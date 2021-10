Nyt puhuu Michael Monroe: tällaiset välit hänellä on Elastisen kanssa – tyrmää kiivaan huhun

Michael Monroe kiistää vuosikausien riidan valmentajakollegansa kanssa.

The Voice of Finland All Starsin finaalijaksossa nähtiin lauantaina koskettava hetki, kun Elastinen halasi kollegaansa Michael Monroeta sovinnon merkiksi.

– Kaikki haavat, joita minulla oli Michael Monroen vuoksi... Olemme saaneet kaiken korjattua, ja haluan antaa sinulle ison halauksen, Elastinen sanoi ennen kuin tähtivalmentajat halasivat lämpimästi toisiaan.

Monroe haluaa nyt oikaista käsityksen, että kaksikon välillä olisi ollut vuosikausien riita.

– Meillä oli kiivasta taistelua, joka meni alkuvuosina välillä vähän tiukaksi, hän sanoo IS:lle.

– Kun kuulin, että Tarja (Turunen) on mukana, kysyin, eikö Elastista saisi tiimiin. Halusin hänet ohjelmaan, Monroe sanoo ja kuvailee Elastista rakkaaksi ystäväksi.

The Voice of Finland Allstarsin tähtivalmentajat Elastinen, Michael Monroe ja Tarja Turunen.

Monroe oli mukana The Voice of Finlandin alkuperäisessä kokoonpanossa ja jatkoi valmentajana kuuden kauden ajan.

Hänellä oli erityisen hyvä yhteys Turusen kanssa jo aiemmilla kausilla.

– Meillä oli periaate, että pidämme parhaat laulajat kilpailussa. Ei ollut väliä, kenen joukkueessa. Keskustelimme etukäteen, kenet toisen joukkueesta kaappaisimme, jos he putoaisivat. Etukäteen ei voinut tietenkään tietää varmasti, mikä valinta tulisi olemaan, hän paljastaa.

– Minä, Tarja ja Elastinen olimme täydellinen tiimi, Michael Monroe sanoo.

Monroe ei ole mukana tulevalla The Voice -kaudella. Ohjelmalla on kuitenkin erityinen paikka hänen sydämessään.

– Syy lähtööni oli se, että mielestäni kokonaisuus ei toiminut. Mietin, että ehkä on aika tehdä muuta. Valmentajana toimiminen on yksi suosikkijutuistani, erityisesti jos tiimi on hyvä. Minä, Tarja ja Elastinen olimme täydellinen tiimi. Olimme aitoja, rehellisiä ja täydellä sydämellä mukana.

Lauantain finaalijakson päätteeksi voittajaksi kruunattiin Michaelin tiimissä kisannut Andrea Brosio. Hän sijoittui kuudennella kaudella kolmanneksi, silloinkin Michaelin joukkueessa. Toiseksi lauantain finaalissa lauloi Elastisen tiimissä kisannut Fiona Krüger ja kolmanneksi Jesse Kaikuranta, joka oli Tarjan joukkueessa.

