Rockyhtye Evanescence esiintyy Tampereella kesäkuussa

Yhdysvaltalainen rocksuuruus Evanescence esiintyy Tampereen UROS LIVE -areenalla 19. kesäkuuta 2022.

Melodisen ja raskaan rockin sanansaattaja Evanescence saadaan Suomeen 19. kesäkuuta 2022, jolloin yhtye esiintyy jopa 15 000 paikkaa tarjoavalla UROS LIVE -areenalla Tampereella.

Laulaja-pianisti Amy Leen, basisti Tim McCordin, rumpali Will Huntin, kitaristi Troy McLawhornin ja kitaristi-taustalaulaja Jen Majuran muodostama yhtye aloittaa tulevan kiertueensa Yhdysvalloista marraskuussa 2021.

Suomessa yhtye esiintyi viimeksi kesällä 2017, jolloin he olivat Vantaalla järjestetyn Rockfestin lauantain pääesiintyjä.

Yhtye tunnetaan muun muassa hiteistään Bring Me to Life ja Immortal.

Yhtye vuonna 2003.

Evanescencen uran käynnistyi 2000-luvun alussa. Yhtyeen vuonna 2003 julkaistu, yli 17 miljoonaa kappaletta myynyt esikoisalbumi Fallen vietti kaikkiaan 43 viikkoa Billboard-listan kymmenen kärjessä ja Suomenkin virallisella albumilistalla levy vietti yhteensä 49 viikkoa.

Kahdesti Grammy-palkittu yhtye on julkaissut yhteensä neljä sooloalbumia, joita on maailmanlaajuisesti myyty yli 23 miljoonaa kappaletta.

Evanescence saapuu kesäkuussa Tampereelle.

Evanescencen viimeisin The Bitter Truth -studioalbumi ilmestyi maaliskuussa 2021 liki kymmenen vuotta edellisen studioalbumin jälkeen.

The Bitter Truth syntyi keskellä koronapandemiaa tilanteessa, jossa useampikin bändin jäsen oli kohdannut henkilökohtaisia tragedioita. Levyn on tuottanut Nick Raskulinecz, joka on työskennellyt esimerkiksi Foo Fightersin, Rushin, Deftonesin ja Apocalypticankin kanssa.

Konsertin lipunmyynti alkaa Lippu.fi:ssä perjantaina 8. lokakuuta klo 10.00.