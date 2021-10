Daniel Craig poseeraa harvinaisessa yhteiskuvassa 29-vuotiaan tyttärensä kanssa – edustivat punaisella matolla rinnatusten

Ella Loudon, 29, ei normaalisti paistattele salamavalojen loisteessa.

Uusi Bond-seikkailu No Time To Die on saatu vihdoinkin elokuvateattereihin.

Samalla leffa on viimeinen, jossa Bondia näyttelee Daniel Craig.

Myös Craigin tytär Ella Loudon kävi katsomassa, kuinka hänen isänsä tällä kertaa pärjäsi.

– Istuin kuninkaallisessa aitiossa ja katsoin, kuinka isä potki persauksia Bondina viimeisen kerran, Ella-tytär kirjoittaa Instagramissa jakamansa kuvan yhteydessä.

– Olen aivan v***n ylpeä. 17 vuotta. Hyvä tavaton. Olen niin kiitollinen. Rakastan koko Bond-perhettä. Suuret onnitteluni. Tämä elokuva on puhdasta kultaa.

Ella Loudon on Craigin tytär tämän ensimmäisestä avioliitosta.

Bond-tähti oli naimissa skotlantilaisen näyttelijän, Fiona Loudonin kanssa vuosina 1992-1994.

Kun Ellan vanhemmat erosivat, hän jäi asumaan äitinsä kanssa, The List tietää kertoa.

Myöhemmällä iällä Ella opiskeli näyttelemistä New Yorkin yliopistossa.

Opinnot jäivät kesken masennuksen takia.

– Vaikka ympärilläsi olisi maailman ihanimmat ihmiset, jotka rakastava sinua, voit olla sokea sille kaikelle, Loudon on kertonut The Berkshire Eaglelle.

– Tunsin olevani aivan yksin ja eristäydyin täysin. Onneksi perheeni huomasi, missä jamassa olen, joten he päättivät toimia ja hankkivat minulle apua.

Ella on näytellyt Shakespeare & Companyn teatteriproduktioissa ja lyhytelokuvissa kuten Trauma is a Time Machine ja Maneater.