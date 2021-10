Tästä trilleristä tuli yhtäkkiä Netflixin jättihitti – yksi tähdistä nousi Instagramissa megasuosioon, kun selvisi, millaisia kuvia hän julkaisee

Netflixin Squid Game -hitin sivuosaroolin esittäjästä Jung Ho-yeonista tuli parissa viikossa supersuosittu Instagramissa.

Squid Game -trillerikauhusarjasta on tullut muutamassa viikossa yksi Netflixin kaikkien aikojen katsotuimmista sarjoista. Korealaissarja on pitänyt suoratoistopalvelun katsotuimpien listan ykkössijaa yli 90 maassa, mukaan luettuna Suomessa. IS kertoi aiheesta lauantaina.

Sarjan päähenkilö on asiansa pahasti tunaroinut, mutta hyväsydäminen Gi-hun. Häntä näyttelee palkittu korealainen näyttelijätähti Lee Jung-jae.

Sosiaalisessa mediassa yllätyssuosioon nousi kuitenkin aivan toinen sarjassa mukana nähty näyttelijä, nimittäin pohjoiskorealaista loikkaria esittävä Jung Ho‑yeon.

27-vuotias Ho-yeon on luonut jo pitkään uraansa huippumallina. Hän julkaisee Instagramissa mielettömän upeita mallikuvia, joita hänestä on otettu.

Uniladin mukaan Ho-yeonilla oli ennen Squid Game -roolia Instagramissa ”vain” noin 400 000 seuraajaa. Kun sarja julkaistiin 17. syyskuuta, seuraajamäärä kasvoi parissa päivässä 1,4 miljoonaan.

Kahdessa ja puolessa viikossa hänen seuraajamääränsä on suorastaan räjähtänyt: näyttelijä-huippumallilla on nyt Instagramissa yli 13 miljoonaa seuraajaa.

Ho-yeon ei ole näytellyt tv-sarjoissa tai elokuvissa koskaan aiemmin. W Magazine kertoi hiljattain isossa henkilöjutussaan, että vaikka Ho-yeon oli tehnyt uransa eteen pitkään töitä, menestys tuli silti kuin yhdessä yössä.

Hän aloitti mallintyöt jo 16-vuotiaana tehden töitä esimerkiksi Soulin muotiviikoilla. Vuonna 2013 hän osallistui Korea’s Next Top Model -tosi-tv-sarjaan. Se on Tyra Banksin luomaan kansainväliseen formaattiin pohjautuva versio Huippumalli haussa -sarjasta. Hän pääsi sarjassa loppuvaiheeseen, mutta ei voittanut kisaa.

Tähän päivään mennessä Ho-yeon on tehnyt töitä muun muassa Louis Vuittonille, Fendille, Jean Paul Gaultierille, Chanelille, Bottega Venetalle ja Marc Jacobsille. Hän on myös poseerannut isojen muotilehtien, kuten Voguen ja Marie Clairen kansissa.

Mallimaailmassa Ho-yeonin tavaramerkkinä on toiminut leimuavan punaiseksi värjätty tukka ja hänen oma vaatetyylinsä. Street style -henkisten mallikuvien valokuvaajat ovat tykästyneet korealaistähteen. Netflix-sarjassa Ho-yeon esiintyy mustatukkaisena.

Squid Game kertoo kauhistuttavasta pelistä, johon kaapataan mukaan epätoivoisessa elämäntilanteessa olevia, yksinäisiä ihmisiä. Pelaajille kerrotaan, että he voivat voittaa jättisumman rahaa pelaamalla toisiaan vastaan lasten pihapelejä. Heti ensimmäisessä jaksossa valkenee pelin karmiva luonne. Sarjassa on yhdeksän jaksoa ja sitä on kehuttu poikkeuksellisen koukuttavaksi.

