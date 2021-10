Lehtiväite: Tom Cruisen, 59, suhde Hayley Atwellin, 39, kanssa päättyi – kulisseissa roihahtanut romanssi sai harmillisen päätöksen

Näyttelijätähdet Tom Cruise ja Hayley Atwell astuivat heinäkuussa yhdessä julkisuuteen, mutta nyt suhde on lähipiiritietojen mukaan kohdannut tylyn loppunsa.

Näyttelijä Tom Cruisen rakkauselämässä kuohuaa. 59-vuotias Mission Impossible -elokuvien tähti on yhdistetty jo vuoden ajan näyttelijä Hayley Atwelliin, 39. Cruise ja Atwell tähdittävät molemmat tuoreinta Mission Impossible 7 -elokuvaa. Elokuva tulee näillä näkymin ensi-iltaan syksyllä 2022.

Uusimpien lehtitietojen mukaan Cruisen ja Atwellin kuvauksissa roihahtanut romanssi on saanut ikävän käänteen, sillä kaksikon suhde on tullut tiensä päähän.

– Kuvaukset ovat olleet hyvin kiireiset ja rankat. Heillä meni hyvin, mutta nyt he ovat päättäneet pitäytyä sittenkin vain ystävinä, lähipiiristä kuiskutellaan The Sunille.

Hyväntuulinen kaksikko yllätti astumalla kameroiden eteen heinäkuussa Lontoossa.

Lähipiirin väitteiden mukaan kaksikko olisi ajautunut erilleen oikeastaan heti kuvausten päättymisen jälkeen.

– Heillä on molemmilla hyvin kiireiset kuvausaikataulut, ja Tomilla on myös paljon muita työasioita. Hän on aina säntäämässä sinne tänne yksityislentokoneillaan, joten se verotti suhdetta, lähipiiristä väitetään.

– He nauttivat silti yhdessä työskentelystä. Harmi, ettei suhteesta tullut mitään.

Kaksikko kohahdutti heinäkuussa, kun he saapuivat yhdessä Grand Slam -turnaukseen Lontoon All England Lawn Tennis and Croquet -klubille.

Näyttelijöiden lähentyneet välit olivat olleet tapetilla jo kauan, mutta kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun he näyttäytyivät julkisesti yhdessä.

Tom Cruisella ei ole viime vuosina ollut onnea rakkauselämässä.

Mediatietojen mukaan Cruise ja Atwell lähentyivät toimintaelokuvan kuvauksissa lähes samantien. Joulukuussa 2020 elokuvan kuvauksissa työskennellyt henkilö väitti lehdille, että Cruisen ja Atwellin kemiat olivat kohdanneet kuvausten ensimmäisestä päivästä lähtien.

– Korona, karanteeniolosuhteet ja kaikki siihen liittyvät vaikeudet toivat heidät entistä lähemmäksi toisiaan. Heistä on tullut erottamattomia, sisäpiirin lähde väitti The Sunille joulukuussa.

Cruisella ei tiettävästi ole ollut pidempää ja vakavampaa suhdetta sen jälkeen, kun hän erosi edellisestä vaimostaan Katie Holmesista vuonna 2012. Cruisella ja Holmesilla on yhteinen tytär Suri, 14.

Cruisella on myös kaksi lasta entisestä liitostaan Nicole Kidmanin kanssa.

