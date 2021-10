Kaisa Liski sai taas rikossyytteen

Liskin tontilla tehtiin maansiirtotöitä ilman rakennuslupaa.

Televisiosta kiinteistövälittäjänä tunnetuksi tullut Kaisa Liski on saanut jälleen uuden rikossyytteen.

Nyt häntä syytetään rakentamisrikkomuksesta, josta voi saada sakkoja. Rikosepäselvyys koskee Liskin Riihimäellä sijaitsevan omakotitalotontin rakennustöitä.

Todistajan mukaan Liski antoi toimeksiannon maansiirtoalan yritykselle irtomaan ja kivien raivauksesta, jotta talon pohja saataisiin rakennettua. Riihimäen kaupungin viranomaiset keskeyttivät työt tontilla vuoden 2019 marraskuussa.

IS:n saamissa asiakirjoissa mainitaan, että maansiirtotöitä tehtiin ilman rakennuslupaa ja maisematyölupaa. Töistä ei oltu tehty ilmoitusta myöskään rakennusvalvontaviranomaiselle.

Liski kertoi poliisille olleensa siinä uskossa, että rakennuslupa olisi ollut. Liskin mukaan kommunikaatiokatkoksen takia maansiirtotöitä tehtiin myös enemmän kuin oli tarkoitus.

Liskin saamaa syytettä käsitellään Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa myöhemmin tässä kuussa. Liskin lisäksi rikoksesta epäiltiin kahta muuta henkilöä, mutta heitä vastaan syyttäjä ei nostanut syytettä.

– Kaikki muut vapautettiin siitä, mutta tällä kertaa arpa osui taas mulle. Täytyy katsella sekin homma loppuun. Ei mulla ole siihen muuta sanottavaa, Liski sanoo IS:lle.

Myönnätkö tai kiistätkö syytteen?

– Leikitkös tuomaria? En viitsi toimittajalle vastata tuommoisia asioita. Se selviää varmaan, mitä siellä on tapahtunut, Liski kertoo.

Liskin tontille ei ole vieläkään noussut talo pystyyn. Asiakirjoissa mainitaan, että tontilla on ”putoamisvaara”.

Liski on joutunut saman tontin takia ongelmiin aiemminkin.

Oikeus velvoitti Liskin aiemmin maksamaan Riihimäen kaupungille yli 25 900 euron sakon sopimuksen rikkomisesta. Liski myi sopimuksen vastaisesti ja ilman kaupungin lupaa rakentamattoman tonttinsa liiketuttavalleen liki 70 000 euron voitolla.

Liski ja liiketuttava peruivat kaupat, mutta oikeuden mielestä sopimusrike oli silti tapahtunut. Tämä tuomio on lainvoimainen.

Liskiä vastaa on vireillä myös toinen rikossyyte, joka käsitellään marraskuussa Helsingin käräjäoikeudessa. Liskiä syytetään yrityssalaisuuden rikkomisesta, josta voi saada sakkoja tai enintään kaksi vuotta vankeutta.

Syyte liittyy Liskin ja hänen entisen työnantajansa Uudenmaan Viva Oy:n työsuhdekiistoihin.

Asiaa on käsitelty oikeudessa aiemmin riitajuttuna, joka on yhä vireillä korkeimmassa oikeudessa.

Hovioikeus tuomitsi Liskin maksamaan Uudenmaan Vivalle yli 500 000 euroa korvauksia ja kuluja. Liski sai korkeimmasta oikeudesta valitusluvan noin 120 000 euron suuruisen salassapitoehtoa koskevan sopimussakon osalta.

Tällä hetkellä Liski pyörittää Riihimäellä lounasravintolaa.

– Jotain työtä ihmisen on tehtävä. Kiva on, jos on semmoista, mistä tykkää. Useimmitenhan työnteko on ihan kivaa, Liski kertoo.