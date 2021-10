Tunnetuimmat Hunksit kertovat, mitä heille kuuluu nyt – ”Seurusteluelämäni on täysin kuollut”

Tanssiryhmä Scandinavian Hunks lopettaa uransa 20-vuotisjuhlakiertueeseen. Lavalla nähdään myös ryhmän tunnetuimmat jäsenet: Esko Eerikäinen, Petri ”Mauno” Ahonen, Jucci Hellström ja Jani Kokki.

Kohta on tanssit tanssittu. Viimeinen mahdollisuus kokea livenä tanssishowryhmä Scandinavian Hunks koittaa, kun maaliskuussa käynnistyy urhojen jäähyväiskiertue.

Isojen konserttisalien lavoilla nähdään keikkailun jo aiemmin lopettaneista myös suursuosikit Esko Eerikäinen, Petri "Mauno" Ahonen ja Jucci Hellström.

20-vuotisjuhlakiertue oli Esko Eerikäisen idea. Nyt siitä tulee samalla jäähyväiskiertue. Hunks perustettiin vuonna 2001, mutta jo sitä ennen perustajajäsenet olivat parin vuoden ajan keikkailleet toisella nimellä. Sen yhteistyön hiipuessa Ahoselle tarjottiin muualta keikkaa, jolloin hän kysyi muilta, perustettaisiinko oma ryhmä. Sillä tavalla sai alkunsa Hunks, jonka nimeksi vaihtui myöhemmin Scandinavian Hunks.

Viimeinen esiintyminen on Helsingiin Kulttuuritalossa itsenäisyyspäivän aattona.

– Sinne pyritään saamaan lavalle jokainen niistä 40 kundista, jotka ovat Hunkseissa vuosien varrella olleet, Ahonen sanoo.

Hänen kanssaan Hunksien asioita hoitava Samuli Järvinen perustelee, miksi nyt päätettiin laittaa pillit pussiin. Se on useamman syyn summa.

– Esiintymispaikat ja elämäntilanteet ovat muuttuneet ja meille alkaa myös tulla ikää. Nuorimmatkin Hunksit ovat olleet mukana kohta kymmenen vuotta. Parempi lopettaa ajoissa ja arvokkaasti, Samuli Järvinen toteaa.

Esko Eerikäinen vuosimallia 2008.

Esko Hunksien pressitilaisuudessa tiistaina 5. lokakuuta.

Radiojuontaja Esko Eerikäinen, kahden viikon päästä 48, aikoo olla mukana kaikilla jäähyväiskiertueen keikoilla.

– Täytän kahden vuoden päästä 50 vuotta. Minulta on kysytty, meinaanko olla ensi vuonna lavalla. Meinaan olla, Esko Eerikäinen hihkaisee.

Hän haluaa näyttää kaikille – itsensä mukaan lukien – että halutessaan voi tehdä vaikka mitä.

– Myös esiintyä viisikymppisenä Hunkseissa ja näyttää hyvältä. Pääasia on, että olen itse sinut asian kanssa. En mene lavalle häpeilemään tai miettimään, mitä muut ajattelevat. Kun menen lavalle, se on silloin minulle juuri oikea paikka.

Eerikäinen esiintyi Hunksien kanssa reilut kymmenen vuotta ennen kuin lopetti kuutisen vuotta sitten.

– Jossain vaiheessa välit olivat vähän tulehtuneet, mutta kun sain etäisyyttä kundeihin ja omakin ego laskeutui tasolle, jossa sen kuuluisi olla, tajusi kuinka hienosta jutusta Hunkseissa on kyse, Eerikäinen perustelee.

Hunksit olivat hänelle paljon enemmän kuin työyhteisö.

– Ilman Hunkseja minulla tuskin olisi tätä elämää, joka minulla nyt on.

Eerikäinen tapasi ex-vaimonsa Martina Aitolehden ollessaan Hunks-keikalla American Car Show’ssa. Aitolehti oli samaten automessuilla töissä.

– Ilman Hunkseja minulla ei olisi tytärtänikään.

Hunksien Mauno oli häissä Eskon bestman ja Jani Kokki on nyt 12-vuotiaan Victoria-tyttären kummi. Kokki arvioi Eskon olleen Hunksien kovin naistenmies. Tieto saa Eskon räjähtämään valtavaan nauruun.

– Varmasti syntyi romansseja, tapasin naisia ja oli ihanaa aikaa. Onhan Hunksit poikamiehelle ihannetyöpaikka. Siihen aikaan ei ollut tindereitä, silloin tavattiin konkreettisesti uusia ihmisiä, Esko muistelee.

Toisin on nyt. Eerikäinen vakuuttaa olevansa sinkku.

– Seurusteluelämäni on täysin kuollut. Ei näy naisia. Teen vain töitä ja kasvatan tytärtä.

Eerikäinen on hyvin perhekeskeinen, mutta kynnys seurusteluun on korkea.

– Olen arka, olen rakentanut ympärilleni vahvan muurin ja luonut isot pelot. Parisuhde tuntuu ajatuksena ihanalta, mutta samalla se pelottaa. Kun on lapsi, ei ole suhteessa yksin, Esko sanoo.

Kaikki tavanomaiset kliseet ovat totta hänenkin kohdallaan.

– Uskon rakkauteen ja olen valmis, jos rakkaus on tullakseen, Esko hymyilee.

Kuvassa Petri ”Mauno” Ahonen ja Sami Sarjula vuonna 2007.

Petri "Mauno" Ahonen, 50, ei ole tanssinut Hunkseissa vuosiin vakituisesti, mutta aina välillä hänet on nähty lavalla.

– Viimeksi olin lavalla kolmisen viikkoa sitten Hunksien yksityiskeikalla, Ahonen sanoo.

Hän on johtanut 20 vuotta Hunksien toimintaa pyörittävää yritystä, jolla on paljon muutakin tapahtuma-alan toimintaa.

– Hunks ei ole ollut taloudellisesti kultakaivos, vaikka muuten sitä voi kutsua kultakaivokseksi. Se on antanut elämään niin paljon, ystävät ja hienoja kokemuksia.

50-vuotias Ahonen on nykyään kolmen lapsen isä ja myös kolmen lapsen isoisä.

Kun Hunks perustettiin 20 vuotta sitten, ensimmäisessä tapaamisessa päämääräksi asetettiin tavoite, joka ei ole vielä toteutunut.

– Halusimme Las Vegasiin esiintymään. Nyt meillä on vielä ensi vuosi aikaa tehdä tästä toiveesta totta, Ahonen väläyttää.

Ajatuksissa on myös kirja, johon voisi koota kaiken tapahtuneen.

– Katsotaan, miten nämä suunnitelmat saadaan toteutumaan.

Ahonen on kolmen lapsen isä, mutta sen lisäksi hänellä on kolme lapsenlasta. Esikoistytär teki hänestä isoisän kolme vuotta sitten, ja nyt lapsia on kaksi lisää. Ensi vuonna koko poppoo voi seurata, kun ukki pistää parastaan lavalla.

Liikunta-alan ammattilainen José "Jucci" Hellström ei tunnu vanhentuneen päivääkään siitä, kun hänet tapasi ensimmäisiä kertoja 20 vuotta sitten.

– Kuulen tuota paljon. Hunksit pitävät nuorena, ikinuori Hellström nauraa.

– Olen 29-vuotias, niin olen sanonut jo monta vuotta, hän jatkaa paljastamatta ikäänsä.

Jucci kuuluu Hunksien perustajajäseniin, joka on pyörinyt ryhmässä mukana siitä pitäen, vaikka ei enää tanssikaan lavalla.

– Olen Hunksien Mr Comeback. Olen lopettanut monta kertaa ja aina palannut.

Peter Nyman ja Hunksien Jucci Hellström Svenska Teaternilla keväällä 2009.

Hellström aikoo osallistua mahdollisimman monelle jäähyväiskiertueen keikalle.

– Lonkat ja selkä vähän vaivaavat. Pystyn kyllä olemaan lavalla ja ottamaan paidan pois, mutta haluaisin pystyä myös tanssimaan kunnolla.

Hellström sanoo suoraan, että alkuaikoja varjostivat ennakkoluulot Hunkseja kohtaan. Maailmankuulu tanssiryhmä Chippendales loi 1990-luvulla perustaa sille, että lavalla riisutaan kaikki, mutta Hunks päättivät heti alussa tehdä oman show’nsa hieman eri tavalla.

– Alastomuus ei ole meillä pääosassa vaan flirtti ja show. Meidän tavaramerkkimme on ollut frakki ja ruusu. Pakara on saanut näkyä vain pari sekuntia, Hellström muistuttaa.

– Mietin aluksi usein, että läheiset häpeävät minua. Itse uskoin Hunkseihin, mutta aluksi piti taistella sukulaisia, ystäviä ja myös äitiä vastaan, koska ennakkoluulot olivat niin vahvoja.

Kun Hunks kasvatti suosiotaan, asenteet muuttuivat.

– Ennakkoluulot alkoivat muuttua selkääntaputteluksi.

Ja äitikin tuli katsomaan esityksen.

– Äiti oli kehittänyt kauhukuvia esityksestämme, mutta kun hän näki sen, hän olikin innoissaan. No, ehkä paitoja olisi voinut repiä päältä vähän vähemmän hänen mielestään, Jucci hymyilee.

Jani Kokki vuonna 2013.

Kokki sairasti syövän, mutta on nyt onneksi terve mies.

Syövästä selvinnyt Jani Kokki, 40, palaa kevään Hunks-kiertueella takaisin yleisön eteen. Kokki oli ollut Hunkseissa kymmenen vuotta, kun kesällä 2013 hänellä havaittiin suolistosyöpä.

– En olisi halunnut silloin vielä lopettaa Hunkseissa, mutta tuli vaikeita vuosia ja oli lähellä, ettei elämä päättynyt jo silloin, Jani Kokki sanoo.

Vuonna 2015 Kokki leikattiin ja hän toipui kuntoon, mutta joulukuussa 2018 tehdyssä tähystyksessä suolistossa havaittiin uusi löydös.

– Kyse ei ollut entisen sairauden uusiutumisesta vaan se oli limakalvomuodostuma.

Nyt Kokki on terve ja hänestä tuntuu hyvältä palata taas yleisön eteen. Kun Kokilta kysyy, kuka Hunkseista on ollut kovin naistenmies, vastaus tulee sukkelaan.

– Veikkaan Eskoa, hän on minua edellä. Tai ehkä minä jäin top kolmosen ulkopuolella. Kyllä meillä kaikilla on pörrännyt naisia ympärillä, Kokki toteaa.