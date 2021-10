Athina Onassis, 36, on Onassiksen dynastian viimeinen perillinen, joka sai jo lapsena lempinimen Rikas tyttöparka. Välit ainoaan elossaolevaan vanhempaan katkesivat rahariitoihin ja aviomies paljastui onnenonkijaksi.

VuonnA 1988 upporikas, mutta monista ongelmista kärsinyt perijätär Christina Onassis, 37, löytyi kuolleena kartanon kylpyammeesta Buenos Airesista.

Hän piti tuolloin hallussaan puolta kreikkalaisen Aristoteles Onassiksen laivanvarustusdynastian miljoonista, sillä tragedia oli koetellut sukua jo aiemminkin vieden Christinan veljen lento-onnettomuudessa vain 24-vuotiaana.

Jäljelle jäi enää Christinan 3-vuotias tytär Athina Onassis, joka pian nimettiin julkisuudessa maailman rikkaimmaksi tyttöparaksi.

Rahasta ja sukunimestä tuli Athinalle pian taakka. Äiti Christina oli eronnut neljännestä aviomiehestään, Athinan isästä Thierry Rousselista, kun tyttö oli vasta vauva. Äidin kuoleman jälkeen Athina siirtyi asumaan ranskalaisen isänsä ja tämän uuden ruotsalaisen puolison luokse Sveitsiin.

Thierry Roussel ja Christina Onassis pienen Athinan kanssa.

Onassikset olivat alusta asti halunneet suojata perinnön siirtämällä Christinalta suoraan periytyneet runsaat 300 miljoonaa euroa edunvalvojien hallinnoimaan rahastoon, jonka Athina saisi haltuunsa täyttäessään 18 vuotta. Kuolleen enon osuus puolestaan säätiöitiin.

Isä-Thierryn ja edunvalvojien välit tulehtuivat pian: molemmat syyttivät toisiaan väärinkäytöksistä ja huonoista päätöksistä, ja nahistelu sai jo varsin outoja piirteitä.

Vuonna 1997 Vanity Fair raportoi oikeustaistelusta, jossa isä syytti säätiön edustajien yrittäneen kidnapata Athinan. Tyttöä Sveitsissä suojelleet brittihenkivartijat huomasivat, että heitä varjosti joukko israelilaisia ex-kommandoja. Israelilaiset pidätettiin, mutta viranomaiset eivät löytäneet mitään todisteita epäilyistä, joten heidät vapautettiin.

– Säätiö maksoi Rousselin palkkaamien henkivartijoiden palkat ja toiset miehet palkattiin vahtimaan brittien tehokkuutta, säätiön edustaja selitti Vanity Fairille.

Jännittynyt 12-vuotias Athina Onassis haastattelussa.

Pari vuotta myöhemmin oikeus siirsi rahojen hallinnan pois sekä isältä että säätiön muilta valvojilta sveitsiläiselle kirjanpitoyritykselle, joka piti niistä huolta 29. tammikuuta 2003 saakka, jolloin Athina täytti 18.

– Tyttökulta saavuttaa täysi-ikäisyyden huomenna ja perii myyttisen summan rahaa, osakkeita, kiinteistöjä ja saaria, kreikkalaislehti Eleftherotypia runoili syntymäpäivän aattona.

Tarkka omaisuuden arvo ei ole tiedossa, mutta sen on arvioitu olleen tuolloin vähintään 700 miljoonaa, joidenkin lähteiden mukaan pari miljardia.

Jatkuvasti henkivartijoiden suojeleman Athinan kerrotaan odottaneen syntymäpäiväänsä pelonsekaisin tuntein, sillä hän oli saanut jo tuntea sukunimensä seuraukset.

Kun hän harvinaislaatuisesti 13-vuotiaana vieraili äitinsä, enonsa ja isoisänsä haudoilla perheen omistamalla Skorpios-saarella, toimittajat ja ihastelevat paikalliset asukkaat piirittivät hänet. Samana vuonna, kun amerikkalainen tähtitoimittaja Diane Sawyer vieraili perheen kotona säätiöriidan takia, äitipuoli Gaby kertoi Athinan todenneen: ”Jos polttaisin rahat, ei olisi ongelmia. Ei rahaa, ei ongelmia.”

Athina vieraili isänsä kanssa äitinsä synnyinmaassa Kreikassa ollessaan 13-vuotias. Paikallisten osoittama valtava kiinnostus osoittautui kuitenkin ahdistavaksi.

Vain päiviä 18-vuotispäivän jälkeen rahat olivatkin taas isän hallussa, sillä Athina itse antoi tälle tällä kertaa oikeuden hallinnoida omaisuutta.

Jos tyttö luuli tilanteen rauhoittuneen, hän oli kuitenkin väärässä. 17-vuotiaana Athina oli päättänyt lähteä Genevestä ja muuttaa rakkaan ratsastusharrastuksensa perässä Brysseliin. Muutto osoittautui kohtalokkaaksi.

Hän tapasi pian brasilialaisen Alvaro ”Doda” de Miranda Neton, esteratsastajan, joka oli voittanut joukkueineen pronssia Sydneyn ja Atlantan olympialaisissa.

Neto oli tuolloin jo lähes 30-vuotias ja pian Athinalle selvisi, että mies oli ollut pitkään suhteessa brasilialaisen mallin Sibele Dorsan kanssa ja parilla oli tytär. Dorsa ei säästellyt sanojaan, kun hän huomasi, että mies oli vaihtamassa hänet nuoreen perijättäreen.

– Hän kutsui Athinaa lihavaksi ja rumaksi. Hän vaihtoi minut Athinan rahoihin. Ainoa ongelmamme oli raha ja Doda on aivan onneton rahan kanssa. Kaikki mikä tulee, menee. Hän on karismaattinen ja hyvä puhumaan. Athina saa vielä selville totuuden, kuten minä sain, Dorsa tilitti medialle.

Hän teki myöhemmin itsemurhan 36-vuotiaana vuonna 2011.

Doda ja Athina Sao Paulossa, Brasiliassa, kesäkuussa 2003.

Parin suhde eteni nopeasti. Pian 18-vuotispäivän jälkeen Doda vei Athinan Brasiliaan tapaamaan vanhempiaan ja tytärtään. Sao Paulossa paparazzit kuvasivat Athinan poistumassa plastiikkakirurgin vastaanotolta yhdessä Dodan kanssa. Huhujen mukaan hän käväisi tunnetun tohtorin vastaanotolla ottamassa rasvaimun vatsaansa ja pakaroihinsa – kenties reaktiona Sibelen tylyihin sanoihin.

Athina ja Doda vaikuttivat joka tapauksessa kotiutuvan hyvin Brasiliaan.

– Hän rakastaa Brasiliaa, koska hän voi rentoutua täällä. Hän kokee voivansa elää normaalimmin täällä, totesi parin ystävä, sanoi Kreikan kunniakonsuli Kostas Kotronakis ennen häitä Vanity Fairille.

– Dodalla on ollut vahva vaikutus häneen ja mielestäni positiivinen sellainen. Doda on kannustanut häntä ottamaan ohjat raha-asioissaan ja tutustumaan uudelleen kreikkalaiseen taustaansa.

” Athinalla ei ole todellista ymmärrystä, mitä omaisuus merkitsee. Hän ajattelee, että voi elää lopun elämäänsä noin viidellä miljoonalla eikä ole kiinnostunut lopuista. Mutta hän on oppimassa, että ison omaisuuden mukana tulee iso vastuu.

Yksi ei kuitenkaan iloinnut suhteesta: Athinan isä. Hän alkoi nopeasti epäillä, että kyse ei ollut rakkaudesta vaan rahasta.

Tämän seurauksena isä säännösteli tarkkaan Athinalle annettavaa kuukausirahaa. Kun kuukausibudjetti ei riittänyt ja isä kieltäytyi antamasta lisää, vaati Athina tilintarkastusta varoihinsa. Kun isän antama selvitys ei tyydyttänyt, päätyi isä oikeuteen tällä kertaa tytärtään vastaan. Väännön jälkeen osapuolet pääsivät vuonna 2004 sopimukseen, jossa isä luopui omaisuuden hallinnasta ja sai korvaukseksi salaisen summan, jonka arvioitiin olevan kymmeniä miljoonia.

– Athinalla ei ole todellista ymmärrystä, mitä omaisuus merkitsee. Hän ajattelee, että voi elää lopun elämäänsä noin viidellä miljoonalla eikä ole kiinnostunut lopuista. Mutta hän on oppimassa, että ison omaisuuden mukana tulee iso vastuu, nimettömänä pysyttelevä Kreikan-sukulainen totesi Vanity Fairille.

Athinan ja Dodan suhde herätti epäilyjä alusta asti, mutta se kesti lopulta 11 vuotta ennen skandaalimaista loppua.

12 vuotta vanhempaa Dodaa kuvataan varsinaiseksi hurmuriksi, johon Athina rakastui saman tien.

Seuraavana vuonna ollessaan 20-vuotias Athina nai Dodan. Seuranneina vuosina pariskunta nähtiin hempeilemässä ratsastustapahtumissa ympäri maailman ja Athinan kerrottiin omaksuneen äitiroolin Dodan tyttärelle.

Vuonna 2016 kulissit romahtivat. Doda jäi tiettävästi rysän päältä kiinni parin Floridan-kodissa, kun Athinan turvamiehet yllättivät tämän sängystä vieraan blondin kanssa.

Jo neljä vuotta aiemmin Onassiksen perheen pitkäaikainen luottomies Alexi Mantheakis oli kirjoittanut kirjassaan belgialaisesta seuralaispalveluita tarjonneesta naisesta, joka kertoi olleensa suhteessa Dodaan vuosien ajan ja tarjosi todisteeksi lentolippuja, hotellilaskuja ja yksityisviestejä, joissa osapuolet kulkivat nimillä ”Romeo” ja ”prinsessa Charlotte”.

Tiedot nousivat uudelleen esille, kun Athina ja Doda aloittivat ruman erotaistelun ja Mantheakis luovutti satasivuisen nivaskan todisteita uskottomuudesta Athinan tueksi.

Neton kerrotaan vaatineen reilut 200 000 euroa kuukaudessa elatusmaksuja avioehdossa sovitun 10 miljoonan euron könttämaksun päälle. Belgian lain mukaan uskottomuus voi kuitenkin mitätöidä avioehdon.

Pitkän riitelyn jälkeen, johon liittyivät myös parin rakkaat hevoset, osapuolet pääsivät sopuun loppuvuonna 2017. Tarkka lopputulos ei ole tiedossa, mutta raporttien mukaan Athinan ”omaisuus pysyi käytännössä koskemattomana”.

Athina Onassis esteratsastuskisassa Pariisissa 2018. Hevosille elämänsä omistanut Onassis loukkasi vakavasti selkänsä vuosia aiemmin pudottuaan hevosensa selästä harjoituksissa.

Athina Onassis on yksi maailman rikkaimmista naisista, mutta häntä nähdään harvoin julkisuudessa. Yleensä lähinnä ratsastusvaatteissa.

Eron jälkeen nyt 36-vuotias Onassis on viettänyt hiljaiseloa Hollannissa hevostensa kanssa, jotka ovat olleet ainoa pysyvä asia hänen riitaisassa ja sydänsurujen täyttämässä elämässään. Välit isään ovat käytännössä poikki ja hänellä on vain vähän luotettuja ystäviä: Onassiksen tiedetään viihtyvän hyvin Monacon Carolinen hevosrakkaan tyttären, Charlotte Casiraghin seurassa. Toinen hänen luotettunsa on ratsastava espanjalainen perijätär Maria Ortega.

Onassiksen suvulla on vaikutusvaltainen ja miljardeja liikutteleva säätiö, jonka perustusasiakirjan mukaan Athinan olisi pitänyt nousta sen johtoon täyttäessään 21 vuotta. Hieman ennen syntymäpäivää johtokunta ilmoitti, ettei Athina ole sovelias tehtävään, sillä hänellä ei ole mitään todellista yhteyttä Kreikkaan, hän ei tunne maata, saati osaa kieltä. Athina Onassis yritti haastaa päätöstä oikeudessa, mutta turhaan.

Kuvankaunis Skorpios on Onassis-suvun tunnettu hautapaikka. Samalla saarella isoisä Aristoteles nai tunnetusti myös Jacqueline Kennedyn.

Athina vastasi myymällä suvun silmäterän ja hautapaikan, Skorpios-saaren, vuonna 2013 venäläiselle oligarkille Dmitri Ribolovjeville. Viime vuonna Kreikan hallitus antoi luvan saaren muuttamiseksi rikkaan eliitin yksityiseksi luksuslomapaikaksi kylpylöineen ja helikopterikenttineen. Tatler-lehden mukaan vuokrahinnaksi on suunniteltu miljoona viikolta.

Lähteet: Vanity Fair, Tatler, The Times, Guardian, Neos Kosmos, Marie Claire, Daily Mail