Andrea Brosio voitti Voice of Finland All Starsin

Michael Monroen tiimissä kilpaillut Andrea Brosio vei laulukilpailun voiton.

Lauantaina nähtiin The Voice of Finland: All Starsin loppuhuipennus, jossa miteltiin sekä ohjelman semifinaali että finaali.

Voittajaksi valittiin lopulta helsinkiläinen 34-vuotias Andrea Brosio. Hän kilpaili Michael Monroen tiimissä ja esitti finaalikappaleenaan Céline Dionin All By Myself.

Toiseksi finaalissa sijoittui Elastisen tiimissä kilpaillut Fiona Krüger, 19. Kolmanneksi sijoittui 39-vuotias Jesse Kaikuranta, joka kilpaili Tarja Turusen tiimissä.

Jesse Kaikuranta, Andrea Brosio ja Fiona Krüger taistelivat tiensä ohjelman finaaliin.

Voiton vienyt 34-vuotias Andrea oli viimeksi mukana ohjelman 6. kaudella vuonna 2017 Michaelin tiimissä ja sijoittui silloin finaalissa kolmanneksi.

Tähtivalmentaja Michael Monroe on Andrean All Stars -voitosta äärettömän innoissaan.

– Ihanalta tuntuu, kun Andrea on niin järisyttävän kova laulaja, että pois alta! Tässä maassa ei ole tuollaista laulajaa ja tän tyylisiä laulajia tarvitaan, että pidetään aitoa rock-musiikkia yllä, Michael hehkuttaa.

– Andrea on ihana ihminen, kilteimpiä ihmisiä, joita olen ikinä tavannut. Todella meni voitto oikeaan osoitteeseen, enkä tarkoita itseäni, vaan Andreaa, sillä hän on aivan huikea persoona, Michael sanoo.

Michael muistelee yllättävää hetkeä All Stars -kauden alusta, kun hän ei tunnistanut oman tiiminsä vanhaa laulajaa äänestä.

– Ääni ratkaisee -jaksossa mä en tiennyt, että se on Andrea. Viimeiseen asti mä kuuntelin, että jumankauta, tällä jätkällä ei ole mennyt yhtäkään nuottia pieleen. Olin, että nyt on pakko kääntyä, on oikeusmurha, jos kukaan ei käänny ja otan tämän, jos vain saan. Sitten mä tajusin, että se on Andrea, olisi pitänyt arvata! Michael sanoo.

Andrea kertoo olevansa häkeltynyt Suomen ensimmäisen All Stars -kauden voitosta.

– Tuntuu uudenlaiselta ja hienolta. Ensin olin yllättynyt, että saan toisen tilaisuuden osallistua kilpailuun ja myöhemmin, kun sain tietää, että Mike on mukana, se oli kuin déjá vu. Saimme mahdollisuuden jatkaa, mitä olimme tehneet, Andrea toteaa.

Monroe ja Brosio ovat työskennelleet aiemminkin yhdessä ohjelman ulkopuolella.

Michael Monroe paljastaa, että kaksikko on työskennellyt yhdessä jo pitkään tuotantokausien välissä. Michael on ollut mukana kirjoittamassa, tuottamassa ja laulamassa biisejä Andrean White Cloud Fire -nimiselle yhtyeelle.

– Olemme kirjoittaneet muutaman biisin yhdessä. Libérta on biisi, jonka teimme yhdessä. Tuotin sen ja kirjoitettiin biisi kimpassa. Laulan siinä myös mukana, Michael kertoo.

Elastinen, Tarja Turunen ja Michael Monroe nähtiin All Stars -kauden tähtivalmentajina.

– Olemme olleet yhteistyössä pitkään. Tämä on parasta, mitä olisi voinut tapahtua. Mietin, mitä voisin tehdä auttaakseni Andreaa eteenpäin vielä ja nyt tuli Voice All Stars. Aivan huikea matka, olen onneni kukkuloilla, Michael iloitsee.

– Olet hyvä ystävä minulle ja ystävyytemme jatkuu, Andrea toteaa Michaelille.