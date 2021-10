Prinsessa Beatricen vauva sai nimen, joka on kunnianosoitus kuningatar Elisabetille – ei olisi saanut aatelisarvoa ilman isäänsä

Prinsessa Beatrice ja Edoardo Mapelli Mozzin tytär on saanut nimen.

Sienna on prinsessa Beatricen ja Edoardo Mozzin ensimmäinen yhteinen lapsi.

Prinsessa Beatricen ja hänen puolisonsa tytär on nyt virallisesti Sienna Elizabeth Mapelli Mozzi.

– Voimme kaikki hyvin ja Wolfie on paras mahdollinen isoveli Siennalle, Beatrice kirjoittaa Twitterissä viitaten Edoardon aiemmasta kihlauksesta vuonna 2016 syntyneeseen poikaan.

Rojalistit kiinnittivät heti huomion tytön toiseen nimeen, joka on kunnianosoitus kuningatar Elisabetille.

Beatrice seuraa nimeämisessä serkkujensa esimerkkiä. Prinssi Williamin tyttären nimi on Charlotte Elizabeth ja prinssi Harryn tytär on Lilibet, joka on kuningattaren lempinimi.

Vauvasta ei tule prinsessaa, sillä kuningas Yrjö V:n vuonna 1917 antaman määräyksen mukaan vain hallitsijan lapset ja lapsenlapset saavat prinsessan tai prinssin arvonimen.

Aatelisarvon pikku-Sienna kuitenkin saa, sillä hänen Edoardo-isänsä on Italian aristokraatteja. Tämä tarkoittaa, että prinsessa Beatricesta tuli parin häiden jälkeen myös ”Contessa” ja ”Nobile Donna”, suomeksi kreivitär ja jalo nainen.

Edoardon isä on kreivi Alessandro Mapelli Mozzi ja hän on ilmoittanut The Daily Mailin haastattelussa, että pojan jälkeläiset tulevat saamaan aatelisarvon.

– Edoardo on ainoa, joka voi jatkaa sukumme perintöä. Hänen vaimostaan tulee automaattisesti kreivitär ja heidän lapsensa tulevat olemaan kreivejä tai Nobile Donnia, suvun päämies on kertonut Daily Mailille.