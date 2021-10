Ylen meteorologi julkaisi paljon kertovan kuvan ennen töihin lähtöä – hyvin erilainen ilme kuin tv-ruudussa

Anniina Valtosen loman jälkeinen päivitys kerää huomiota Twitterissä.

Ylen tv-lähetyksistä tuttu meteorologi Anniina Valtonen julkaisi Twitterissä kuvan itsestään heräämässä töihin vuosiloman jälkeen.

Aamu-uutisissa esiintyvät meteorologit joutuvat heräämään varhain aamuyöllä lähetystä varten. Valtonen kertoo päivityksessään, että hänen kellonsa soi kahdelta yöllä aamuvuoroon. Kuvassa poseeraa varsin erinäköinen meteorologi kuin tv-ruudussa on totuttu näkemään.

Seuraajat ihmettelevät kommenteissa, että onko sääkasvojen todella herättävä jo kahdelta töihin.

– Mä herään, että ehdin töihin, Valtonen vastaa ja huomauttaa, ettei tiedä, mihin kellonaikaan miespuoliset meteorologit Joonas Koskela ja Matti Huutonen heräävät, heidän kun ei tarvitse meikata.

– Kun sinua katsoo lähetyksessä studiossa, on vaikea kuvitella että olet joskus väsynytkin. Mutta tietysti olet. Tein itse aikoinaan kymmenisen vuotta kolmivuorotyötä, joten tunnen nuo aamuyön tuntien haasteet. Täytyy vain yrittää käydä aikaisin nukkumaan, kommentoi somepersoona Aku Eronen Valtosen päivitystä.

Valtonen on totuttu näkemään tv-ruudussa pirteänä ja iloisena.

Valtonen oli aiemmin tänä vuonna esillä Venla-gaalassa, kun hän eteni kolmen parhaan joukkoon vuoden parhaan tv-esiintyjän yleisöäänestyksessä.

Valtonen kertoi kesäkuussa IS:n haastattelussa, että hän tiesi jo nuorena, että haluaisi olla juuri meteorologi. Hän opiskeli alaa Helsingin yliopistossa, joka on Suomessa ainoa paikka, jossa sitä voi opiskella. Vain murto-osa valmistuneista päätyy televisioon meteorologiksi.

– Meteorologia on silkkaa tiedettä, ei meillä koulussa opeteta televisiotyötä. Oma työni televisiossa ja päivystävänä meteorologina on ehkä se käytännönläheisin polku, mihin alamme opiskelija voi päätyä. Mutta sen oppii vasta sitten, kun sinut on palkattu töihin. Itse olen ehkä jäänyt nyt hieman liian koukkuun tähän hommaan lähteäkseni enää muualle, Valtonen sanoi.

Hän oikaisi haastattelussa yleisiä harhaluuloja liittyen meteorologin työhön. Tv:ssä näkyy todellisuudessa vain pieni osa hänen ammatistaan.

– Teemme kymmenentuntisia työpäivä. Niistä televisioon päätyy viisi minuuttia illalla, viisitoista minuuttia aamulla. Koko sen päivän vietän perehtymällä säähän ja piirtäen sääkarttoja. Ihmiset saattavat kuvitella, että piirtelemme vain pilvisymboleja ja tanssimme koreografiaa karttojen edessä. Mutta se ei ole sellaista. Se on raakaa fysiikkaa.