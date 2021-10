Sting täytti 70 vuotta! Muusikko nousi maailmanmaineeseen jo varhain – taiteilijanimen taustalta löytyy erikoinen tarina

Pyöreitä täyttävä muusikko on saavuttanut elämänsä aikana maailmalla suuren suosion niin rockyhtye The Policen laulajana kuin myöhemmin soolourallaan.

Maailman menestyneimpiin muusikoihin kuuluva Sting, oikealta nimeltään Gordon Sumner, täytti 70 vuotta lauantaina 2. lokakuuta.

Sting tuli 1980-luvulla tunnetuksi legendaarisen The Police -yhtyeen laulajana ja basistina, minkä jälkeen hän on tehnyt menestyksekkään soolouran. Kaiken kaikkiaan Sting on myynyt urallaan yli sata miljoonaa levyä.

Sumner syntyi Koillis-Englannissa Wallsendin kaupungissa kampaajan ja maitomiehen nelilapsiseen perheeseen vuonna 1951. Äiti opetti nuorta Gordonia soittamaan pianoa. Albumillaan The Last Ship (2013) taiteilija kertoo lapsuudestaan ja nuoruudestaan laivojen varjossa kaupungissa, joka tunnetaan laivanrakennuksesta.

Sting on esiintynyt laulaja-lauluntekijä Elton Johnin kanssa uransa varrella useita kertoja. Kuva on vuodelta 1980.

Sting (keskellä) tuli tunnetuksi alun perin rockyhtye The Policen laulajana ja basistina. Elokuussa 1982 Kanadan Torontossa ikuistetussa kuvassa hänen kanssaan kuvassa ovat kitaristi Andy Summers (vas.) ja rumpali Stewart Copeland.

Sting valmistui opettajaksi ja teki työtä alalla kahden vuoden ajan. Musiikki kuitenkin veti häntä puoleensa, ja hän keikkailikin jazz-yhtyeiden kanssa vapaa-ajallaan iltaisin ja viikonloppuisin. Taiteilijanimensä Sting, ”pistin”, nuori Gordon Sumner sai esiinnyttyään jazz-klubilla kelta-mustaraidallisessa mehiläistä muistuttavassa puserossa.

Lopulta vuonna 1977 Sting muutti muusikonuran perässä Newcastleen Lontooseen. Samana vuonna rumpali Stewart Copeland perusti rockyhtye The Policen, johon liittyivät Sting ja kitaristi Henry Padovani. Hänet korvasi pian Andy Summers.

Vuonna 1983 The Police julkaisi viimeisen studioalbuminsa Synchronicity. Albumin kappaleesta ”Every Breath You Take” tuli yhtyeen tunnetuin hitti.

Muun muassa reggaesta, jazzista ja punkista vaikutteita saanut yhtye teki läpimurron 1970-luvun lopulla. 1980-luvun alussa The Police kuului maailman suosituimpiin rockyhtyeisiin. Se teki lukuisia kiertueita ja voitti kuusi Grammy-palkintoa.

Yhtye tuli tunnetuksi hiteistään, kuten Every Breath You Take, Roxanne, Message In A Bottle sekä Walking On The Moon.

Sting on ollut naimisissa näyttelijä Trudie Stylerin kanssa vuodesta 1992. Kuva on vuodelta 2019.

Sting on tukenut vuosien varrella aktiivisesti ympäristöliikettä. Hän on muun muassa perustanut sademetsien suojelusäätiön. Maaliskuussa 1993 otetussa kuvassa muusikko esiintyy sademetsien suojelun hyväksi New Yorkissa järjestetyssä konsertissa.

Vuonna 2000 Sting sai nimensä Hollywood Walk of Famen jalkakäytävälle. Stingillä ja hänen vaimollaan Trudi Stylerillä on neljä yhteistä lasta, joiden lisäksi Stingillä on kaksi lasta aikaisemmasta liitostaan. Kuvan keskellä on Stingin ja Stylerin poika Giacomo.

The Policen hajottua Sting siirtyi soolouralle, jonka varrella hän on levyttänyt useita albumeita ja kappaleita sekä voittanut merkittäviä palkintoja. Stingin kappaleista tunnetuimpia ovat muun muassa Englishman In New York, Fields Of Gold ja Fragile.

Vuosien varrella muusikko on tehnyt myös muutamia elokuvarooleja esimerkiksi tieteiselokuvassa Dyyni (1984), jonka uudelleenfilmatisointi ilmestyi elokuvateattereihin tänä syksynä.

Sting pelasi erän shakkia maailmanmestari Garri Kasparovia vastaan New Yorkissa kesäkuussa 2000.

Helmikuussa 2000 Sting voitti kaksi Grammy-palkintoa singlestään ”Brand New Day” sekä samaa nimeä kantavasta albumistaan.

Britannian kuningatar Elizabeth II myönsi vuonna 2003 Stingille Commander of the British Empiren (CBE) arvonimen. Buckinghamin palatsissa ikuistetussa kuvassa ovat mukana tyttäret Coco ja Kate.

Suomessa Sting on vieraillut useita kertoja. Helsingin jäähallissa Sting on esiintynyt vuosina 1988, 1991 ja 1993 ja Turkuhallissa vuosina 1996 ja 2000. Turun Ruissalossa järjestettävällä Ruisrock-festivaalilla Sting esiintyi vuonna 1997.

2000-luvulla muusikko on konsertoinut Helsingin Finnair Stadiumilla vuonna 2001, Pori Jazzissa vuonna 2006, Helsingin Kaisaniemessä järjestetyssä Helsinki Classic Festival -tapahtumassa vuonna 2012 sekä neljästi Hartwall Arenalla vuosina 2000, 2004, 2010 ja 2017.

Sting esiintyi Oscar-gaalassa vuonna 2017.

Vuonna 2017 Ruotsin kuningas Kaarle XVI Kustaa ojensi Stingille Ruotsin kuninkaallisen musiikkiakatemian myöntämän Polar-palkinnon kunnianosoituksena tämän musiikillisista saavutuksista.

Tuorein Stingin Suomen-esiintymisistä oli vuonna 2019 Helsingin Kaisaniemessä.

