Elämäkerta: ”Yhden yön hairahdus” teki 38-vuotiaasta Renny Harlinista isän – alkoi katkera oikeustaistelu lapsesta: ”15 vuoden piina”

Elokuvaohjaaja Renny Harlin avautuu ensi kertaa elämänsä kipeimmistä muistoista, jotka liittyvät hänen poikansa huoltajuuteen ja siitä käytyyn yli 15 vuoden mittaiseen oikeustaisteluun.

Tilanne on kuin suoraan Hollywood-elokuvan käsikirjoituksesta: Assistentti rakastuu tulenpalavasti pomoonsa, päätyy tämän kanssa sänkyyn ja tulee kerrasta raskaaksi. Pomo kipuilee isyyden kanssa ja sihteeri maalailee mielikuvia perhe-elämästä, kunnes kaikki alkaa mennä pahemman kerran pieleen.

Ainoa ero elokuvaan on se, että Renny Harlinille tämä kaikki oli 90-luvun lopulla totisinta totta.

Renny Harlin on kaikkien aikojen menestynein suomalainen elokuvaohjaaja, joka pysyi pitkään vaiti omasta pojastaan. Nyt Harlin raottaa yksityisyyden esirippua tuoreessa elämäkerrassa ja avautuu ensimmäistä kertaa liki 20 vuotta kestäneestä huoltajuuspiinastaan.

Veli-Pekka Lehtosen kirjoittama teos Renny Harlin – Ainutlaatuinen elämäni (Tammi) ilmestyi perjantaina 8. lokakuuta.

Kaikki alkoi siitä, kun Harlin oli eronnut entisestä vaimostaan Geena Davisista ja kääntyi lohdun kaipuussa assistenttinsa Tiffany Bownen puoleen tietämättä tämän olevan palavasti rakastunut häneen.

– Olin yksinäinen ja surullinen siitä, että suhteemme Geenan kanssa meni sillä tavalla. Yksi asia johti toiseen, minulla oli typerä yhden illan hairahdus ja sillä oli seurauksensa, Harlin huokaa Ilta-Sanomien haastattelussa.

Elokuvaohjaaja Renny Harlin ja näyttelijä Geena Davis olivat 90-luvun kuumimpia pariskuntia Hollywoodissa. – Sitä on vaikea tajuta, kuinka suurta julkisuuden paine voi olla, Harlin sanoo.

Vaikka Harlin oli haaveillut perheenlisäyksestä avioliittonsa aikana, hän ei suoraan sanottuna halunnut isäksi yhden yön suhteesta. Hän toivoi salaa, että Bowne olisi tehnyt abortin.

” Korostin kuitenkin yhtä asiaa. Jos pidät lapsen, niin ymmärräthän sen, että me emme ole emmekä koskaan tule olemaan yhdessä. En rakasta sinua, enkä ole ollut koskaan ihastunut sinuun.

– Annoin hänelle kaiken tukeni. Lupasin hoitaa kaikki aborttiin liittyvät kulut, mutta lupasin myös huolehtia lapsesta taloudellisesti ja olla hänelle isä, jos hän tähän maailmaan syntyy, Harlin sanoo nyt.

Hän korosti kuitenkin yhtä asiaa: Vaikka Bowne pitäisi lapsen, heidän välilleen ei tulisi parisuhdetta. Jälkikäteen Harlin on miettinyt, miten Bowne saattoi ymmärtää asian niin väärin.

Bowne halusi synnyttää lapsen. Harlinin mukaan nainen taipui päätökseensä siinä uskossa, että Harlin muuttaisi mielensä parisuhteesta vauvan synnyttyä.

– Hän tiesi, kuinka lapsirakas olin ja kuinka pettynyt olin avioliittooni. Hän kuvitteli, että voisi korvata sen kaiken ja rakentaa minulle toivomani elämän pitämällä lapsen. Hän kieltäytyi kuulemasta, mitä yritin sanoa, Harlin kertoo IS:lle.

” Kun kuulin Tiffanyn päätöksestä, tiesin mitä tehdä: hoidan kulut ja olen isä lapsen elämässä. Jatko ei sujunut ollenkaan niin kuin kuvittelin.

Bowne lopetti työnsä ja muutti raskauden ajaksi äitinsä luo Arizonaan. Kun Harlin sai kuulla synnytyksen käynnistyneen, hän lähti siltä seisomalta lentokentälle. Hän ehti paikan päälle heti sen jälkeen, kun lapsi oli päästänyt ensimmäisen rääkäisynsä.

Oli elokuun 24. päivä 1997 ja Harlin piti sylissä omaa poikaansa. Hän oli tullut isäksi 38-vuotiaana.

– Jos olisin ollut kokeneempi, tai saanut parempia neuvoja, olisi voinut käydä toisin. Mutta luotin siihen, miten minut oli kasvatettu sekä siihen, että jos olet rehellinen ja toimit oikein, silloin asiat menevät niin kuin kuuluukin.

Äiti ja poika jäivät sairaalaan ja Harlin palasi Los Angelesiin. Harlin kertoo hankkineensa Bownelle asunnon, jonka hän täytti erilaisilla vauvanhoitoon liittyvillä tarvikkeilla. Hän oli asunnolla vastassa, kun tuore äiti saapui pienokaisensa kanssa ensimmäistä kertaa uuteen kotiinsa.

Kun Harlin alkoi illan hämärtyessä tehdä lähtöä, Bowne vaikutti aidosti yllättyneeltä. Harlinin mukaan Bowne oli siinä uskossa, että hän jäisi asumaan heidän kanssaan: isäksi lapselle ja kumppaniksi tuoreelle äidille.

– En käsittänyt, että hän saattoi ymmärtää asian toisin. Kesti viikkoja, ennen kuin hän todella ymmärsi, mitä sanoin, Harlin kertoo IS:lle.

Sen jälkeen kaikki alkoi mennä pieleen.

” Sanoin, että etkö muista, mitä sovimme: meillä ei ole ollut suhdetta eikä tule olemaan. Minä huolehdin asioista ja autan kaikessa isänä, mutta en aio elää kanssasi enkä nukkua kanssasi samassa sängyssä. Tiffany oli maansa myynyt.

Poika kastettiin Kulosaaren kirkossa kahta kuukautta myöhemmin ja sai nimekseen Luukas Mattison Mauritz Harlin. Isän mukaan ristiäiset olivat kuin elokuvan ensi-ilta: hetki, johon kulminoitui hänen suurin saavutuksensa.

Ristiäisten jälkeen Harlin kertoo saaneensa puhelun Bownen asianajajalta, joka kielsi häntä olemasta missään yhteydessä poikansa äitiin. Oli alkanut oikeusjuttu Luukaksen vanhemmuudesta.

– Tein kaikkeni ollakseni tälle lapselle läsnä ja huolehtiakseni hänestä, mutta se ei riittänytkään hänen äidilleen, Harlin huokaa.

Renny Harlin ja Tiffany Bowne esittelivät pienen poikansa maailmalle ristiäisissä, jotka pidettiin Kulosaaren kartanossa lokakuussa 1997. Paikalla oli pitkä liuta ystäviä ja sukulaisia.

Harlin kertoo taistelleensa lapsensa asioista oikeudessa liki 20 vuoden ajan. Huoltajuuskiistaan liittyvät muistot ovat niin kipeitä, että Harlinin on vaikea puhua niistä vielä tänäkään päivänä ilman kyyneliä.

– 20 vuoden ajan kysyin rukouksissani, että mitä minä olen tehnyt elämässäni niin väärin, että ansaitsen tällaisen piinan? Mitä minä maksan, ja mitä Luukas maksaa sillä, että näin piti tapahtua?

” Toimittajat kärttivät tietoa lapsesta, ja paparazzit yrittivät saada pojasta kuvaa. Tiedottajani vahvisti medialle isyyteni, mutta samalla pyysin häntä korostamaan, että mitään suhdetta minulla ja Tiffanylla ei ole. Tiffanyn lähipiiri viestitti päinvastaista.

Harlin halusi nähdä itsensä isänä, jonka kanssa voi touhuta kaikenlaista, kalastaa ja retkeillä. Kirjan mukaan joskus se onnistui, joskus ei. Harlin kertoo tilanteen eläneen hänen oman onnensa mukaan.

– Aina kun minulla oli vähän konkreettisempi ihmissuhde meneillään, Luukaksen äidin mustasukkaisuus leimahti ja hän kielsi minua näkemästä poikaani, Harlin sanoo Ilta-Sanomille.

Harlin sai vuosien ajan keskustella Luukaksen äidin kanssa vain lakimiesten välityksellä. – Sellaista tilannetta voi suomalaisen olla vaikea ymmärtää, ohjaaja sanoo.

Aina toisinaan vanhemmat pääsivät jonkinlaiseen yhteisymmärrykseen pojan tapaamisjärjestelyistä, Harlin kertoo. Yhdessä vaiheessa hänellä oli kahtena iltana viikossa viidestä yhdeksään sovittu vierailuaika. Isän mielestä termi oli älytön.

– Mun ei pitäisi niinkään säälitellä itseäni vaan miettiä sitä, mitä se on tehnyt Luukakselle, kun isä on revitty aina välillä pois ja kotona on kerrottu, miten paha ihminen isä on. Sitä on ihan hirveä edes ajatella, Harlin suree.

Harlin kertoo kirjassa, kuinka hän oli kerran viemässä poikaansa veneretkelle, kun Bowne yllättäen kielsi lasta lähtemästä. Harlinin mukaan sekä isä että poika olivat odottaneet yhteistä viikonloppua innolla.

Tilanne ratkesi kuin surullisen perhedraaman surullisin kohtaus.

Taloudenhoitaja otti Luukaksen autoonsa ja lähti ajamaan. Auto loittoni kaukaisuuteen, ja Luukas tuijotti isäänsä takaikkunasta niin kauan kuin pystyi. Luukas itki. Isä itki. Näin Harlin kuvaili muistoaan kirjassa.

– Meni pitkään, ennen kuin opin hyväksymään se, etten voi itkeä tilannettamme joka päivä. Oli vuosikausia, että minun piti töissäkin mennä jonnekin itkemään tätä asiaa, elokuvaohjaaja kertoo Ilta-Sanomille.

– Pyysin puolittaista huoltajuutta, mutta minulle olisi riittänyt myös se, että olisin saanut pojan luokseni joka toinen viikonloppu. Joskus se toimi, joskus ei.

Harlin ei usko, että olisi joutunut läpikäymään samanlaista huoltajuushelvettiä, jos lapsi olisi syntynyt Suomeen.

– Eihän Suomessa mikään taho voi viedä lapselta isää, jos isä haluaa ja on kaikin tavoin kykeneväinen olemaan osa lapsen elämää. Olin täysin valmis vastaamaan kaikista taloudellisesta asioista, hankkimaan lapselle ja hänen äidilleen talon ja auton, enkä pyytänyt mitään muuta kuin aikaa lapseni kanssa, hän sanoo nyt.

– Oma isäsuhteeni oli niin vaikea, että olin valmis antamaan kaikkeni Luukakselle. Halusin olla se isä, josta itse haaveilin lapsena, mutta minulle ei annettu sitä mahdollisuutta.

” Lakimiesten etu ei ole se, että asia ratkaistaisiin harmonisesti ja että lapsi saisi kodin ja ruokaa.

Harlinin mukaan vuosikausia kestänyt oikeustaistelu lapsen huoltajuudesta ei ollut ainoastaan kova henkinen isku, vaan se myös vei häneltä miljoonia. Hän sanoo olleensa yksin vastuussa myös Bownen oikeudenkäyntikuluista, joka johtuu Kalifornian oikeuskäytännöistä.

– Kalifornia on maailman hulluin paikka.

Riita Luukaksen huoltajuudesta kesti vuosia, ja meni kerta toisensa jälkeen tiukempaan solmuun. Luukaksen ollessa 15 vuoden ikäinen, Harlin sai puhelun, joka pysäytti hänen koko elämänsä.

Poika kertoi, että hänen äitinsä oli käskenyt häntä valitsemaan vanhempiensa väliltä. Luukas oli valinnut äitinsä ja pyysi, ettei isä olisi häneen enää missään yhteydessä – koskaan. Harlinin kurkkua kiristi. Hän puhuu tapahtuneesta ensimmäistä kertaa elämäkerrassaan.

Harlinin mukaan Erika Wunch oli fantastinen tyyppi, joka osasi olla lasten kanssa upeasti. – Erika oli kuin television Kylli-täti, ja Luukas tietenkin kiintyi häneen viikonloppujen aikana.

Harlin oli silloin pitkästä aikaa vakavassa parisuhteessa elokuva-alalla työskentelevän Erika Wunchin kanssa. Harlin oli 51, Wunch 34.

– Eihän Luukas sanoisi mitään pahaa äidistään ja ymmärrän sen täysin, mutta kyllähän hänkin sen tajusi, että hänen äitinsä mustasukkaisuus oli syypää moneen asiaan, Harlin sanoo IS:lle.

” Oli hiljaista. Poikani oli hylännyt minut, kieltänyt minut. Arvasin heti, että pojan päätöksen takana oli Tiffany.

Harlin kertoo olleensa puhelun jälkeen ihmisraunio. Ystävät vakuuttelivat, että poika tulisi takaisin, kunhan olisi täysi-ikäinen ja saisi itse päättää, mutta isän oli vaikea nähdä niin pitkälle. Eräs neuvoi Harlinia ajattelemaan, että poika olisi kuollut. Ja niin hän kertoo tehneensä.

– Vaikenin pojastani. En enää puhunut pojasta kuin läheisimmille ystäville, jos heillekään. Jos asiasta kysyttiin, siirsin puheenaiheen toisaalle. Opettelin olemaan vaiti Luukaksesta, ja kun toimittajat aiheesta kyselivät, kerroin, että sisko ja hänen lapsensa ovat rakkainta mitä minulla on, Harlin kertoo kirjassa.

Kului vuosia, moni elokuva alkoi ja loppui, ennen kuin Renny Harlin sai elämänsä tärkeimmän puhelun. Parikymppinen Luukas halusi paikata välit isänsä kanssa.

Niin isän ja pojan suhde alkoi rakentua uudelleen kuva kuvalta, kohtaus kohtaukselta kokonaiseksi elokuvaksi, jolla olisi onnellinen loppu.

Nyt Luukas on 22-vuotias aikuinen mies ja Harlinin mielestä on todellinen ihme, miten tasapainoinen ihminen hänen pojastaan on kasvanut kaikista vastoinkäymisistä huolimatta.

– Ainakaan nyt ei tunnu siltä, että häneen olisi jäänyt mitään vaurioita tästä kaikesta, mutta toki siinä voi mennä aikaa, ennen kuin hän pystyy kaikesta puhumaan, Harlin sanoo Ilta-Sanomille.

– Tajuan nyt, että asiat menivät niin kuin oli tarkoitettu, enkä tätä ennenkään tietenkään ole katunut Luukaksen syntymää sekuntiakaan.

Enää Harlinin täytyy olla yhteydessä Luukaksen äitiin aniharvoin. Hän ei aio lähteä lämmittelemään vanhempien välejä, mutta ei myöskään kanna kaunaa.

– Periaatteeni on, etten kanna vihamielisyyttä tai katkeruutta ketään kohtaan, koska sydämessäni ei ole tilaa sille. Pystymme puhumaan Luukakseen liittyvistä asioista asiallisesti, mutta hän tietää, etten ole muuten kiinnostunut pitämään mitään yhteyttä, Harlin sanoo IS:lle.

Luukas Harlin sai bestmanin roolin, kun hänen isänsä asteli alttarille kihlattunsa Johannan kanssa syyskuussa 2021.

Puolitoista vuotta sitten Harlin keksi pyytää Luukasta Suomeen kesätöihin, mukaan Luokkakokous 3 -elokuvan tuotantoon. Siitä alkoi täysin uusi vaihe heidän kahden elämässä.

Luukas Harlin työskentelee nyt apulaisohjaajana ja on ollut mukana tekemässä seitsemää elokuvaa reilun vuoden aikana. Isä ei voisi olla ylpeämpi. Tulevaisuudessa hän todennäköisesti ohjaa tai tuottaa, isä veikkaa.

– Se on enemmän kuin olisin ikinä osannut toivoa. Tällainen kiirastuli minun piti käydä läpi, jotta meillä voi nyt olla loistava suhde. Olemme tosi läheisiä.

Harlin kokee, että on vihdoin saanut olla sellainen isä pojalleen, jollainen hän aina halusi olla. Hän iloitsee, että Luukas on nähnyt, millainen hän todella on isänä, ihmisenä ja elokuvantekijänä.

– Hän on oppinut luottamaan minuun aivan uudella tavalla. Nyt tiedän, että olemme luoneet perustan koko loppuelämälle. Nyt minun rukouksiini on vastattu.

– Enää minulla ei ole yhtään kiveä kengässä, joka sattuisi joka askeleella. Näin elämä vain menee, sitä ei voi ennustaa. Voi vain tehdä parhaansa, olla rehellinen ja toivoa, että kohtalo hoitaa asiat niin kuin on tarkoitettu.

Isot sitaatit ovat otteita Veli-Pekka Lehtosen kirjasta Renny Harlin – Ainutlaatuinen elämäni.