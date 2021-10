Korealaismiehen oikea puhelinnumero päätyi vahingossa Netflixin hittisarjaan – saa nyt 4000 puhelua päivässä

Numero vilahti Squid Game -sarjan ensimmäisessä jaksossa.

Netflixin uuden hittisarjan Squid Gamen tekijöille kävi pieni moka. Sarjan ensimmäisessä jaksossa näkyi puhelinnumero, joka kuuluu oikealle ihmiselle. Ja kuten arvata saattaa, numeron omistajan puhelin on soinut jakson esittämisen jälkeen lähes tauotta.

The South China Morning Post kertoo, että numero kuuluu nelikymppiselle korealaismiehelle, joka asuu Gyeonggin maakunnassa. Mies kertoo, että hän saa noin 4 000 puhelua päivässä.

Numero näkyy Squid Gamen ensimmäisessä jaksossa. Se on painettu käyntikortille, joita salaperäinen mies jakelee. Soittamalla kortin numeroon saa mahdollisuuden osallistua tappavan vaaralliseen selviytymispeliin.

IGN-sivuston mukaan useat sarjan katsojista ovat soittaneet numeroon silkasta mielenkiinnosta, mutta joukossa on ollut myös niitä, jotka haluavat mukaan sarjassa esiteltyyn peliin.

Paikallislehden mukaan Netflix neuvottelee parhaillaan puhelimen omistajan kanssa siitä, kuinka asia voitaisiin ratkaista.

Numeron omistaja on nimittäin ilmoittanut, ettei ole valmis luopumaan numerostaan. Hän kertoo omistaneensa numeron kymmenen vuotta ja sen olevan erittäin tärkeä töiden kannalta.

Numeron omiminen on alkanut kiinnostamaan myös poliitikkoja. Etelä-Korean seuraavaksi presidentiksi halajava Huh Kyung-young on ilmoittanut olevansa valmis ostamaan numeron. Pikkurahasta homma ei jää kiinni, sillä Huh Kyung-young on tarjonnut numerosta 73 000 euroa.

– Kuulin, että numeron omistaja kärsii valtavasti kaikista saamistaan pilasoitoista. Olen valmis ostamaan numeron itselleni, Huh Kyung-young ilmoitti Facebookissa.

Squid Game on noussut lyhyessä ajassa Netflixin katsotuimmaksi sarjaksi. Sarjassa sadat rahattomat pelaajat ottavat vastaan oudon kutsun kilpailla lasten peleissä. Palkinto on houkutteleva – ja panokset kohtalokkaan kovat.