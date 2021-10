Seksuaaliterapeutti Marja Kihlströmin rantaloma meni totaalisesti pieneen – Instagramissa odotti kurja yllätys

– Ei auttanut muu kuin kasata kamat, lopettaa chillailu aurinkotuolissa ja painua hotellin parvekkeelle, Marja Kihlström kertoo somessa.

Tv:stä ja sosiaalisesta mediasta tuttu seksuaaliterapeutti Marja Kihlström kertoo joutuneensa hiljattain ikävään tilanteeseen, kun hänen Instagram-tilinsä kaapattiin kesken lomamatkan.

– IG-tilini hakkerointi oli niin raju kokemus, että olen ollut siitä aika hiljaa. Nyt kerron teille, mitä tapahtui kuuden tunnin aikana Mallorcalla viime sunnuntaina, Kihlström pohjustaa päivityksessään.

Seksuaaliterapeutin mukaan kaikki tapahtui nopeasti. Hän oli tekemässä yhteistyöpäivitystä, kun hänet yhtäkkiä kirjattiin ulos tililtään. Myöskään hänen puolisonsa ei päässyt enää kirjautumaan tilille.

– Sitten Muru soittaa, ja hänetkin on kirjattu ulos tililtäni. Menen puhelun aikana katsomaan meilit ja tajuan heti, että tilini on hakkeroitu. Meiliini on tullut myös kiristysmeilit hakkereilta. Seuraa armotonta kiroilua ja epäuskoa, miten ihmeessä tämä on v***u mahdollista? V***nvoimaa todella kaivattiin! Muru oli vielä juuri astumassa lentokoneeseen kohti Mallorcaa eli hänkään ei voinut auttaa, Kihlström kirjoittaa.

Kihlströmin mukaan hänen lähipiiristään löytyi onneksi ”tietoturvavelho”, jolta hän sai apua etänä.

– Ei auttanut muu kuin kasata kamat, lopettaa chillailu aurinkotuolissa ja painua hotellin parvekkeelle, missä oli edes vähän toimiva netti. Miten sekin vaikeutti asioita, hän harmittelee.

Ystävän avustuksella Kihlström kokeili kaikkia keinoja tilanteen ratkaisemiseksi. Kihlströmin mukaan oli epätodennäköistä, että hän olisi saanut tilinsä takaisin sellaisena kuin se oli.

– Välissä hulluna epätoivoa, itkin silmät punaiseksi, syyttelin itseäni (miksi minulla ei ollut kaksivaiheista tunnistusta), olin saattanut avata yhden väärän meilin kuluneella viikolla jne.

Lopulta Kihlström onnistui saamaan tilinsä takaisin. Hän sanoo tekevänsä tapauksesta rikosilmoituksen ja muistuttaa kaikkia käyttämään sovelluksessa kaksivaiheista tunnistautumista.

– Ehkä mä sit pystyn tällä olemaan varoittava esimerkki muille, ja joku muu säästyy tältä samalta! Tuo mun ystäväni ”velho” sanoi, että kaksivaiheinen tunnistautuminen on paras suoja. Toki kaikesta voi mennä läpi ja silloin nopeus tilin palautuksen kanssa on isossa roolissa, Kihlström huomauttaa.

Marja Kihlströmin Instagram-tili on varsin suosittu, sillä hänellä yli 30 000 seuraajaa.

Marja Kihlström tunnetaan Puhu Muru -podcastistaan ja Sex Tape Suomi- ja Naked Attraction Suomi -ohjelmista. Kihlström on kirjoittanut myös muun muassa kirjat Iso O ja Oikeilla nimillä.

Lue lisää: Viranomainen varoittaa Instagram-huijauksesta – näin suojaudut

Lue lisää: Seksuaaliterapeutti Marja Kihlströmin Instagram-tili ”kaapattiin”: paidaton puoliso julkaisi kylppärikuvan ja avautui vaimonsa orgasmeista

Lue lisää: Rita Niemi-Mannisen kaapattu Instagram-tili katosi kokonaan – mystiset päivitykset lävähtivät ruutuun vain hieman aiemmin