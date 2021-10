Uutuuskirja: Melania Trump laittoi ylleen vaatteen, joka järkytti – karu totuus valkeni ensimmäiselle naiselle lentokoneessa

Melania Trumpin entisen lehdistösihteerin pian julkaistavasta paljastuskirjasta on tihkunut julkisuuteen runsaasti erilaisia väitteitä koskien Yhdysvaltain entistä ensimmäistä naista.

Yhdysvaltalaismedioissa on kohistu viime viikkoina runsaasti Melania Trumpin entisen lehdistösihteerin Stephanie Grishamin paljastuskirjasta. I’ll Take Your Questions Now ilmestyy kirjakauppoihin 5. lokakuuta, mutta mediat ovat saaneet siitä ennakkokappaleita luettavaksi.

CNN kokosi kirjasta viisi yllättävää faktaa, jotka paljastuvat Melania Trumpista.

Slovenialaissyntyinen, 51-vuotias Melania jäi historiaan poikkeuksellisen vaitonaisena ensimmäisenä naisena. Hänen roolinsa julkisuudessa oli Donald Trumpin presidenttiyden aikana kulisseihin vetäytyvä.

Melania Trump julkaisi jo aiemmin lehdistötiedotteena kommentin kohukirjasta.

– Tämän kirjan tarkoitus on selkeä. Hän yrittää pelastaa itsensä surkean suorituksen jälkeen lehdistösihteerinä, kuului tiedote.

1. Kohuttu takki aiheutti kuhinaa kulisseissa

Melania aiheutti valtavan kohun vuonna 2018 vieraillessaan Yhdysvaltain ja Meksikon välisellä rajalla takissa, jonka selässä luki ”I really don’t care, do u?” eli en todellakaan välitä, välitätkö sinä?. Takin sanomaa pidettiin erittäin epäsopivana, sillä Melania oli tutustumassa koko maata koskevaan siirtolaiskriisiin ja erityisesti siirtolaislasten asemaan.

Grisham kertoo kirjassa, ettei hän tiedä Melanian vaatevalinnan taustoja, sillä niistä ei ylipäätään tiennyt juuri kukaan. Hänen mukaansa Melania kuitenkin joutui lievään paniikkiin hänen huomattuaan asiasta nousseen kohun lentokoneessa takaisin Washingtoniin.

Melania Trumpin takki oli iso puheenaihe Yhdysvalloissa ja ympäri maailmaa, sillä takin sanomaa pidettiin erittäin kyseenalaisena.

Grishamin mukaan Melania jopa ehdotti, että he olisivat muokanneet takin don’t-sanan muotoon do, ja väittäneet, että toimittajat olivat alunperinkin lukeneet sanan väärin. Grisham piti ideaa huonona.

Grishamin mukaan myös Donald oli näreissään vaimonsa aiheuttamasta kohusta.

Hän katsoi erittäin ärsyyntyneenä vaimoaan ja sitten meitä. Ensimmäiset sanat, jotka hänen suustaan tulivat, olivat, että ”mitä helvettiä sinä ajattelit?”, kirjassa kerrotaan.

Kirjan mukaan Melania suhtautui asiaan tyynesti, istahti miehensä viereen ja hymyili leveästi.

2. Melania lukee pakkomielteisesti itsestään kertovia uutisia

Jo pitkään on ollut tiedossa, että Donald Trump lukee jatkuvasti itsestään kertovia uutisia netistä. Uutuuskirjasta paljastui, että myös Melania tekee niin.

Hänellä oli Googlessa hälytykset päällä tietyillä hakusanoilla. Mitään ei mennyt hänen silmiensä ohi julki, kirjassa sanotaan.

Melania Trumpin kerrotaan olevan äärimmäisen tarkka julkisuuskuvastaan.

Grisham sai omien sanojensa mukaan jatkuvasti tekstiviestejä, joissa neuvottiin, miten hänen pitäisi reagoida uutisiin mystisestä ja vaikeasti tavoiteltavasta ensimmäisestä naisesta.

3. Melania oli harvoin läsnä työpaikalla

Grishamin mukaan Melania oli äärimmäisen harvoin paikalla varta vasten hänelle suunnitelluissa, tilavissa ja kauniissa toimistotiloissa. Melaniaa nähtiin Trumpin neljän vuoden virka-ajan aikana toimistolla vain muutamia kertoja.

Rouva Trump työskenteli etänä kauan ennen kuin koko muu maa teki niin, Grisham lohkaisee kirjassa.

Grishamin mukaan Melania kulutti erityisen paljon aikaa itsestä huolehtimiseen. Erityisen tarkka Melania oli yöunistaan, eikä hänestä kirjan mukaan kuultu työpaikalla juuri koskaan ennen kymmentä aamulla.

Hän uskoi, että rentoutuminen oli tärkeä osa kauneuden ylläpitämistä, johon kuului tietysti myös erilaisia vartalo- ja kasvohoitoja, Grisham kirjoittaa.

4. Melania nimitti Ivanka Trumpia ”prinsessaksi”

Donald Trumpin aiemmasta liitosta syntynyt tytär Ivanka Trump työskenteli läheisesti isänsä kanssa ja toimi myös hänen neuvonantajanaan presidenttikauden aikana. Uutuuskirjan mukaan Melania ei sulattanut tytärpuolensa roolia ja parrasvaloissa paistattelua, vaan keksi hänelle oman lempinimen.

Uutuuskirjan mukaan Melania Trumpin ja Ivanka Trumpin välit eivät ole parhaat mahdolliset.

Grishamin mukaan Melania kutsui Ivankaa prinsessaksi, ja varoi tietysti käyttämästä nimitystä Ivankan kuullen. Grisham puolestaan kertoo kirjassa paljastaneensa Melanialle, että Valkoisen talon henkilökunta kutsui Ivankaa ja hänen puolisoaan Jared Kushneria "harjoittelijoiksi” heidän kokemattomuutensa vuoksi.

Kirjan mukaan Melania piti muutenkin huolen, ettei Ivankan rooli kasvanut liian merkittäväksi. Grisham väittää Ivankan halunneen edustaa isänsä vierellä, kun he tapasivat kuningatar Elisabetin. Väitteiden mukaan Melania oli pistänyt vastaan ja tyrmännyt ehdotuksen täysin.

Ivanka Trump ja Jared Kushner katsomassa ulos Buckinghamin palatsin ikkunoista edustusmatkan aikana.

Kun hetki koitti, Ivanka ja hänen puolisonsa kuvattiin Buckinghamin palatsin ikkunoissa katselemassa pihalle, jossa Melania vaihtoi nauraen kuulumisia kuningattaren ja herttuatar Camillan kanssa.

5. Pettämisskandaali sai Melanian kehittämään ovelan koston

Donald Trump joutui vuonna 2018 kyseenalaisen julkisuuden kohteeksi, kun pornotähti Stormy Daniels eli Stephanie Clifford kertoi julkisuudessa olleensa suhteessa presidentin kanssa vuosina 2006–2007 jolloin Trump juonsi menestynyttä Diili (The Apprentice) -tosi-tv-ohjelmaansa. Trump kiisti väitteet, mutta kohu oli jo syntynyt. Melania ja Donald ovat olleet naimisissa vuodesta 2005 saakka.

Uutuuskirjassa kerrotaan, että Melania oli äärimmäisen vihainen miehensä pettämisskandaalista. Grishamin mukaan Melania halusi tehdä selvän pesäeron mieheensä tuona aikana.

Minusta tuntui, että rouva Trump oli nolostunut, ja hän halusi miehensä tuntevan samoin. Sain Melanialta puhelun, jossa hän kertoi haluavansa ajaa erillisillä autoilla presidentilliselle lentokoneelle. Hän yllätti minut sanomalla, että hän ei halunnut olla kuin Hillary Clinton, joka käveli miehensä kanssa käsi kädessä sen jälkeen, kun uutiset Monica Lewinskystä olivat levinneet, kirjassa kuvaillaan.

Tämä kuva levisi kulovalkean tavoin vuonna 2018: Melania Trump järjesti itselleen saattajan kongressitalolla.

Lopulta Grisham ja muu henkilökunta saivat Melanialta tehtäväkseen etsiä hänelle ”hyvännäköisen saattajan” tilaisuuteen, jossa Donald Trump piti vuosittaisen kansakunnan tilaa käsittelevää puheensa. Grishamin mukaan kyseessä oli eräänlainen vastaisku, sillä Melania halusi tallentua kuviin nuoren ja komean sotilaan kanssa miestään koskevien kiusallisten uutisten jälkeen.

Rouva Trump soitti minulle ja sanoi, että hän halusi sotilaan saattavan hänet, koska kongressitalon ”lattiat ovat niin liukkaat”. Nauroin asialle itsekseni, koska olin nähnyt tämän naisen selviytyvän korkokengillään jopa mutaisilla teillä, Grisham kertoo kirjassa.