Britney Spears vapautui isänsä holhouksen alta – heti seuraavana päivänä hän julkaisi alastonkuvan, joka sai internetin sekaisin

Laulaja on kertonut aiemmin, että hänen isänsä pyrki estämään häntä jopa saamasta lisää lapsia.

Poptähti Britney Spearsin isän kohuttu holhousvastuu määrättiin aiemmin tällä viikolla oikeuden toimesta päättymään välittömästi.

Jamie Spearsin tilalle nimettiin väliaikainen holhooja, joka huolehtii poptähden omaisuudesta. Holhousvastuun täydellisestä päättymisestä päätetään myöhemmin.

Uutiset holhousvastuun päättymisestä levisivät torstaina. Monet fanit juhlivat sitä innoissaan. Spearsin isän holhoussopimusta on kritisoitu laajasti ja Britneyn on jopa väitetty olleen isänsä vanki tiukan lainopillisesti sitovan sopimuksen ikeen alla.

Britney itse reagoi uutiseen yllättävällä tavalla. Hän julkaisi perjantaina Instagramissa alastonkuvia.

Spearsin pitkäaikainen kumppani Sam Asghari kommentoi kuvaan ”Free the nipple” hymiön kera.

Seurapiirikaunotar Paris Hilton puolestaan kirjoitti olevansa iloinen, kun näkee Britneyn ”vapaana ja onnellisena”.

– Britney käytti ensimmäisen Jamie-vapaan päivänsä alastonkuvien julkaisemiseen ja olen inspiroitunut, eräs fani tiivistää. Kommentti on kerännyt yli 24 000 tykkäystä.

– Perusta seuraavaksi Only Fans, ja internet kirjaimellisesti räjähtää, lukee toisessa yhtä suositussa kommentissa.

Kommentit liittyvät tapauksen taustoihin. Julkisuudessa on kerrottu, että Spearsin isä pyrki kontrolloimaan tämän seksuaalisuutta ja parisuhteita.

Spears on aiemmin sanonut, että hänen isänsä jopa esti häntä saamasta lisää lapsia pakottamalla hänet ottamaan ehkäisykierukan. Viime viikon perjantaina julkaistiin The New York Timesin uusi dokumentti, jonka mukaan isä nauhoitti salaa poptähden makuuhuoneen ääniä ja keskusteluja. Dokumentin haastatteluissa väitettiin, että isällä on pakkomielle miehiin tyttärensä elämässä.

Spears kihlautui kuukausi sitten Sam Asgharinkanssa. Asghari on iranilaistaustainen, 27-vuotias personal trainer.