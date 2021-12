Niko Saarinen heitti viinilasin seinään televisiossa ja joutui myrskyn keskelle – syntyi oravanpyörä, josta hän ei pääse enää pois

Niko Saarisesta tuli julkkis, vaikka hän ei asiaa niin suunnitellut. Tie on ollut välillä raskas, mutta hän on päässyt tekemään paljon asioita, joista hän on unelmoinut.

Niko Saarinen nousi julkisuuteen realitytähtenä, jonka nimi vilisi kohuotsikoissa viikosta toiseen. Nyt hän on yksi Suomen tunnetuimmista tv-kasvoista. Menestyksen hinta on toisinaan ollut kova.

Niko Saarista on vuosien varrella kutsuttu monilla nimillä. Saarinen on ollut vuorollaan BB-Niko, Selviytyjät-Niko ja viimeisimpänä Nikotellen-Niko, joka juontaa juurensa Saarisen suositusta podcastista. Mutta kuka oikein on Niko Saarinen, mies lukuisten tosi-tv-persoonallisuuksien takana?

Saarinen eli lapsuutensa Varsinais-Suomen rannikolla Uudessakaupungissa. Lapsuus oli varsin tavallinen ja turvallinen, mutta Saarinen ei koskaan tuntenut kotikaupungissaan kuuluvansa joukkoon.

– Mä koin, että se kaupunki tappaa mun luovuuden, enkä voinut oikein olla oma itseni. Kipuilin sen kanssa todella paljon. Mietin, miksi olen syntynyt tähän kaupunkiin, Saarinen muistelee nuoruusvuosiaan.

Niko Saarinen halusi aikoinaan pois Uudestakaupungista. Muutto pääkaupunkiseudulle ei kuitenkaan ollut niin helppo askel kuin hän oli kuvitellut.

Yksi Saarisen suurimmista haaveista toteutui, kun hän muutti yhdessä äitinsä kanssa pääkaupunkiseudulle. Aluksi Helsinki vaikutti olevan kaikkea, mistä nuori Niko oli aina haaveillut. Pian totuus iski kuitenkin vasten kasvoja.

– Ajattelin aina, että Helsinki on Suomen ainoa kaupunki, jossa voit olla avoimesti homoseksuaali ja jossa voit toteuttaa itseäsi ilman että ihmiset kyttäävät jokaista liikettäsi, Saarinen kertoo.

– Meillä oli todella rankkaa. Siinä alkoi sellainen muuttorumba, muutimme Espoosta Klaukkalaan ja sieltä Keravalle. Tajusin aika nopeasti, että mullahan ei ole täällä yhtään ystävää. Vähän oli sellainen olo, että piti menettää kaikki, että pystyi saamaan uutta tilalle. Koko elämä piti rakentaa ikään kuin uudestaan.

” Tänä päivänä on olemassa ihmisiä, jotka haluavat julkisuuteen hinnalla millä hyvänsä. Itse en halunnut mihinkään muualle kuin Big Brotheriin.

Keravalla Saarinen aloitti opinnot kauppaopistossa, ja hänestä oli määrä tulla merkonomi. Koulut jäivät kuitenkin kesken, kun työelämä vei mennessään.

Tuolloin Saarisella ei ollut vielä hajuakaan siitä, että hänestä tulisi vielä jonakin päivänä yksi Suomen työllistetyimmistä viihdepersoonista. Saarisen haaveet olivat paljon yksinkertaisempia.

– Mä tiesin aina, että pystyisin etenemään urallani, vaikka en istuisikaan koulun penkillä. En ole ikinä vieroksunut töitä. Pienestä asti keräsin aina herneitä ja mansikoita isovanhempieni maatilalla, ja niitä myytiin sitten toreilla. Ajattelin aina, että päätyisin tavalla tai toisella asiakaspalvelutyöhön, koska siinä koen olevani parhaimmillani, Saarinen kertoo.

Tänä vuonna Saarinen on ollut mukana Selviytyjissä, Onnenpyörässä ja Olet mitä syöt -ohjelmassa.

Toisin kuitenkin kävi, sillä Saarisesta tuli julkisuuden henkilö jo yli kymmenen vuotta sitten. Alkamaisillaan oli realityohjelmien eliittiin lukeutuvan Big Brotherin suomalaisversion neljäs kausi. Tuolloin vähän yli parikymppistä Saarista houkutteli suunnattomasti ajatus muuttamisesta saman katon alle ventovieraiden kanssa, täysin eristyksiin ulkomaailmasta.

– Tänä päivänä on olemassa ihmisiä, jotka haluavat julkisuuteen hinnalla millä hyvänsä. Itse en halunnut mihinkään muualle kuin Big Brotheriin. Se oli jo nuoruudesta iskostunut päähän, että jos tämä formaatti joskus tulee Suomeen, niin sinne mä menen, Saarinen muistelee.

BB-Nikona elokuussa 2010. Big Brother nosti Niko Saarisen julkisuuteen.

Julkisuus itsessään ei Saarista kiinnostanut. Toisaalta sellaista asiaa kuin tosi-tv-julkkis ei vielä silloin edes tunnettu. Nyt tunnetaan, ja siitä kunnia kuuluu osittain Saariselle.

Kun hän paiskasi viinilasin seinään ja hänet poistettiin kohauttaneen välikohtauksen seurauksena Big Brother -talosta eräänä perjantaisena aamuna, hänestä tuli samalla hetkellä tavoiteltua riistaa niin medialle kuin ohjelmaa katsoneille suomalaisillekin.

– Musta tuli siinä hetkessä BB-Niko. Seitsemän seuraavaa päivää elämästäni olivat ihan hulluja. Se ihmisten ja lehdistön mielenkiinto oli jotakin aivan poikkeuksellista. Allekirjoitin työsopimuksen televisioon, sain laatikollisia fanikirjeitä, ja ihmiset seurasivat kaduilla. Uskon että niiden päivien takia mä jäin niin vahvasti julkisuuteen, Saarinen pohtii.

Seuraavina vuosina Saarisen elämässä tapahtui paljon, eikä vasta muutamia vuosia aiemmin Uudestakaupungista Helsinkiin muuttaneen nuoren miehen pää tahtonut aina pysyä perässä.

Takaraivossa kyti ajatus, että julkisuus on vain ohimenevä vaihe, ja että takoa kannattaa nyt, kun rauta on kuumimmillaan. Työtarjouksiin sanottiin harvoin ei, ja samaan aikaan Saarisesta tuli kohuotsikoiden vakiokasvo.

– Jokaisesta mun asiasta saatiin aikaan kohu, ja aina mun viikonloput päätyivät otsikoihin. Mulla oli todella ikävä julkisuuskuva, ja edelleen olen sitä mieltä, että se ikään kuin rakennettiin minulle. Mut haluttiin saada näyttämään hyvin erilaiselta kuin mitä olen. Juttuja myös keksittiin, ja ihan tyhjästä tehtiin isoja uutisia, Saarinen toteaa terävästi.

Niko Saarinen kokee, että hänestä julkisuudessa luotu kuva ei ole oikea.

Saarinen on aina avannut elämäänsä julkisuudessa poikkeuksellisen henkilökohtaisella tasolla. Hän uskoo, että juuri sen takia hänen persoonansa kiinnostaa niin monia ihmisiä ympäri Suomen. Monilla katsojilla on olo, että he tuntevat Saarisen kuin ystävän. Kuva Saarisesta ei ole kuitenkaan oikea.

– Esimerkiksi televisiossa on aina haluttu, että olen se ”show-Niko”. Koen, ettei mulle ole annettu mahdollisuutta puhua niin, että ihmiset tuntisivat sen oikean Nikon. Toisaalta podcast toi mulle ihan uuden kuulijakunnan ja uusia faneja. Ihmiset ehkä ymmärsivät, että mä en ole niin pinnallinen ja että mulla on myös ihan oikeita ajatuksia, Saarinen hymyilee.

– Ne on kaksi hyvin eri Nikoa. Se on ihan hyväkin asia, sillä jos joku haukkuu sitä esiintyjä-Nikoa, se ei tunnu niin pahalta, koska se on ikään kuin vahingossa luotu hahmo.

” Tämä kaikki on hienoa, mutta samaan aikaan se ahdistaa mua. Kun puhutaan vaikka, että brändini on noussut. Mä en ole brändi, mä olen Niko Saarinen.

Podcastit ovat Saarisen uusi lempilapsi. Saarisen ja hänen ystävänsä Jenna Mäkikyrön Nikotellen on yksi Suomen suosituimpia podcasteja. Vuosien varrella Saarinen on tehnyt lisäksi lukuisia muita audioprojekteja, ja nykyään hän tuottaa podcasteja myös muille.

Uusi aluevaltaus toimi ponnahduslautana sille, että Saarinen pääsi hiljattain kokeilemaan siipiään myös radiossa.

Tänä vuonna Saarinen on nähty myös Selviytyjissä, Olet mitä syöt -ohjelmassa sekä Onnenpyörässä, jota hän juontaa yhdessä Cristal Snow’n kanssa. Sosiaalisessa mediassa Saarisella on enemmän seuraajia kuin monilla Suomen eturivin artisteilla. Hän on siis onnistunut siinä, mistä monet vain haaveilevat. Saarisen julkisuuskuva on monen silmissä muuttunut täysin.

– Tämä kaikki on hienoa, mutta samaan aikaan se ahdistaa mua. Kun puhutaan vaikka, että brändini on noussut. Mä en ole brändi, mä olen Niko Saarinen. Sisältäni nousee sellainen kapinallinen. Haluan tehdä niitä asioita, joita itse haluan. Mä en halua istua mihinkään muottiin eikä mua sellaiseen saa laittaa. Ei se ole ihmisen elämää. En halua, että kukaan ulkopuolinen taho ohjailee minua, Saarinen sanoo napakasti.

Niko Saarinen myöntää nauttivansa julkisuudesta, mutta välillä hän tahtoisi tehdä ihan tavallisia asioita ilman muiden huomiota.

– Jos teen jotakin uutta urallani, mistä olen todella innoissani, saan kuulla, että tämä oli tosi hyvä peliliike. Mitä vanhemmaksi tulen, sitä enemmän ajattelen sitä, että se on ikävää. En mä halua elää julkisuutta varten.

Yhä tänä päivänä pyöritys on toisinaan yhtä hurjaa kuin se oli yli kymmenen vuotta sitten. Kun Saariselta kysyy, toivooko tämä koskaan ettei olisi julkisuudessa, hän on hetken vaiti.

– Se on asia, mitä mä kaipaan eniten maailmassa. Haluaisin, että voisin tehdä esimerkiksi ystävieni kanssa aivan normaaleja asioita ilman että kokisin ja tuntisin tätä painetta. Se on tehnyt musta paljon aremman ihmisen. En ehkä uskalla elää aivan sillä tavalla kuin haluaisin elää, Saarinen huokaa.

– Mutta vaikka mä tänään päättäisin, että mä en ole enää julkisuudessa, niin ihmiset tunnistaisivat mut silti ja tunnistavat varmaan vielä kymmenen vuoden päästäkin. Mä olen tehnyt tässä maassa jotakin niin poikkeuksellista, ettei mun nimi enää unohtuisi. Kai mun täytyykin tajuta rahastaa sillä, jos mä en voisi enää koskaan olla yksityishenkilö.

Viidakon tähtösissä vuonna 2013, vas. Niko Saarinen, Leina Ogihara, Minna Sara, Nina Hämäläinen ja Niina Lavonen.

Saarinen on yksi tämän hetken työllistetyimmistä viihdepersoonista ja sosiaalisen median vaikuttajista. Vaikka julkisuudessa on omat nurjat puolensa, Saarinen painottaa rakastavansa työtään.

– Olen saanut tehdä aivan mielettömiä juttuja. Kaikki julkisuuden henkilöt haluaa tavalla tai toisella olla esillä, ja kyllä mä nautin tästä. Tämä on toisinaan hyvin yksinäistä ja rankkaa. Mutta kun kamera käynnistyy, mä sytyn ja annan itsestäni jotakin sellaista, mitä en antaisi ilman niitä kameroita.

Kulunut syksy on ollut Saariselle kiireinen, ja monta rautaa on ollut tulessa samaan aikaan. Nyt on kuitenkin aika pysähtyä hetkeksi. Jos maailmantilanne sallii, aikoo Saarinen suunnata myös hetkeksi ulkomaille rauhoittumaan. Matkustaminen on asia, joka tarjoaa Saariselle harvinaisen irtioton arjesta sekä siitä toisesta Niko Saarisesta, jonka suomalaiset niin hyvin tuntevat.

– Julkisuus on läsnä elämässäni hyvinä ja huonoina päivinä. Se on rankkaa niinä päivinä, kun mä en haluaisi kohdata ihmisiä. Mä en voi valita, että tänään mä en ole Niko Saarinen kun mä menen ruokakauppaan. Paljon se antaa, mutta paljon se myös verottaa, Saarinen miettii.

– Musta tuntuu, että nyt on aika ottaa pieni aikalisä. Ei siksi, että voisin huonosti, vaan siksi, että välillä on ihan hyvä antaa pölyn laskeutua ja nousta uudestaan, kun aika on, hän hymyilee.