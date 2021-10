HS: Ensin Katja Kettu sai Ismo Alangolta vapaat kädet elämäkerran kirjoittamiseen – sitten puhelimeen kilahti ruma viesti

Tulisieluisten taiteilijoiden yhteinen prosessi ei ollut helppo, kertoo Helsingin Sanomat.

Kirjailija Katja Kettu ja muusikko Ismo Alanko kertovat Helsingin Sanomien tuoreessa artikkelissa Alangon elämäkerran kirjoitusprosessista.

Jutusta käy ilmi, että prosessi ei ollut aivan helppo. Työparin välillä leimahteli.

– Me kumpikin ollaan omapäisiä ja kuohahdetaan helposti. Välillä sananvaihto on ollut kiivastakin, Alanko myöntää jutussa.

Kettu kertoo saaneensa Alangolta ensin ystävällisen viestin, että hän saa ”täysin vapaat kädet” kirjan kirjoittamiseen. ”Tee mitä haluat”, Alangon viestissä luki Ketun mukaan.

Viikko sen jälkeen sävy muuttui kuin veitsellä leikaten.

– Projekti on poikki. Mille tilille pistän rahat? Kuului Alangon tekstiviesti Ketulle.

Erimielisyys saatiin kuitenkin selvitettyä. Elämäkerran nimi on yksinkertaisesti Ismo Alanko. Johnny Knigan kustantamo teos ilmestyy nyt lokakuussa 2021.

Kirjailija Katja Kettu vuonna 2018.

Alangosta on julkaistu aiemminkin hänen elämästään kertovia teoksia. Vuonna 2020 hänestä julkaistiin vuosia valmisteltu dokumentti Ismo Alanko: Ihminen, mutta mikä se on? (2020). Se julkaistiin hänen 60-vuotispäivänään viime vuoden marraskuussa.

Alangon elämä on ollut melkoista vuoristorataa varsinkin nuoruusvuosina, jolloin päihteitä kului sienistä viinaan.

Urallaan Ismo Alanko on saavuttanut 16 kultalevyä ja kahdeksan platinalevyä. Hän on napannut myös kaksi Emma-palkintoa. Ismo Alanko Säätiön levy Pulu sai Vuoden albumi -Emman vuonna 1998.

Alanko kertoi IS:n haastattelussa huhtikuussa 2020, että hän on viettänyt korona-ajan musiikin tekemisen parissa.

– Käytän aikani työhuoneella istumiseen. Ja yritän löytää itseni musiikintekijänä uudelleen – jälleen kerran. Se tuntuu kiinnostavalta. On kova tarve saada itsestäni ulos jotain asioita ja tunteita musiikin muodossa. Tämä on kuitenkin niin häiritsevää aikaa, että keskittymiskyky on koetuksella, muusikko sanoi.

– Mutta yritän saada siirrettyä päässä vellovaa kaaosta johonkin musiikilliseen ja lyyriseen muotoon. Katsotaan, mitä se tuo tullessaan.