The Voice -voittaja Andrea on kotoisin Italiasta, mutta hän asuu mieluummin Suomessa – kertoo nyt miksi ihmeessä

The Voice -voittaja Andrea Brosio tuli Suomeen 14 vuotta sitten. Michael Monroella oli suuri rooli siinä, että hän jäi.

Turkulaiset ohikulkijat moikkailevat ja näyttävät peukkua Michael Monroelle. Vieressä seisovalla tuoreella The Voice of Finland All Stars -voittajalla Andrea Brosiolla on vielä matkaa samanlaiseen suosioon.

– Minut tunnistettiin tänä aamuna, kun kävin R-kioskilla, murskavoiton lauantain finaalissa napannut rokkari kertoo ujosti.

Brosion voisi sanoa kävelevän nyt kirjaimellisesti Voice-valmentajansa jalanjäljissä, sillä hänellä on jalassaan Monroen lahjoittamat säihkyvät buutsit.

Askelmerkit sopivat muutenkin yhteen – sen huomaa, kun rokkarit uppoutuvat kesken haastattelun keskustelemaan eri mieslaulajien soundeista.

Rokkarit luottavat samanlaiseen kenkämakuun.

Yhteys syntyi jo vuonna 2017, kun komeaääninen Brosio sijoittui Voicessa Michaelin tiimissä kolmanneksi. Yhteistyö musiikin parissa jatkui Brosion bändin White Cloud Firen kappaleessa Libertà, jota Monroe oli tuottamassa.

– En silti tunnistanut Andreaa Ääni ratkaisee -vaiheessa, mutta hänet nähtyäni tiesin, että minulla on jälleen timantti joukkueessani, Monroe kertoo.

Brosio ja Monroe Voice of Finlandissa vuonna 2017.

Oli oikeastaan Monroen ansiota, että Brosio on ylipäänsä edelleen Suomessa. Monroen ja musiikin.

Lukioikäinen Brosio tuli Suomeen opiskelijavaihtoon vuonna 2007, mutta rakkaus suomalaisnaiseen sai hänet muuttamaan maahan pysyvästi. Suhde loppui aikanaan, mutta Brosio jäi.

– Olen kahdesti ollut vähällä palata Italiaan, mutta sitten on tapahtunut jotain. Ensimmäisellä kerralla pääsin konservatorioon Jyväskylään. Toisella kerralla mietin, mitä tekisin elämälläni ja päätin osallistua Voiceen. Michael vaikutti siihen, että hain mukaan. En esimerkiksi hakisi Italian Voiceen, koska en pidä valmentajista, hän kertoo.

– Ytimeltäni olen italialainen, mutta Suomi ja kaikki kokemani on muovannut minua. Musiikillinen urani on alkanut täältä.

Monroe kehuu Brosion olevan valmis artisti.

Monroella oli semifinaalissa kaksi upeaa laulajaa, joista molemmat olisivat hänen mielestään voineet voittaa. Syy finaalivalintaan ei ollut kuitenkaan se, että hän tunsi Andrean entuudestaan.

– On paljon hyviä laulajia, jotka laulavat covereita. Andrealla on jo oma bändi ja omia biisejä, ja siitähän tässä on kyse, omasta materiaalista. Hän on valmis artisti, Monroe perustelee.

Monroen ja Brosion yhteinen historia ulottuu vuosien taakse.

Brosiota kehuttiin ohjelman aikana yhdeksi mukavimmista esiintyjistä Voicessa. Myös Monroella on maine sympaattisena miehenä. Molempien asenteessa elämää kohtaan on jotain samaa.

– Kohtele muita kuin haluaisit itseäsi kohdeltavan. Jos kohtelee muita huonosti, se varmasti puree perseeseen jossain vaiheessa, Monroe sanoo.

– Täytyy olla nöyrä ja arvostaa hyviä asioita eikä ottaa mitään itsestään selvyytenä. Positiivinen ajattelu on tärkeää: Jos olisin voittanut kuudennen kauden, en olisi voinut olla mukana tällä kaudella, Brosio komppaa.

The Voice ei ole jäämässä artistien viimeiseksi yhteiseksi projektiksi.

– Olemme keskustelleet yhteistyöstä, mutta mitään varmaa ei ole vielä sovittu, he kertovat.

Voice of Finland All Starsin voitto merkitsi Brosiolle paljon.

Vaikka musiikkiurat ovat eri kohdissa, molemmilla rokkareilla riittää unelmia. Brosioa työllistää nyt uusi single I don’t wanna, Monroe työskentelee levyn parissa.

– Minua ajaa halu esiintyä. Mitä isompi yleisö, sitä intensiivisempi kokemus. Etenen nyt askel askeleelta, Brosio sanoo.

– Yritän edelleen tulla paremmaksi siinä, mitä teen. Koskaan ei ole valmis. Toivottavasti saamme soittaa mahdollisimman suurelle yleisölle. Ensi kesänä olen avaamassa Guns N’ Rosesin konsertin Lontoossa, myöhemmin Alice Cooperin. Hienoja asioita on siis tulossa, Monroe kertoo.