijä Ville Virtanen kertoo, kuinka supersuositun tv-dekkarin hahmo syntyi.

Lehdistö on juuri nähnyt Sorjonen: Muraalimurhat -elokuvan ennakkoon. Kari Sorjosta tv-sarjassa ja leffassa näyttelevä Ville Virtanen istuu Tennispalatsin kahvion ikkunapöydässä. Ympärillä pyörii elokuvan muita näyttelijöitä, tuottajia, tiedottajia. Kameroiden salamavalot räpsähtelevät.

Hälinästä huolimatta Virtanen vaikuttaa yhtä tyyneltä kuin Sorjonen, jolle näyttelijä on lainannut ruumiinsa ja sielunsa.

Kuinka Virtanen loi Sorjosen ja millainen mies Lappeenrantaan muuttaneen keskusrikospoliisin rikostutkijan takaa löytyy?

Kysytään.

Sarjan luoja Miikko Oikkonen kuvaili vuonna 2018 Sorjosen hahmoa Ylellä mieheksi, joka haluaa hyvää läheisilleen, mutta on kömpelö kotiolosuhteissa. Sorjosella on kuitenkin lahja, jonka avulla hän pärjää työssään erinomaisesti. Kyky on samalla vamma, joka hankaloittaa arkea.

Sorjonen on savant-henkilö eli ihminen, jolla on kehitysvamma tai muu keskushermoston kehityshäiriö ja samalla siihen liittyviä yksittäisiä lahjakkuuden alueita, jotka poikkeavat muusta henkisestä suorituskyvystä.

Yksi tunnetuimmista savant-henkilöistä on britti Daniel Tammet, joka pystyy laskemaan suuria laskutoimituksia päässään hetkessä, ja hänen muistinsa on ilmiömäinen.

Virtanen kertoo, että Tammet on yksi Sorjosen esikuvista.

– Sorjonen on Tammetin kaltainen hahmo. Esimerkiksi Sorjosen käyttämät ”muistihuoneet” tulevat sieltä.

Ville Virtanen vertaa roolihahmoaan Sorjosta Sherlock Holmesiin.

Virtanen vertaa Sorjosta Sherlock Holmesiin.

– Sorjonen on vähän kuin Holmes. Holmesin arkkivihollinen on professori Moriarty, Sorjosella se on Lasse Maasalo. Siinä mielessä Sorjonen on hyvin klassinen hahmo, mutta se ei ole samalla tavalla arrogantti ja ylimielinen kuin Holmes. Sorjonen on suomalainen versio. Ei pidä liikaa meteliä itsestään, vaikka olisi kuinka nero.

Virtanen on antanut hahmon kypsyä rauhassa ja se on saanut kasvaa näyttelijän kropassa kaikkine mikroilmeineen ja -eleineen. Sorjonen pitää vain kaivaa esiin, kun kamerat alkavat käydä.

– On mielenkiintoista, miten Sorjonen on kehittynyt sellaiseksi kuin hän nyt on. Hahmossa on paljon mua itseäni. Leffaa tehdessä törmäsin ensimmäistä kertaa sellaiseen ilmiöön, että ennen kun astuin kameran eteen, en tiennyt miten ratkaisen jonkin asian, mutta Sorjonen osasi ratkaista sen.

– Uskon hämäränäyttelemiseen. Se tarkoittaa sitä, että viimeinen ratkaisu pitää jättää siihen, kun menee kameran eteen. Mennä sinne ja elää se hetki. Sorjosella on tietyt tavat reagoida tilanteisiin. Vaikka en itse ole varma, miten se tapahtuu, niin Sorjonen tietää. Pitää vain luottaa hahmoon. Olen ollut sen kanssa kuitenkin kameran edessä sen tuhat tai kaksi tuhatta kohtausta.

Sampo Sarkola on Sorjosen pahis, Lasse Maasalo.

Sorjosta tehtäessä näyttelijät saivat tilaa keskittyä suoritukseensa.

– Elokuvassa oli sellaisia puitteita, mitä koko mun näyttelijänuralla ei ole ollut. Ensimmäisen kerran oli järjestetty paikka, jossa voi keskittyä. Se oli huone tai asuntoauto. Siihen vielä vastamelukuulokkeet päälle. Ei tarvinnut seisoskella setissä, vaan sai keskittyä kunnolla. Sai mennä all in, eli ihan tappiin asti.

Sorjonen on ollut kansainvälinen menestys Netflixin otettua sen ohjelmistoonsa.

– Luulen, että menestyksen takana on kokonaisuus. Hyvä käsikirjoitus on aina se lähtökohta, jossa kaiken on oltava kohdallaan. Henkilöt lukevat jo siellä riveillä ja jutussa on tietty rytmi.

Dekkarit ja niin sanottu nordic noir ovat erittäin kilpailtu laji kansainvälisesti. Mikäli Sorjosen menestys jatkuu, Virtanen on valmis hyppäämään rikostutkijan saappaisiin uudestaan.

– En usko, että Sorjosen koko tarina on vielä kerrottu. Sarja oli kirjoitettu kolmen kauden mittaiseksi, eikä sitä olisi voinut viedä enää uudelle tasolle. Mutta elokuva on tässä mielessä eri asia. Jos tulevaisuudessa löytyy hyvä aihe tai kulma, niin olen valmis palaamaan, Virtanen lupaa.

Anu Sinisalo näyttelee Sorjosen kollegaa Lena Jaakkolaa.

Sorjosen mahdollista jatkoa odotellessa Virtanen palaa Ruotsiin, jossa on asunut kuusi viimeistä vuotta.

– Tein juuri ensimmäisen ison tv-roolin siellä. Saimme juuri Försvunna människorin kuvaukset päätökseen. Se on SVT:n iso satsaus. En tiedä, näkyykö se Suomessa.

Palataan vielä hetkeksi Lappeenrantaan, tv-sarja Sorjosen tapahtumapaikkaan.

Millaista oli kuvata Etelä-Karjalassa?

– Aina kun kuvattiin Lappeenrannassa, niin kyllähän se tuntui, kuului ja näkyi, että Sorjonen on otettu kaupungissa omaksi, Virtanen kiittää kaakonkulman asukkaita.

Mutta miksi Sorjonen ajaa Luukkaansalmen siltaa väärään suuntaan töihin mennessään?

– Sehän on just lappeenrantalaisille tehty juttu. Kukaan muu ei tajua sitä, Virtanen nauraa hersyvästi.

Sorjonen: Muraalimurhat -elokuvan ensi-ilta 27. lokakuuta.