Jenni Haukio iloitsi koronarajoitusten keventymisestä: ”Tunteikas aamu”

Turun kirjamessujen ohjelmajohtajana toimiva Haukio oli iloinen perjantain vierailijamäärästä.

Turun messukeskuksen parkkipaikka oli perjantaina täynnä autoja. Syynä eivät tällä kertaa olleet koronarokotukset, sillä massarokottaminen on siirretty Messukeskuksesta toiseen paikkaan.

Syy oli huomattavasti iloisempi, sillä Messukeskuksessa pidetään tänä viikonloppuna Turun kirjamessut kahden vuoden tauon jälkeen. Vaikka osa vieraista oli maski naamalla, halleista toiseen liikkuneessa ihmismassassa oli ilahduttavaa normaaliuden tuntua.

Turun kirjamessujen ohjelmajohtaja, Tasavallan presidentin puoliso Jenni Haukio avasi tiedotustilaisuuden iltapäivällä, kun messuhumua oli kestänyt jo usean tunnin ajan. Pääteeman, musiikin&auditiivisen kulttuurin, edellisten vuosien tapaan itse päättänyt Haukio oli erittäin iloisen ja helpottuneen oloinen.

Jenni Haukio oli tyytyväinen Turun kirjamessujen avauspäivään.

Haukio myönsi, että messuviikonlopun konkretisoituminen on nostanut tunteita pintaan.

– Kautta koko aamun tunnelma on ollut tunteikas. Kahden vuoden tauon jälkeen eletään ensimmäistä suurta kirjallisuustapahtumaa, hän sanoi.

Vaikka lauantai ja sunnuntai ovat perinteisesti olleet suosituimmat messupäivät, Haukio oli selvästi tyytyväinen myös avauspäivän antiin.

– Koronarajoituskauden jälkeen tätä on todellakin odotettu, ja nyt se odotus palkitaan. Päivä on lähtenyt myönteisissä merkeissä käyntiin. Tuolla on paljon autoja parkkipaikalla, ja ihmisiä tulee koko ajan lisää paikalle. Kirjallisuuden ja kulttuurin ystävät ovat todellakin löytäneet kirjamessut, hän hehkutti.

Poikkitaiteellisen pääteeman lisäksi ajankohtaisteemoina ovat tänä vuonna tiedon murros ja hyvinvoinnin taito. Paikalla on viikonlopun aikana lukuisia eturivin kirjailijoita. Presidentti Sauli Niinistö puhuu lauantaina Toivon, turvallisuuden ja yhteisvastuun yhteiskunta.