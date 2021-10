Poliisiaiheisessa visassa näytetään 15 kuvajoukkoa. Vain tarkimmat löytävät kaikki erilaiset kuvat!

Ilta-Sanomien julkaisemat tarkkuustestit ovat olleet supersuosittuja jo useamman vuoden. Vaikeimmat testeistä on pystynyt läpäisemään virheittä alle prosentti pelaajista. Tämä testi oli testiryhmälle yksi haastavimmista koskaan – hieman alle kaksi prosenttia IS:n koepelaajista sai kaikki kysymykset oikein.

Tällä kertaa aiheena on poliisi ja siihen liittyvät asiat ja esineet. Kokeile itse alta, kestävätkö silmäsi ja hermosi kaikkien kuvaryhmien kohdalla.

Testissä näytetään neljä kuvaa, joista yhdessä on muihin verrattuna jokin ero. Kuvia on 15 kappaletta, ja jokainen kuva on aina edellistä haastavampi. Varoitus: alussa on muutama lämmittelykysymys, mutta sen jälkeen taso muuttuu erittäin, erittäin vaativaksi.

Tästä linkistä löydät IS:n lähes kaikki aiemmat etsi ero -testit. Joukossa on kolme supervaikeaa testiä. Kokeile, saatko tehtyä jopa kaikki oikein!

IS:n ihan kaikentyyppiset testit ja visat löydät puolestaan tästä linkistä.