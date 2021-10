Näyttelijä Kari Hietalahti on pitänyt yhtä Minni-avovaimonsa kanssa yli 30 vuotta.

Näyttelijä Kari Hietalahti on ollut yhdessä Minni-kumppaninsa kanssa nuoresta asti. Pari on pitänyt yhtä jo yli 30 vuotta, ja heillä on yhteinen poika.

Hietalahti, 57, kertoo tuoreessa Anna-lehden haastattelussa, miksi pari ei ole mennyt naimisiin ja haluaa asua vuokralla.

– Emme tulleet nuorena menneeksi naimisiin, ja nyt se ei tunnu ajankohtaiselta. Näinkin on hyvä, Hietalahti kertoo lehden haastattelussa.

Taustalla on myös toinen selitys, joka liittyy polttareihin.

– Olen sanonut joskus syyksi polttaripelon, osittain se on tottakin. Kaveriporukassa oli aikoinaan niin hurjia polttareita, että sellaisen menon keskipisteeksi joutuminen ei lisännyt häähaluja, näyttelijä selvittää.

Kuvassa pariskunta vuonna 1999.

Hietalahti kertoo Anna-lehdelle, että he ovat Minnin kanssa molemmat itsenäisiä ja tekevät paljon omia juttuja. Pari on viihtynyt vuokra-asunnossa, eivätkä he ole suunnitelleet asunnon ostoa.

– Asumme vuokralla, sillä tuntuu tärkeältä, että meillä on vapaus lähteä ja muuttaa uusiin paikkoihin. Emme halua sitoa itseämme omistusasuntoon, Hietalahti perustelee.

Annan mukaan parilla on kuitenkin pieni sijoitusasunto sekä kesämökki Enonkoskella.

Näyttelijä ja käsikirjoittaja Kari ”Hissu” Hietalahti ponnahti suuren yleisön tietoisuuteen vuonna 1994 huippusuositusta Vintiöt-sketsisarjasta.

Vintiöiden jälkeen Hietalahti on tullut yleisölle tutuksi niin komedian kuin draamankin puolella. 2012 Hietalahti palkittiin parhaan miesnäyttelijän Venlalla roolistaan Roba-tv-sarjassa. Hän on tuttu myös Keisari Aarnio -sarjasta.

