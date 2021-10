Renny Harlinin mukaan Hollywoodissa on vaikea löytää tosiystävää. Harlin paljastaa tuoreessa elämäkerrassa, miksi välit Sylvester Stalloneen päättyivät yllättäen.

Sylvester Stallone oli 80-luvun suurin actiontähti, jonka ura kyykkäsi, kun hän päätti 90-luvun puolelle tultaessa kokeilla siipiään toimintakomedian parissa.

Stallone joutui urallaan kuoppaan, josta hänet auttoi ylös elokuvaohjaaja Renny Harlin. Tästä asetelmasta saivat alkunsa menestyselokuva Cliffhanger – kuilun partaalla (1993) ja kahden Hollywood-tähden ystävyys.

– Nostin hänet Cliffhangerilla tilanteessa, jossa hänen uransa oli tosi huonossa hapessa. Nostin hänet supertähdeksi, ja meistä tuli tosi hyviä ystäviä, Harlin kertoo IS:n haastattelussa.

Harlin, 62, kertaa tapahtunutta tuoreessa elämäkerrassaan Renny Harlin – Ainutlaatuinen elämäni (Tammi).

Kuuntele oheiselta videolta, miten kirja alkaa.

Renny Harlinista ja Sylvester Stallonesta tuli 90-luvun aikana niin läheiset ystävät, että Stallone kutsui Harlinin kotiinsa viettämään kiitospäivää perheensä joukkoon.

Cliffhanger oli valtava menestys, joka nosti sekä Stallonen että Harlinin nimet kaikkien huulille. Cliffhangerin lipputulot olivat pelkästään Yhdysvalloissa yli 84 miljoonaa dollaria, ja maailmanlaajuisessa levityksessä elokuva tuotti lippuluukuilla 255 miljoonaa dollaria.

Harlinin ja Stallonen seuraava yhteinen leffaprojekti polkaistiin käyntiin vuosituhannen vaihteessa, mutta formulaelokuva Driven (2001) oli Cliffhangerin vastakohta, eli täysi floppi. Elokuvaa on sittemmin pidetty sekä näyttelijän että ohjaajan pahimpana epäonnistumisena.

Kaiken lisäksi elokuva onnistui katkaisemaan yli vuosikymmenen kestäneen ystävyyden.

” Jälkikäteen ajatellen Drivenin ohjaaminen oli elämäni suurin virhe.

– Stallone halusi aina, että tekisimme myös seuraavan elokuvan yhdessä. Suostuin tekemään Drivenin, mutta kaikki alkoi mennä pieleen, kun hän tajusi, ettei olekaan elokuvan suurin päätähti, Harlin sanoo IS:n haastattelussa.

Nähtyään valmiin tuotoksen leikkauspöydällä Stallone alkoi vaatia elokuvan uudelleen leikkaamista ja oman roolinsa korostamista, Harlin kertoo. Elokuvayhtiö oli asiasta eri mieltä.

– Kun Driven oli leikattu, Sly alkoi purnata, sillä hän piti osuuttaan elokuvassa liian pienenä. Sly ei mahtanut mitään itselleen ja halulleen olla ikinuori. Hän haluaa aina päästä valokeilaan, Harlin sanoo kirjassa.

Italian Dolomiiteilla kuvattu Cliffhanger on yksi Renny Harlinin menestyneimmistä elokuvista. Sen pääroolissa nähdään 80-luvun suosituin actiontähti Sylvester Stallone.

Tilanne eskaloitui palaverissa, jossa elokuvantekijät olivat pienellä porukalla suunnittelemassa elokuvan markkinointia.

– Sly (Stallone) alkoi käydä todella kuumana. Hän otti raivonsa kohteeksi vieressäni istuneen Rebeccan, kokouksen heikoimman lenkin. Älä katso mua silmiin, Sly huusi Rebeccalle Harlinin elämäkerran mukaan.

Ohjaajaltakin paloi käämi ja hän huusi takaisin.

– Kiistan jälkeen vanhaa ystävyyttä Slyn kanssa ei enää ollut, Harlin sanoo kirjassa.

” Olin pelastanut Slyn uran Cliffhangerilla, mutta nyt tilanne oli uusi. Sly oli jo yli 50-vuotias. Viisikymppinen toimintaelokuvien näyttelijä ei ole enää se kuumin tähti, mutta Slyn oli vaikea hyväksyä vanhenemistaan.

Drivenin ensi-illan aikaan Harlin kertoi julkisuuteen, että hänen välinsä Stalloneen olivat edelleen hyvät, vaikka niin ei ollut.

– Stallone koki, että asetuin studion puolelle häntä vastaan, eikä se sopinut hänen egolleen, Harlin kertoo IS:lle.

Driven oli elokuvana niin epäonnistunut, että se teki kovan kolauksen Harlinin uralle. – Kun putoat listalla alaspäin, alat saada eteesi käsikirjoituksia, jotka toiset ovat sinua ennen passanneet. Niin minulle kävi Drivenin jälkeen, Harlin sanoo kirjassa.

Myös Stallone piti kulisseja omalta osaltaan pystyssä. Ensi-illan kieppeillä hän kertoi, miten hän ja Harlin tietävät yhdestä sanasta, mitä toinen ajattelee.

– Tunnenkin Slyn hyvin. Sellaista ihmistä ei ole, joka olisi päässyt hänen lähelleen ja onnistunut pitämään välit. Jossain vaiheessa homma repeää, jos ei tehdä kuten Sly haluaa. Hollywood on taistelua paikasta auringossa, Harlin sanoo kirjassa.

Vuosia myöhemmin Harlin yritti paikata välinsä vanhaan ystävään ja lähetti tälle kirjeen sovinnon eleenä.

– Kirjeessä sanoin, että meillä oli hyvä ystävyys ja elämä on liian lyhyt kaunan kantamiseen. Selitin, että olin kahden tulen välissä, ja olen pahoillani, että jouduin asettumaan studion puolelle, Harlin kertoo IS:lle.

Toimintatähti ei koskaan vastannut kirjeeseen.

– Se ei ole salaisuus, että hänellä on yksi Hollywoodin isoimmista egoista, Harlin sanoo.

– Hän ei ollut varmaan koskaan joutunut kokemaan sitä, että hänelle sanotaan ei.

Renny Harlinin mukaan Sylvester Stallonella on aina ollut yksi Hollywoodin isoimmista egoista.

Katkenneet ihmissuhteet on yksi Harlinin elämäkerran näkyvimmistä teemoista. Ohjaaja muistuttaa IS:n haastattelussa, että kirja kattaa useita vuosikymmeniä, joiden varrelle on mahtunut monia kohtaamisia. Hän kuitenkin myöntää, että ihmisten välit rakoilevat Hollywoodissa helposti. Tosiystävyyttä on vaikea löytää.

– Osittain se voi olla sitä, että kunnianhimoiset ihmiset pyrkivät päämääriinsä välittämättä seurauksista, Harlin pohtii IS:lle.

” Hollywoodin ja muun maailman välillä oli ja on valtava kuilu. Koin olevani yksin. Todellisia ystäviä oli vähän, ja mitä enemmän oli hännystelijöitä ja muita kannustajia, sitä yksinäisemmäksi tulin.

Drivenin takia Harlin menetti toisenkin pitkäaikaisen ystävän, Rex Linnin, jonka kanssa Harlin oli lähentynyt jo Kurkunleikkaajien saaren aikana. Linn himoitsi tallipäällikön roolia, mutta siihen valittiin joku muu.

– Rex oli yksi harvoista tosiystävistäni Hollywoodissa, ja minusta Rex olisi ollut todella hyvä tallipäällikön rooliin. Uskon, että fanitkin olisivat tykänneet. Stallone oli kuitenkin Rexiä vastaan, Harlin kertoo kirjassa.

– Rex otti nokkiinsa, kun ei saanut roolia, ja yhteys välillämme katkesi.

Rex Linn oli sen jälkeen hetken aikaa urallaan vaikeuksissa, mutta sai lopulta merkittävän roolin tv-sarjasta C.S.I. Miami.

Rex Linn työskenteli Harlinin alaisuudessa Kurkunleikkaajien saaressa sekä Cliffhangerissa. Linnille ei löytynyt roolia Driven-elokuvasta, jonka vuoksi ystävysten välit menivät poikki.

2000-luvun alkupuolella Harlin kadotti kolmannen ystävänsä, tänä päivänä menestyneenä ohjaajana tunnetun Antti J. Jokisen. Harlin oli tutustunut Jokiseen yhteisen ystävän kautta ja majoitti häntä jonkin aikaa kotonaan Beverly Hillssissä.

– Hän majaili kämpilläni ilmaiseksi lähes vuoden, juotin ja ruokin hänet. Maksoin Antille jopa käsikirjoittajia, jotka tekivät hänen kanssaan työtä. Antti halusi lyödä läpi Hollywoodissa, ja minä esittelin Anttia tuottajille. Sitten yhtenä aamuna hänestä ei näkynyt enää jälkeäkään, Harlin kertoo kirjassa.

Antti J. Jokisen ensimmäinen menestyselokuva oli kauhuleffa The Resident, jonka pääosassa nähdään Hilary Swank. Renny Harlinin mukaan elokuvan käsikirjoitus oli hänen kehittämänsä.

Muutamaa päivää myöhemmin Harlin luki lehdestä, että entinen kämppis oli tekemässä elokuvaa.

– Antin Amerikassa ohjaama käsikirjoitus oli täysin minun kehittämäni ja maksamani. Kun tieto The Resident -elokuvasta oli lehdessä, minun oli pakko ottaa yhteyttä elokuvan tuottajaan ja kertoa, että käsikirjoitus oli minun omistuksessani.

Harlin kertoo saaneensa käsikirjoituksesta korvauksen ja nimensä elokuvan lopputeksteihin.

– En ole tuon tapauksen jälkeen puhunut Antin kanssa.

Antti J. Jokinen palkittiin parhaan ohjaajan palkinnolla elokuvastaan Pahan kukat Shanghaissa vuonna 2018.

Isot sitaatit ovat otteita Veli-Pekka Lehtosen kirjasta Renny Harlin – Ainutlaatuinen elämäni.