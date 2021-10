Humalainen Jaajo, alaston säätyttö ja Kimmo Vehviläisen roisit seksipaljastukset – tässä ovat Suomipopin kohutuimmat hetket

Radio Suomipop juhli viime keväänä 20-vuotissyntymäpäiväänsä ja tällä viikolla kanavan taipaleesta ilmestyy kirja. IS kokosi kanavaa vuosien varrella sekä kanavaa itseään että sen vakiokasvoja ovat ravistelleet kohut.

Humalassa studioon

Radio Suomipopin juontajista yksi jos toinenkin on toisinaan saapunut töihin pienessä hiprakassa tai vähintäänkin laskuhumalassa. Vuonna 2011 kanava joutui selittelemään Jaajo Linnonmaan käytöstä, kun tämä saapui pitkäksi venähtäneen illan jälkeen suoraan radiolähetykseen humalassa. Innokkaana ravimiehenä tunnetun Linnonmaan ilta Vermossa oli venähtänyt pitkäksi.

Linnonmaa ei saanut asiasta nuhteita, mutta hän päätyi lahjoittamaan kyseisen aamun palkkionsa hyväntekeväisyyteen. Mies on sittemmin kertonut tapauksen toimineen eräänlaisena herätyksenä. Kanavan tuolloisen ohjelmajohtajan Juha Kakkurin mukaan kerta ei ollut ensimmäinen, kun Linnonmaa juonsi lähetystä humaltuneena.

Kohun jälkeen kului lähes kymmenen vuotta, ennen kuin Radio Suomipopilla kuultiin uudemman kerran humalaista juontajaa. Tällä kertaa kyseessä ei kuitenkaan ollut Linnonmaa vaan Tuukka Ritokoski, jonka salibandyjoukkueen pikkujoulut päättyivät yllättäen radiostudioon.

Ritokoski ilmestyi radio Suomipopin suoraan lähetykseen joulukuussa 2020 vahvasti humaltuneena. Kohauttanut tapaus tapahtui eräänä tiistai-iltana ennen iltavuorolainen Juho Keskitalon saapumista. Ritokoski totesi myöhemmin IS:lle olevansa erittäin pahoillaan tapahtuneesta ja keskustelleen asiasta ylemmän tahon edustajien kanssa.

Salainen Aamulypsy-vauva

Toukokuussa 2020 Anni Hautala pudotti suorassa radiolähetyksessä melkoisen uutispommin, kun hän kertoi olevansa raskaana. Varsinainen uutinen ei kuitenkaan ollut Hautalan raskaus itsessään, vaan se, että lapsen isä oli niin ikään Suomipopin taajuuksilta tuttu Ilkka Ihamäki eli Hovimuusikko Ilkka.

Hautala ja Ihamäki olivat tiettävästi pitäneet yhtä jo pitkään, mutta vasta raskausuutisen seurauksena he kertoivat suhteestaan julkisuudessa. Hautala kertoi suorassa lähetyksessä, että asiasta tiesivät ainoastaan pariskunnan lähipiiri sekä läheisimmät kollegat, kuten Linnonmaa ja Ritokoski.

Itse vauvauutinen tuli kuitenkin yllätyksenä myös monille kollegoille, ja heistä monet ryntäsivät samalta istumalta onnittelemaan pariskuntaa studioon. Suorassa radiolähetyksessä kuultiin onnittelut muun muassa Harri Moisiolta, Sami Kuroselta sekä Kim Sainiolta.

Jaajon lähtö ja surullisenkuuluisa aamuohjelma

Radio Suomipopin kantaviin voimiin vuodesta 2006 lukeutunut Jaajo Linnonmaa päätti monen yllätykseksi lopettaa työnsä radiojuontajana vuonna 2011. Linnonmaan lähdön taustalla vaikuttivat muun muassa juontajan ja kanavapäälliköiden väliset erimielisyydet siitä, mihin suuntaan Suomipopia ja Aamulypsyä tulisi viedä.

Linnonmaan kanssa samalla ovenavauksella Suomipopilta poistuivat Anni Hautala ja Juha Perälä. Kanavalla yritettiin paikata kolmikon jättämää aukkoa uudella aamuohjelmalla, jota kutsuttiin luotsaamaan Esko Eerikäinen ja Janne Kataja. Ohjelma ei kuitenkaan saanut toivottua vastaanottoa, ja myös Linnonmaa kuvaili sitä huonoksi.

Pian lopettamispäätöksensä jälkeen Linnonmaa arvosteli Radio Suomipopin toimintaa terävin sanakääntein Juha Vuorisen haastattelussa. Linnonmaan mukaan kanavalta haluttiin yhtäkkiä pyyhkiä pois kaikki, mikä liittyi millään tapaa Linnonmaahan tai Aamulypsyyn.

– Yhtäkkiä ollaankin tilanteessa, että Jaajo Linnonmaa ja Aamulypsy ovat paskoja, koska lopetin, vaikka lopetin hyvillä mielin, Linnonmaa täräytti Vuorisen haastattelussa maaliskuussa 2012.

Linnonmaa palasi Radio Suomipopille vuoden tauon jälkeen joulukuussa 2012.

Tinnin ikimuistoinen syntymäpäiväyllätys

Aamujen ohella myös muilla Suomipopin ohjelmapaikoilla on vuosien mittaan todistettu ikimuistoisia hetkiä. Joulukuussa 2017 kanavan iltapäivää juontava Tinni Wikström yllätettiin toden teolla, kun kesken suoran lähetyksen hänelle pirahti puhelu Janne Katajalta. Napakymppi-ohjelmaa juontava Kataja ilmoitti Wikströmille puhelimitse, että tämä oli valittu mukaan ohjelmaan.

Wikström ei alkuun tajunnut laisinkaan, mistä oli kyse. Pian hänelle selvisi, että kaiken takana oli hänen juontajakollegansa Juuso Mäkilähde, joka oli ilmoittanut Wikströmin ohjelmaan syntymäpäiväyllätyksenä. Wikström ei ollut yllätyksestä lainkaan mielissään.

– Nyt sä kuolet Mäkilähde, Wikström huudahti suorassa lähetyksessä.

Lopulta Wikström nähtiin kuin nähtiinkin Napakympin neiti X:nä. Wikström hoiti roolin kuin vanha konkari. Hän tenttasi mieskolmikkoa mielikuvituksellisilla kysymyksillä, jotka oli kehitetty yhdessä Radio Suomipopin kuuntelijoiden kanssa.

Wikströmin matkaseuralaiseksi valikoitui lohjalainen 29-vuotias Perttu, jonka kanssa radiojuontaja pääsi nauttimaan Islannin lumoavista maisemista. Romanssia kaksikon välille ei kuitenkaan syttynyt.

Lukuisia huomautuksia

Radio Suomipop on kuluneiden kahdenkymmenen vuoden aikana joutunut useampaan otteeseen myös JSN:n eli Julkisen sanan neuvoston hampaisiin. Vuonna 2016 eräs tapaus ylitti myös valtakunnallisen uutiskynnyksen, kun kanava sai median itsesäätelyelimeltä vakavan huomautuksen.

Huomautukseen johtanutta tilannetta studiossa luotsasivat Juha Perälä ja Juha Vuorinen. Radion uutisissa kerrottiin Välimereltä pelastetuista pakolaislapsista, kun Perälä päätti tehostaa tarinaa soittamalla Mikki Hiiri merihädässä -kappaletta. JSN luonnehti tuolloin kanavan toimintaa ihmisarvoa loukkaavaksi.

Lisäksi JSN on nuhdellut kanavaa muun muassa keskitysleireillä olleiden kustannuksella vitsailemisesta, humalaisen Matti Nykäsen haastattelemisesta sekä piilomainonnasta.

Alaston säätyttö

Vuonna 2015 nuori nainen nimeltä Laine Bruce osallistui televisiokanava Nelosen Aatami etsii Eevaa -ohjelmaan, jossa osallistujat etsivät rakkautta alasti. Hyvin pian tämän jälkeen Bruce teki uuden aluevaltauksen, kun hänet kutsuttiin lukemaan päivän säätiedotus Radio Suomipopin suoraan lähetykseen.

Kyseessä oli arvatenkin suora Aamulypsy-lähetys ja studiossa Brucen toivottivat tervetulleeksi Linnonmaa, Perälä ja Hautala. Ohjelmassa alasti esiintynyt Bruce luki lähetyksessä säätiedot ilman rihman kiertämää. Vaikka kyse oli radiolähetyksestä, päädyttiin Brucen esiintyminen taltioimaan myös videolle.

Studiossa istuneen kolmikon keskuudessa Brucen läsnäolo aiheutti erikoisia reaktioita. Hautala ihmetteli Brucen intiimialueen karvoitusta, tarkemmin sanottuna sen puutetta, kun taas Perälä riensi innoissaan ennustamaan säätä naisen rinnalle. Brucen esiintyminen alasti suorassa radiolähetyksessä noteerattiin ulkomaita myöten, ja tapauksen on kerrottu poikineen naiselle lukuisia työtarjouksia.

Kurosen maratooni

Sami Kuronen on tehnyt radiossa kunnioitettavan, yli kolmekymmentävuotisen uran. Pitkän siivun siitä Kuronen vietti Radio Suomipopilla ja hänen rinnallaan on kuultu niin Susanna Lainetta kuin Jenni Alexandrovaakin.

Lokakuussa 2019 Radio Suomipopilla juhlistettiin Kurosen pitkää uraa poikkeuksellisella tavalla. Kuronen nimittäin luotsasi kanavalla yli 30 tuntia kestäneen suoran lähetyksen, jonka aikana hän toivotti tervetulleeksi studioon saman verran vieraita. Lähetys näytettiin suorana myös Ilta-Sanomien sivuilla.

Juhlalähetys ei ollut ensimmäinen maratonlähetys, jonka Kuronen suoritti kunnialla maaliin. Kurosella on tiettävästi hallussaan yksin tehdyn suoran radiolähetyksen Suomen ennätys, sillä vuonna 2004 hän veti lähetystä putkeen 50 tuntia eli yli kaksi vuorokautta.

Seksikohun selvittelyä

Vuonna 2015 Radio Aallon aamuohjelmaa luotsannut, aikanaan niin ikään Suomipopilla vaikutttanut Kimmo Vehviläinen aiheutti pienoisen kohun vieraillessaan Ylen A-studiossa. Aiheena ohjelmassa oli seksi ja Vehviläinen teki varsin roiseja paljastuksia omasta seksielämästään. Vehviläinen muisteli muun muassa roolileikkejä makuuhuoneessa ja jakoi vinkkejä petipuuhiin.

Radio Suomipopin juontajakaksikko Jenni Alexandrova ja Sami Kuronen päättivät pian A-studion jälkeen soittaa Vehviläiselle ja hänen silloiselle naisystävälleen suorassa radiolähetyksessä. Kuronen ja Alexandrova yllättivät pariskunnan kesken hiihtolomareissun ja tunnelma oli sen mukainen.

– Jokainen, joka elää pitkässä parisuhteessa, tietää, että siinä ovat hyvät neuvot kalliit. Mullakin on täysin kyltymätön nainen. Ei se jaksaisi mua katella vuodesta toiseen tällaisenaan, siinä on pakko keksiä jonkinlaisia juttuja. Meillä on nytkin täällä tunturissa roolileikki menossa, Vehviläinen avautui radiossa tuolloin.