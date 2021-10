Iida Åfeldt, 28, deittaili kahta ihanaa miestä, kunnes molempien valheiden verkko paljastui – tyly totuus valkeni someviesteistä

Somevaikuttaja Iida Åfeldtin epäilykset heräsivät, kun hänen deittikumppaninsa alkoi perua sovittuja tapaamisia. Karu totuus paljastui myöhemmin Instagramin välityksellä.

Suosittua Iidan matkassa -blogia pitävä somevaikuttaja ja sisällöntuottaja Iida Åfeldt, 28, paljastaa joutuneensa vuoden sisällä kahdesti tilanteeseen, jossa hän on deittailut tietämättään varattua miestä.

Åfeldt kertoo Instagram-tilinsä Stories-osiossa, että molemmilla kerroilla miehen seurustelusuhde on tullut ilmi hänen Instagram-tilinsä ansiosta. Kun Åfeldt on julkaissut tilillään videoita, joilla hän on kertonut deittailevansa jotakuta, ovat hänen seuraajansa tunnistaneet miehet ja kertoneet, että heillä on jo kumppanit.

– Mies, jonka kanssa olen ollut treffeillä ja joka on alkanut feidaamaan mua, on paljastunut parisuhteessa olevaksi henkilöksi, Åfeldt kertoo stooreissaan julkaisemilla videoilla.

Åfeldtin mukaan molemmat varatut miehet olivat toivoneet erikseen, ettei hän puhuisi heistä mitään somessaan. Hän kunnioitti toivetta, eikä kertonut heistä mitään yksityiskohtia.

– Kumma juttu, että eivät halunneet.

– He ovat tulleet tunnistetuksi, vaikka kerron todella, todella anonyymisti ihmisistä, enkä kerro mitään tunnisteita.

Ensimmäistä varattua miestä Åfeldt deittaili alkuvuodesta. Hänen mukaansa kyseessä oli ihana mies, jonka kanssa oli mukavaa myös tavatessa.

– Aivan super mukavan oloinen mies, tosi aktiivinen viestittelijä ja puhelimessa puhuja. Vitsi miten monia tunteja käytinkään hänen kanssaan puhelimessa puhuessa.

Jossakin vaiheessa mies alkoi kuitenkin perua sovittuja tapaamisia hyvin lyhyellä varoitusajalla. Hän vetosi terveyssyihin ja saattoi perua treffit vain tuntia ennen niitä.

– Joskus ne syyt oli myös sellaisia, että no postipaketti tulee tänään ja hänen pitää olla kotona viiteen asti, kun se voi tulla mihin aikaan vaan. Tai että hän kantoi jotain painavia laattoja pihalla ja selkä on niin kipeä, ettei voi tulla. Sellaisia, missä oli vähän tekosyyn makua. Tuli vähän sellainen, että mikset vaan voi sanoa rehellisesti, että sua ei kiinnosta, Åfeldt kertoo Instagram-tilillään.

Iida Åfeldt avautui Instagramissaan rakkauselämänsä kiemuroista.

Kun mies jälleen kerran perui treffit terveyssyihin vedoten, päätti Åfeldt avautua asiata seuraajilleen Instagramissa. Pian sen jälkeen hän sai yllättävän viestin.

– Yksi nainen laittoi mulle viestiä, että onko tämä mies Timo-niminen? Ja olin silleen, että joo, on Timo-niminen.

Kävi ilmi, että nainen tunsi saman miehen ja että tämä oli elänyt kaksoiselämää Åfeldtin selän takana.

– Hän (nainen) sanoi, että ei se voinut nähdä sua, koska se oli hänen kanssaan. He tapailevat ja sen takia se on käyttäytynyt tolleen, Åfeldt selittää Instagramissa.

Åfeldt kertoo, että tilanne oli häneen yhteyttä ottaneelle naiselle valtava järkytys. Nainen oli rakastunut hänen tapailemaansa mieheen ja he olivat deittailleet jo lähes puoli vuotta.

– Ihan hirveää, että se toinen nainen oli ehtinyt todella syvästi ihastumaan ja rakastumaan tähän mieheen, ja mäkin olin alkanut jo ihastua siihen mieheen.

Toisen varatun miehen kanssa Åfeldt päätyi tapailemaan hiljattain. Hän kohtasi keväällä vuosien takaisen deittikumppaninsa ja he alkoivat viestitellä intensiivisesti. Mies kertoi olleensa jo pitkään sinkku.

– Sanoin, että kiva juttu, koska mulla ei ollut ihan kaverilliset aikeet ja mies sanoi, että hän ajatteli samoin, muttei kehdannut vaan vielä sanoa sitä, Åfeldt kertoo Instagramissa.

Åfeldt alkoi sopia treffejä miehen kanssa, mutta tämä perui tai katosi aina ennen niitä. Mies kuitenkin halusi aina sopia uuden tapaamisen.

Päivää ennen viimeisimpiä sovittuja treffejä Åfeldt huomasi, että mies olikin ulkomailla. Hän turhautui, laittoi miehelle viestin, johon tämä ei ikinä vastannut ja kertoi tilanteesta Instagram-tilillään. Jälleen Åfeldtille kilahti yllättävä viesti tuntemattomalta naiselta.

– Nainen sanoi, että nyt hän ymmärtää miksi se on ollut noin hankala. Tämä mies on varattu ja on ollut siis jo monia, monia vuosia varattu. Mä olin aivan, että ei hitto!

Nainen ei ollut miehen naisystävä, mutta Åfeldt toivoo, että asiaan liittyvät osapuolet ovat saaneet tiedon miehen puuhista. Hän itse ei ole halunnut sotkeutua asiaan enempää.

Åfeldtin mukaan oli erityisen kamalaa, että mies oli ulkomailla nimenomaan pitkäaikaisen kumppaninsa kanssa.

Åfeldtin mukaan varattujen miesten deittailu oli kaikkien kannalta kurja juttu. Hän kertoo Instagramissa, että miesten oudolle käytökselle oli lohduttavaa saada lopulta selitys.

– Tietyllä tavalla itselle huojentavaa näissä molemmissa tapauksissa on ollut se, että se vika ei ole itsessä, koska kun joku feidaa, niin olen huomannut, että alan etsimään lopulta vikaa itsestäni.

Åfeldt on aiemmin kertonut blogissaan ja somekanavissaan avoimesti elämästään pienen lapsen yksinhuoltajana sekä paljastanut, ettei hän ollut raskaaksi tultuaan varma lapsensa isästä.

